Galería de relojes de los lectores (25)

Llegamos al mes de noviembre y nos toca nueva entrega de la galería de los lectores. Continuad adelante porque os va a sorprender la cantidad y la variedad en cuanto a participaciones. Nuevos lectores que se han sumado a esta bonita iniciativa, enseñándonos unos relojes que no son fáciles de ver en ningún otro sitio.

Miguel Angel Seijo (k-hito)

Buenos días «guti», quisiera compartir una historia contigo…

Tengo 71 años y cuando entré a trabajar en IBM en 1972 un compañero, que hizo conmigo el curso de nuevos empleados, me ofreció el venderme un reloj ya que se había percatado que yo no llevaba ninguno, y él los vendía. Su apellido era Gutiérrez Chamorro, creo recordar que José Antonio, y es el culpable de mi afición progresiva por esas maquinitas. Es un cronógrafo Titus con parcial de 45 minutos ideal para llevar el control del tiempo de los partidos de futbol y que hoy ya sé que monta un Valjoux 7734. Estoy siguiendo a «relojista» que hizo un video sobre el Tempore Lux Racing y hacia referencia a ti. Pensé que era buen momento para celebrar el 50 aniversario de tal acontecimiento y mirando mirando vi que estaba de oferta.

Lo pedí, y ayer me llego mi flamante Racing One blanco y azul. Después de ver tus videos y tu cara (barbilla), no tengo duda alguna que hay lazo familiar directo con aquel compañero de trabajo en la sexta planta de Castellana 4.

Te adjunto la foto del maltratado «abuelito» que todavía funciona, dado que lo mantengo en servicio. Muchísimas gracias por compartir tu afición. Un saludo para ti y tu familia de parte de Miguel Ángel Seijo (k-hito).

Oscar Hostyn

Hola Guti te presento el Seiko 5 con la tropic sport original eso sí la hebilla no sé si es oro o no pero si es la original me sorprende cómo está. Lo único que he tenido que añadirle un cierre adicional porque no me gusta que se queda colgando. Pero como ves esto hace que mi reloj sea único.

Aquí tienes el Citizen radio controlado. La verdad se ve que aquí en mi ciudad no sincroniza bien ni con la antena que da Citizen como accesorio extra. Esta noche comprobaré si es así. Si no no pasa nada el reloj me encanta. El armis es de 23 mm y los eslabones junto con el que engancha con la caja son sólidos, pero el cierre no.

Hola aquí tienes el Acero Watch. Espectacular no solo el reloj sino que me atendieron por wasap perfectamente a una equivocación que tuve. El que entre la luz por en medio en vez de toda la esfera como otros es algo que me maravilla del trabajo que han realizado para conseguirlo.

Las correas de cuero no me terminan de convencer y más que sudo mucho. Le he puesto una tipo tropic de Ali Express que tenía por casa.

Buenos días Javier, hoy he recibido tu newsletter con las fotos de los seguidores y me he animado a ponerme por primera vez desde que le compre hace unos meses el Moonswatch nunca veo la oportunidad de dejar de llevar los míos. Un abrazo y buen día.

Te mando también del Omega Moonwatch, el hermano mayor.

Y como no, del Acero Girola.

Sergi

Trabajando a contratiempo…

Unos regalos de Cash-Converters. El bonito Candino, una oportunidad Swiss Made y de titanio a 15€ para Susana, y las Persol a 25€ para un servidor.

Videtti

Timex Expedition Easy Alarm.

Uno de los pocos relojes que tengo, que hace referencia a uno de los juegos que más me han marcado en mi vida: Shenmue.

Antes tenía otro con esfera oscura el cual me cargué al intentar abrirlo.

Decir que el sistema de alarma es original pero rara vez funciona bien.La correa es nueva.

Pequeño, buen sonido y buen indiglo. 50 metros.

Julio Salvador Belda Vaguer

Este reloj lo adquirí hace años en una relojería cercana del barrio. Me gustó al verlo en el escaparate por su sencillez y belleza.

Era mi primer Citizen. Un gran paso en aquel entonces. Funciona perfectamente, mantiene muy buena precisión y sigue siendo muy llamativo. El fondo es muy bonito, muy trabajado con esos relieves. Las manecillas y numerales en ese azul metálico (imagino que no al fuego) y el marco alrededor del día le hacen muy bello. Su movimiento es un Miyota 8210 sin parada de segundos.

Un fuerte abrazo y espero que guste.

Aquí va uno de los relojes a los que más cariño tengo. Regalo de boda hace ya 29 años y fiel compañero de cocina, otra gran afición. Buenos tiempos de cocidos, pucheros, hervores y frituras varias ha marcado. :-

Paz M.

El pelma de mi marido me lleva insistiendo para que os envíe fotos de uno de mis relojes. Pues aquí están y que las disfruten.

Eloy Gago

Te mando las fotos del Roamer Searock a ver si me sacas de dudas. Muchas gracias de antemano por tomarte la molestia de atenderme.

Gabriela Pirlo

Los relojes que he seleccionado para la galería de los lectores son 5: el Six Man Clock; el Kalex Corporation; el Summi Seiki; el Hamilton Boulton y el Juvenia Mystere. Pero antes de empezar, deseo dar las gracias nuevamente a Javier por el espacio que brinda a sus lectores y seguidores y la oportunidad que nos da de poder compartir nuestras piezas.

El Six Man es un reloj kinético de 6 figuras creado por el artista e inventor Gordon Bradt. Mi reloj es de 2002; y funciona con un motorcito de 60 ciclos y 4rpm. Como ya expresé en el decálogo, es mi mejo pieza, mi reloj preferido y el más deseado y mimado.

El Kalex Corporation es un reloj muy particular. Es un Horas del Mundo, pero la empresa Kalex lo regalaba a sus clientes y amigos como «Multi Year Calendar». La enorme particularidad de este reloj grueso radica en que posee un reloj eléctrico que sincroniza o es independiente con la rueda de cambio horario según regiones del mundo (eso se logra accionando una perilla detrás del reloj). Por lo tanto, el usuario podía decidir si dejar la rueda quieta o que se mueva al compás del reloj. Estos Kalex nunca estuvieron a la venta en tiempos de la Kalex (que no era una empresa relojera sino empresa constructora, financiera y de emprendimientos en bienes raíces); y los pocos que por ahí se ven en plataformas de venta suelen estar deteriorados o no funcionan. He tenido suerte, y mi Kalex ( más o menos es de los años ’50) está en muy buenas condiciones y operativo.

El Summy Seiki con pájaro autómata es una delicia de relojito. Aquí, la precisión es lo de menos y quizás lo bello de él es su particular manera de mostrar la hora en una esfera y con un puntero vertical mientras el pajarito montado sobre el eje largo de la rueda de escape se mueve hacia un lado y el otro. Este reloj es posterior a la segunda guerra y fue construido en período de la invasión de Estados Unidos a Japón. El reloj tiene una pequeña estampa que dice «Occupied Japan»; y por lo tanto, expresa el sentir de algunos japoneses en aquellas épocas. Relojísticamente hablando, es un mecanismo muy sencillo sin joyas. A mí este reloj me encanta, sobre todo, por el aspecto histórico y cultural. Japón recién entró a la hora occidental y el calendario gregoriano en 1873, y por eso, y durante mucho tiempo, algunos artesanos y relojeros japoneses se despreocuparon completamente de la precisión y la rigidez de la hora occidental creando piezas de fantasía y entretenimiento.

El Hamilton Boulton de 1941 con calibre Hamilton 982 (que en realidad es un calibre Howard… pero esa es otra historia) es una de las piezas más importantes de mi colección. Durante mucho tiempo busqué un Boulton de primera horneada en condiciones… y al final lo encontré.

El Juvenia Mystere es un reloj concepto. A mí me encanta lo que alguna vez hizo Juvenia ( como así también Rado y Borel) al respecto de jugar y atreverse a cruzar fronteras en cuanto a diseño, idea y sentido de lo que llamamos «reloj». Este Mystere de los ’70 tiene un ETA 2510 que siempre ha funcionado muy bien. En las fotos verán que su correa está muy desgastada (lo he usado mucho). Por suerte, guardo la correa de repuesto…

Gracias a Javier por el espacio; y gracias a ustedes por leer y ver.

Guardatiempo

Suelo escoger un máximo de dos relojes para la galería, aunque en esta ocasión me ha sido imposible quedarme sólo con dos, y son tres. El primero es un elegante Glycine Combat Classic Moonphase, un reloj Swiss Made con verdadera indicación de fase lunar.

Seguimos con otro modelo legendario, el Doxa Sub 300T Professional «El Conquistador».

Y por último una pieza dedicada al décimos aniversario de BOMBERG Watches. El BOMBERG BOLT-68 NEO Automatic Skull.

