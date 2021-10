Casio vuelve a protagonizar estas páginas con una nueva prueba a fondo, el exclusivo modelo Casio G-Shock DWE-5600CC-3. Si exceptuamos la Comparativa Casio G-Shock GW-B5600 contra Orient Kamasu (Relojes japoneses) la última reseña que tuvimos fue la del Casio G-Shock GBD-H1000 con sensaciones opuestas.

Con el programa de las Five Series, dejé claro que soy un gran fan de estos «squared», y a tenor del éxito que tuvo, estoy seguro que vosotros también. Este DWE-5600 os va a encantar, porque aunque no deja de ser un Casio G-Shock DW-5600E, se le ha dotado de los últimos materiales. ¿Os suena el Carbon Core Guard (CCG)? Pero es que sobre el papel, el DWE5600 es un reloj que debería marcar el futuro de la marca. ¡Todos los G-Shock deberían ser así!

Hay bastante información sobre este reloj en la web, incluso en nuestro idioma, pero que yo sepa esta es la primera en español que lo analiza con el reloj en mano. A continuación os lo explicaré con pelos y señales.

Ficha técnica

Género Unisex Caja Resina y fibra de carbono. 48,9mm X 43,8mm X 13,7mm Botones 4 de acero inoxidable Esfera LCD Bisel Resina reemplazable Cristal Mineral Iluminación EL (Electroluminescente) Trasera Acero inoxidable atornillada Correa Resina. Cierre con hebilla de acero Funciones Hora, minutos, segundos, día de la semana, día del mes, mes, cronógrafo, temporizador, alarma y señal horaria Resistencia al agua 20 ATM Peso 54g Módulo Casio 3229 Complicaciones Calendario programado hasta 2099 Prestaciones 2 años de autonomía. +/- 15 segundos/mes Origen Made in Thailand Garantía 2 años PVP 269€ Distribuidor Casio Europa / Casio España

Introducción

Como presentación a este Casio G-Shock DWE-5600CC-3ER podía hablaros del nacimiento de G-Shock con el lanzamiento en 1983 del DW-5000C, de la participación del Team Tough liderado por Kikuo Ibe. También de como aquel DW-5000C terminó dando paso en 1987 al Casio G-Shock DW-5600C o cómo en 1996 sería relevado por el DW-5600E que tras gran cantidad de series especiales y variantes (prueba del Casio G-Shock DW-5600BB) logró convertirse en el modelo más icónico de G-Shock, y con el permiso de los DW-6900 en el guardatiempos más vendido de la gama. Sin embargo todo eso ya lo sabéis, así que me centraré en este nuevo DWE5600CC que se lanzó en septiembre de 2021.

Anunciado en septiembre de 2020 y comenzado a comercializar bastante más tarde, el DWE-5600CC parece otra variante más del DW-5600E al que triplica en precio. Más colorines que es lo que muchos de vosotros habéis pensado. El primer aspecto es que la estructura de la caja no es de resina, sino resina mezclada con fibra de carbono. De esta forma es igual de ligera, pero ofrece mayor resistencia tanto a los golpes como a las deformaciones. Pese a ser un material compuesto o composite altamente tecnológico, su uso no es algo nuevo, ni siquiera para Casio que ya nos trajo los GWG-2000, GWR-B1000, GG-B100, GST-B200, GA-2000 o GST-B300 y que incluso en 2019 nos ofrecían un catálogo específico G-Shock x Carbon. Lo que sí aporta el DWE-5600 es el privilegio de ser el primer reloj digital de Casio que viene dotado de CCG.

Tenemos también una correa con cambio rápido, algo inédito en G-Shock hasta la llegada del GA-2000, y que lo convierte también en el primer digital en equiparla, al menos en lo que a G-Shock, en Collection lo teníamos en el Casio A-1000D.

Y por último, algo nunca antes visto en los biseles reemplazables de PUR, éste ya no va atornillado a la caja, sino que encaja a presión y se puede cambiar virtualmente sin ningún tipo de herramienta.

La serie 5 es una gama que destila pasión entre los más puristas, acordaros del Reportajes de los lectores: La soledad del Héroe, y que con esta versión, se pone muy al día en lo que a construcción se refiere.

Presentación

El packaging de este reloj está diseñado específicamente para este modelo en particular. Sin embargo al ser una unidad destinada a medios de prensa, debió de haber pasado por varias manos, perdiéndose su dotación por el camino y llegando sin casi nada que poder retratar. Os dejo con algunas de las imágenes oficiales.

Veréis que es una presentación muy elaborada, típica de las series especiales de G-Shock. Pero en donde además, tenemos de una dotación completísima: Dos correas adicionales, un bisel extra y una herramienta para cambiarlos.

Diseño y construcción

La caja de composite, es decir material compuesto por una mezcla de resina y carbono (Carbon Core Guard), tiene unas dimensiones de 48,9mm X 43,8mm X 13,7mm. Unas cotas que podríamos pensar idénticas a los DW-5600E, pero que varían ligeramente (48,90mm X 42,80mm X 13,40mm). El peso en este DWE-5600CC es de 54 gramos, casi idéntico a los 53 gramos que declara la versión «normal». En donde encontramos diferencias es en su estampado o decoración; con unos colores en diferentes tonos de verde se asemeja a las ediciones camuflaje o camo que hemos visto repetidamente y que tantos éxitos han proporcionado. Hay que fijarse muy bien para darse cuenta que en realidad es una placa integrada de un circuito impreso.

El bisel que viene montado va a juego con la decoración de placa impresa, si bien tenemos también uno en color negro «All Black». Digo esto porque aunque a primera vista pueda parecer igual al del DW-5600E, las leyendas de «PROTECTION» y «G-SHOCK» no están pintadas.

El resto es por todos conocido, un cristal mineral, un hermetismo hasta 200M o 20 ATM (ISO 22810), y la característica protección antigolpes de G-Shock.

Como en muchas otras series limitadas, hay una máscara personalizada en el panel EL que queda totalmente oculta a la luz del día, pero que cuando activamos la iluminación se revela. El resultado es espectacular, pese a que como es sabido ello conlleve una mayor dificultad de lectura.

La tapa trasera es la ya conocida de acero inoxidable atornillada sobre la resina de la caja, pero ésta vez con un grabado temático que sigue con el hilo conductor de la circuitería.

Capítulo aparte para las correas. La que viene montada vuelve a ser la «Digital Camo» con la hebilla de acero recubierta en dorado y detalles en el mismo tono. En conjunto con los matices amarillos que hemos visto por ejemplo en el frontal me gusta mucho el resultado, un tributo a las conexiones de conexiones de cobre.

La otra correa es también de resina en color negro, la hebilla es de acero pulido, y también podría parecer idéntica a la del DW-5600E con la salvedad que una de las piezas muestra en su parte externa la leyenda de «3229» en referencia al módulo del reloj. Por un lado me gusta ese detalle «friki», tan tecnológico, y sería muy interesante usar ese mismo concepto en otros modelos. En lo negativo, y aunque su posición no queda demasiado expuesta a roces, la serigrafía no es demasiado duradera; a la vez que presume de un módulo que está harto superado.

La última correa es la más original. Es de tipo estándar con unos adaptadores tipo NATO. Es una correa fabricada en cuero negro, que como va recubierta en material textil por la cara externa nos reproduce el leitmotiv digital que ha hemos visto, pero de una forma más monocromática. La hebilla vuelve a ser metálica pulida, pero de un aspecto más simple, más de Zulú/Nato de dos piezas.

A tenor de lo que indica mi balanza de precisión, el peso declarado coincide a la perfección con el real. Un reloj que como estamos acostumbrados es ligero y por tanto cómodo.

Os dejo con el vídeo de la panorámica de 360 grados para que podáis apreciar sus detalles.

Módulo

No tenemos mucho que decir en cuanto a la electrónica del reloj. Su módulo es el 3229 compartido con el DW-5600E y sus variantes. Ofrece lo justo en un reloj digital y poco más. A saber: Modo de 12h/24h, una alarma multifunción, señal horaria, un cronógrafo de hasta 24 horas, pero donde sólo durante la primera hora tenemos resolución de centésimas, un temporizador de 24 horas en intervalos de un segundo, calendario programado hasta 2099, luz EL y una pila de botón tipo CR2016 que le da hasta 2 años de autonomía según las especificaciones de la marca y que fácilmente llegará hasta los 3, 4 o 5. Tenéis más detalles en sus especificaciones técnicas (142 KB. en formato PDF).

La lástima es que teniendo disponible el 3433 (especificaciones técnicas -300 KB. en formato PDF-) que equipaba a los DW-D5600, no lo hayan escogido. Con él ganábamos el horario mundial de 48 ciudades y DST, 3 alarmas multifunción, cronógrafo 1/100, botones silenciables y también una pila CR-2025 con 10 años de autonomía reforzando así el concepto Triple-10 original. Si lo pensamos detenidamente veremos que entre el DW-5600E y el GW-M5610U en los que la diferencia está esencialmente en el módulo, la diferencia de precio es de 29€ justos. ¿No habría valido la pena vender el reloj a 29€ más, apenas un 10% sobre el montante total, e incorporarle un módulo a la altura del resto?

Sensaciones

Siempre defiendo el quick-release en las correas, algo que pienso que todos los relojes deberían incorporar de fábrica, y que en el caso de G-Shock, hago extensible a los biseles. El enfoque que han usado para el DWE-5600CC es perfecto, el camino que deberían seguir a futuro todos los Casio G-Shock. Pero hasta que llegue ese momento, ahí radica precisamente su inconveniente, porque al ser el único modelo que monta bezeles sustituibles por el usuario quiere decir que son específicos para el DWE-5600, y por tanto costosos y difíciles de conseguir.

Nada que objetar cuando se lleva en la muñeca, al contrario hereda todas las virtudes del DW-5600E. Un reloj enormemente cómodo, que si lo deseamos cabe bajo el puño de una camisa, y que debido a lo liviano que es y lo bien que se adapta a la muñeca es casi como si no lleváramos reloj, en definitiva, es el F-91W de G-Shock.

En relación a su aspecto, y esto es puramente subjetivo, encuentro la esfera, o mejor dicho su frontal, demasiado recargado, e incluso un sinsentido esa especie de barra de progreso que tenemos en la máscara y que tiende a confundir.

Vayamos a lo novedoso que es la experiencia de cambio rápido. Reemplazar el bisel es enormemente sencillo. Sobre la tapa trasera tenemos una hendidura en donde basta introducir la herramienta específica que suministran y hacer palanca con ella para que salga. Está tan bien planteado que incluso con la uña podemos hacerlo. Habrá que ver cómo de robusto es el sistema a largo plazo y cuántos cambios aguanta, puesto que sigue siendo resina. Sin embargo una vez colocado su fijación es total, muy estable, sin nada que nos haga pensar que no será duradero.

Las correas llevan pasadores de cambio rápido, son similares a las que hemos visto en otras marcas y que incluso usamos en el Casio A-1000D. Lógicamente por la concepción de G-Shock, el orificio desde el cuál movemos la palanca está sobredimensionado. Debido también a que las correas actúan a modo de amortiguación y el refuerzo que las hace rodear la trasera, colocarlas es bastante más complicado que en un reloj convencional, siendo casi imposible hacerlo con el dedo y necesitando la herramienta que se entrega con el reloj. Observando un poco nos damos cuenta que hay un carril a cada lado, una forma en la que podemos colocar el pasador y entonces simplemente empujar su extremo con el instrumento de plástico. De manera que la experiencia con los pasadores es similar a la del bisel, una vez colocados en los orificios de la caja la correa permanece fija y sin ningún indicio de desconfianza. El anclaje es sólido incluso aunque intentemos forzarla. De nuevo está por ver cómo de fiable será el proceso, ya que al final tenemos una parte metálica (el perno), que se introduce dentro de la resina (la caja), lo que podría terminar ocasionando desgastes y holguras.

Aquí viene otro problema y es que esa herramienta, en lo referente a sus materiales, es completamente de plástico. Desconozco el uso o la destreza que habrán tenido otros medios al usarlo, pero la punta estaba ya medio torcida y desgastada. Es posible que hayan querido evitar el metal, puesto que si el palito fuera de este material correríamos el riesgo de arañar la resina si se nos escapase, algo que no ocurre siendo de plástico.

Conclusiones

La estética «tecnocamuflaje» puede gustar o no. A mi si me agrada y hace que el conocido 5600 se vea de un modo completamente distinto. Es muy destacable la flexibilidad que da el reloj, permitiendo que sea el usuario el que pueda cambiar su apariencia en cuestión de segundos, o que incluso en caso de daño pueda reemplazar las partes consumibles de resina. Un añadido que hace que nos preguntamos por qué no se introdujo antes.

Ahora bien, el sobrecoste que tiene todo esto lo encuentro disparatado. Un reloj de base 5600E que sale a 99€ y que aumenta en esta variante hasta los 269€, casi lo mismo que cuesta el GW-5000/GW-5000U. Hablamos de una diferencia de 170€ que es muy difícil de justificar. Es verdad que el carbono es un gran atractivo y una novedad interesante, pero si pensamos que el GA-2000 también tenía esa estructura, incluso en la trasera y que su versión GA-2000S-1AER se vende a 119€ se nos confirma ese argumento. La decisión es de cada uno en valorar si el completo extra de 2 correas y un bisel compensan ese dinero o no. Ahí es donde creo que dependerá de la importancia que cada uno le de a la exclusividad de esta serie limitada.

▲ Más ▼ Menos Bisel y correas «quick-release»

Refuerzo de carbono Mismo módulo que los 5600E

Precio oficial muy elevado

Valoración

Diseño 8 Materiales 5 Acabados 7 Rendimiento 9 Módulo 6 Prestaciones 5 Precio 4 MEDIA 6,3