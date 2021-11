Candino Professional Diver 300 FdR (C4263)

El protagonista de hoy continúa con la línea del Roamer Popular o del Ricoh Medallion, relojes que ya no se venden. Hay muchas cosas interesantes en este Candino C4263, en primer lugar es un reloj personalizado para FdR (Foro de Relojes) del que se produjeron muy pocas unidades. Pero además es que su protagonista es la marca Candino que hasta el momento no había tenido presencia en este espacio y que pese a ser suiza, su propietario es Miguel Rodríguez, es decir la empresa de relojes española Festina Group.

Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 41mm de diámetro sin contar la corona. 11,7mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Blanca Bisel Rotativo de acero Cristal Zafiro Lume Sí Trasera Acero inoxidable roscada Correa Caucho negro de 16,5mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 30 ATM Peso 174 gramos Movimiento ETA 2824-2. 25 rubís. 28.800 vph Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual. Parada de segundero Prestaciones 38h de reserva de marcha. +/- 12 segundos/día Origen Swiss Made Garantía 2 años PVP 275€ (precio usado 150€) Distribuidor Candino Swiss Watch

Introducción

Que no haya probado hasta el momento ningún reloj de Candino Watch Co. Ltd. no significa que no mencionara la marca con anterioridad, lo hice someramente en artículo sobre Candino y Sandoz. Explicaba que sus raíces se remontan a 1945 (otras fuentes mencionan 1947) cuando Adolf Flury-Hug funda esta relojera suiza inaugurando un taller de relojería al lado de su vivienda familiar que aún hoy día se conserva. La firma empezó fabricando relojes para terceros, aunque durante la década de 1970 lo harían también bajo su propia marca: Candino. En principio ambas actividades siguen activas en 2021.

En 2002 son adquiridos por una cifra no revelada por Grupo Festina, aquellos que dicen no tener interés en los relojes automáticos, y que puede ser cierto a juzgar porque canibalizada por la en mi opinión inferior Jaguar, Candino apenas cuenta con unos pocos modelos en su presente catálogo.

Sea como fuere este Professional Diver según se dice vio la luz entorno a 1995. Tengo serias dudas sobre esa cifra, pero a falta de más informaciones la menciono. En 2017 se deja de fabricar y es sustituido por su correspondiente versión de cuarzo.

Antes de eso, en 2008, el maestro relojero Pedro Izquierdo, impulsa un proyecto de reloj para el Foro de Relojes (FdR), una pieza que tomando la base de aquel Candino Automatic Diver Professional 300 (C4263) y con implicación directa del mismísimo Miguel Rodríguez, lanzan esta pieza.

Para ponernos en situación, esta variante personalizada tiene ya 13 años, y si nos fiamos de las fechas del modelo original eso nos lleva a que su diseño podría tener ¡más de 25 años! Del proyecto se reservaron solamente 58 unidades y se entregaba en una bonita caja acompañada de los planos del reloj así como un armis y una correa de caucho, dos esferas en colores a elegir y unas manecillas de recambio. El precio fijado en 2008 para este reloj era de 275€. Según la evolución de IPC, del orden de 315€ actuales, muy en la línea de los competitivos precios que sigue ofreciendo Candino. El PVP del reloj estándar sin toda la dotación rondaba los 495€ de la época, así que os podéis imaginar lo ventajoso de la oferta.

El reloj procede de un cambio, así que no trae nada de la dotación original y la correa de caucho está cortada a un tamaño de muñeca que no me sirve.

¿Qué ofrecía este reloj? Pues como miembro de la familia Candino Swiss Watch para empezar era un reloj Swiss Made. A continuación iremos analizándolo.

Presentación

A diferencia del modelo que se puso a la venta, la edición FdR venía en una caja de madera. No he encontrado imágenes de ella, ni tampoco de la documentación que lo acompañaba. Se sabe que además de la estándar que debía ser el manual de instrucciones y la tarjeta de garantía traía unos planos del reloj. A falta de ello, el compañero que me lo cambió lo hizo con una caja Breil que me he permitido retratar, aunque no aporte ningún valor histórico.

Sí que en cambio los anales de la historia mantienen las esferas que podían escogerse. El reloj se entregaba con la blanca montada y el comprador podía elegir dos más. También se le dotaba de unas manecillas negras ya montadas, y unas plateadas como dotación.

Aquí tenéis un breve vídeo de presentación del reloj, ya que esta vez, no hay unboxing.

Diseño y construcción

La caja es de acero inoxidable 316L en acabado cepillado en la superficie y pulido en los laterales. Tiene 41 milímetros de diámetro sin contar la corona, pero solamente 11,7mm de grosor que lo convierte en un reloj muy plano. Menos que un Orient Kamasu. Lo asombroso es que su resistencia al agua es de nada menos que 30 ATM o 300M. Definitivamente era un hermetismo al alcance de muy pocos, todos ellos mucho más caros, y también más gruesos. Un Rolex Submariner actual tiene un grosor de 12,5mm, y el descatalogado Orient Pro Saturation Diver 300m costaba más del doble que el Candino.

La corona es roscada como debe serlo en un diver. Es de acero inoxidable espejado salvo el frontal que es cepillado y además firmada con láser.

En el perfil llama la atención una placa atornillada con la inscripción de «1000ft», es decir 1.000 pies, lo que equivale a exactamente 304,8 metros, una cantidad que hoy en día es admirable, pero que en aquel entonces era brillante. Estéticamente me gusta esa chapita, mucho más trabajada que el grabado que lleva un Invicta Grand Diver.

El bisel es de acero, rotativo unidireccional de 120 clics. Como buen reloj de buceo lleva una perla luminosa a las 12 y un grabado en altorrelieve con la indicación de minutos y las marcas los primeros 15 minutos. No usa diferentes colores lo cual le da un aspecto sobrio que me gusta.

La esfera es de un color blanco roto, un tono que tiende al mate pero sin serlo completamente. Juega con diferentes niveles de profundidad, en el centro decorado con unas olas y los laterales en liso. Los elementos van pintados en color negro para ofrecer un buen contraste, incluyendo la marca y el logotipo. Estoy con ellos, y creo que un logotipo aplicado, aún dando mayor empaque habría resultado excesivo con una profundidad más encima de las olas. La personalización de FdR como contrapeso al fechador es discreta y no desequilibra el reloj.

Los índices si que están aplicados; usan contornos plateados pulidos diferenciándose el 12 de entre el resto y como ya suele ser recurso habitual en los divers de mayor tamaño en el 6 y el 9.

Hay lume, es decir material luminiscente en los índices, las manecillas y la perla del bisel. Es la concepción clásica de un reloj acuático en una época en la que no se estilaban los biseles completamente luminosos (full-lum). No especifican que pigmento han usado, debe ser el C1 habitual de aquella época que es blanco a la luz y verde en la oscuridad. El mismo que en el Kronos K-300 cuyo diseño también tiene ya unos años. Comparado con los de hoy en día, no hay color, ni en cuanto a brillo inicial ni menos aún en cuanto a duración. El reloj, al igual que el Kronos lo compensa con mucha superficie donde aplicarlo, así que incluso así sigue siendo utilizable hoy en día.

Las agujas son de tipo buceo o plongeur, más estrechas en su base que en el extremo, aunque en una medida no tan pronunciada como solemos ver. Lo curioso es que la superficie para el lume es una especie de placa superpuesta con forma de paralelogramo que le da un aspecto especial y que ayuda mucho a la legibilidad, no sólo nocturna, sino también diurna.

El cristal es de zafiro plano, y como se podría esperar aparenta ser bastante grueso y lleva antirreflejante.

La trasera es de acero inoxidable roscada, pero es ciega. También debido a la técnica de aquella época en donde eso era lo que primaba en un reloj sumergible. Sin embargo está bien trabajada con la firma de candino en la zona central.

La correa es de silicona gruesa de color negro, con un cierre desplegable también firmado. El problema es que es una correa específica para este reloj, con un ancho de 16mm entre pasadores, pero que en realidad se extiende hasta toda la anchura de las asas. Imposible encontrar un reemplazo por lo que recurría a una correa de Diloy Watch Straps de silicona negra y reproducción de costuras en color rojo que era una forma de hacer un guiño al carmesí de la manecilla segundera.

Puesto en la balanza a arrojado un peso de 96 gramos que no parece excesivo para todo lo que ofrece.

Para terminar os dejo con su vista de 360 grados del reloj.

Movimiento

En su interior tenemos un calibre suizo relativamente habitual en su época, pero hoy en día cada vez más raro y exclusivo de ver, el ETA 2824-2. No os aburriré repitiendo todos sus detalles, los podéis consultar en la prueba del Ceccacci 1897 Marine 500 y la review del Stowa Flieger Klassik por citar unos pocos. Para más detalles, las especificaciones técnicas (7,2 MB. en formato PDF).

Aunque la trasera es ciega, durante el proyecto se publicaron algunas fotografías que lo mostraban abiertos para poder apreciar el calibre.

Vayamos directamente a la prueba del cronocomparador.

El resultado de 0,5 segundos/día de desviación es increíble. No sólo es una marca casi perfecta y que resulta brillante para un calibre como este, sino que además estamos hablando de un reloj de 2008 y que encima ha permanecido parado durante largos períodos de tiempo.

Sensaciones

Del reloj lo primero que me sorprende es lo bien que ha envejecido. No me refiero a su estado de conservación y de funcionamiento, que también porque son casi perfectos, sino del bonito diseño que concibieron los de Candino y que lo hacen parecer una pieza de actualidad que definitivamente no parece tener más de una década. Sus dimensiones están acorde con tamaño de los relojes actual, así que ni siquiera en eso desentona.

Es verdad que los asiáticos han impulsado la renovación de materiales y en un reloj de buceo un bisel de acero se queda corto (lo habitual es cerámico o de zafiro), lo mismo que el lume, que siendo un grado estándar tiene un rendimiento discreto.

En mi caso lo peor de todo son sus asas específicas que impiden colocarle una correa genérica. Bueno, no es que lo impidan, le podemos poner una de 16mm o 17mm, pero estéticamente queda fatal una correa tan delgada en un reloj deportivo.

Conclusiones

Sin ningún tipo de duda este Candino C4263 o Professional Diver 300 fue un reloj adelantado a su tiempo y que pese a transcurso de los años se conserva en perfectas condiciones.

En estas conclusiones acostumbro a mencionar el proceso de compra, las ofertas existentes, o las posibles alternativas dentro de su rango de precios. Como el reloj provino de un cambio con un compañero de foro no hay nada a explicar a ese respecto. Así que para dar ese final feliz a esta reseña, os diré que aunque Candino solamente tiene 6 referencias en su sección de automáticos actuales, los que tiene, ofrecen una excelente calidad-precio. El C4452 un reloj de estilo buceo, resistente al agua 200M con un M2824-2 (ETA 2824-2) en su interior y a un PVP de 429€; el C4441 muy parecido, pero de estilo «navigator» y 100 metros a 379€. Pese a su escasa distribución, podemos llegar a encontrarlo en el rango de los 300€, lo que lo hace una compra magnífica.

A Swatch Group se le critican muchas cosas, pero ha sabido posicionar firmas históricas en rangos de precios equivalentes (Hamilton, Certina y Tissot), algo que Festina no ha sabido hacer, muy al pesar de todos los amantes de la relojería española.

▲ Más ▼ Menos Diseño logrado y actual

Calidad-precio Asas y correas especiales

Rendimiento del lume

Valoración

Diseño 8 Materiales 7 Acabados 7 Rendimiento 7 Calibre 8 Prestaciones 9 Precio 9 MEDIA 7,9