Problemas al reseñar relojes

No me gusta airear los trapos sucios, pero creo que mi posición de medio independiente me permite hacer las cosas de una manera distinta. Aportar mi experiencia aunque esa sea mala. Esa fue la razón por la que creé las marcas de relojes en la lista negra, pero también la libertad que me permite hablar bien de una marca cuando creo que lo merece.

Para que no se diga que sólo hablo mal de Festina, Casio o TAG Heuer por poner unos ejemplos, hoy os explicaré las dificultades que tiene un reportero como yo a la hora de publicar la review de un reloj. Son cosas inexplicables, como la de Pita Barcelona, aún así espero que os resulte interesante.

Dejaré de lado el problema de comprar un reloj, eso ya lo he comentado en alguna que otra ocasión. Al final gastas tu dinero, pruebas el reloj, y si el resultado es bueno terminas dándole publicidad gratuita a esa marca o ese modelo. También omitiré aquellos relojes que me han regalado como compensación de la prueba, así que me voy a centrar en las cesiones, los que en el mundillo se llaman «press samples».

El caso de RUF Watches / Reuss Uhren Fabrik

Empezamos con el caso más reciente, la preserie del RUF500 Diver Ronda R150 que me prometieron justo cuando publiqué la reseña del otro RUF500 pagado de mi bolsillo. El caso es que todo se alargó, y de 2019 llegamos a 2020, y 2020 hasta 2021 en que me mandaron la unidad. Eso ocurrió en junio, hice la review en aproximadamente una semana, les mandé el borrador para que lo revisaran (cosa que no hicieron), y fijé una fecha de publicación que sería en julio. En ese mismo junio, les insté a que pasaran a recoger el reloj.

Tardaron en responderme, y su réplica fue que enviara yo mismo el reloj. Como no quiero asumir la responsabilidad es algo que no acostumbro a hacer, de hecho así se lo hice saber a RUF antes de que enviaran el reloj. Ellos deberían pasar a buscarlo porque no quiero malentendidos con paquetes perdidos, retrasos o problemas aduaneros.

Con excusas siguieron insistiéndome a que quien lo mandara de vuelta fuera yo. Cada comunicación tenía mi misma respuesta: No envío relojes y no es lo que habíamos acordado. El agravante es que no son un ejemplo de celeridad, y que cada email tardaba una semana en que ellos lo respondieran (yo les respondía el mismo día). Rozaba el absurdo cuando me llegaron a decir que no sabían como solicitar una recogida, a lo que yo le hice llegar unos cuantos enlaces de DHL y UPS en donde les explicaban el proceso y podían gestionarlo. Aceptaron y así pasó el tiempo. De nuevo semanalmente les contactaba haciéndoles saber que nadie había venido a recoger el reloj. Para mi era lógico, yo habría creado la reseña gratuitamente, había invertido mucho esfuerzo en ella, y no iba encima a perder el tiempo yendo a Correos para enviarlo y menos aún pagar el envío adelantando yo el dinero como pretendía. Al final se acercaban las vacaciones de agosto, así que me comuniqué con ellos para advertirles que si no lo recogían antes de la siguiente semana, deberían esperar hasta el 31 de agosto.

Ningún mensajero vino a recogerlo así que di por sentado que sería a mi vuelta de vacaciones. Fijaros que a esas alturas ya llevaba dos meses de más con el reloj en mi poder. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera caído al suelo y se hubiera roto? ¿O si hubieran entrado a robar a casa y se lo llevaran? Por eso considero que las cesiones, cuanto antes terminen, menos riesgo y mejor para todos.

A la vuelta de vacaciones llegué a la conclusión que iba a dejar de ser el secretario de RUF Watches, si querían tener a alguien que cada semana les recordase que debían recoger el reloj, que se compraran una agenda electrónica o que contrataran a un administrativo que lo hiciera. Yo ya había invertido demasiado tiempo con ellos y me desentendí.

Obviamente sin mi haciendo de secretario se olvidaron del tema, así que en diciembre, es decir, 4 meses después del último contacto y con el reloj en mi poder durante 6 meses me escribieron pidiéndome disculpas por el retraso. Que ahora sí lo iban a recoger. Ese mismo días les respondí, y les hice saber varias cosas, la primera era que se habían comprometido a mencionarme y enlazarme en su página de noticias, una forma de intentar compensarme a cambio del beneficio que ellos obtuvieron con la review, y que fue algo que no habían hecho, pero la segunda y más grave, que estaban publicando en su canal de Instagram fotografías que eran mías sin reconocerlas y sin darme crédito. No me refiero a que lo hicieran una o dos veces, sino que lo habían hecho decenas de veces. Cuando las veía solía reportárselo públicamente con un comentario, algo que debía hacer una docena de veces hasta que me cansé, pero ahí estaba, tenían que hacer algo con ello. No me importaba si las modificaban para mencionarme, o si directamente se recorrían su timeline y las eliminaban. Como conclusión os dejo varias publicaciones públicas de su Instagram en donde públicamente les pido que den crédito a las imágenes.

Y aquí la prueba que demuestra que además de robarme mis fotografías de @Guardatiempo, tiempo después de notificados las siguen publicando.

Tiempo después eliminaron algunas de sus imágenes, pero no todas, lo expliqué en el vídeo titulado RUF Watches roba mis fotografías de Instagram y los denuncio.

Fui yo quien ya cansado, nuevamente les escribí a finales de diciembre. Les indiqué que en adelante les cobraría un recargo como consignatario de un reloj que deberían haber recogido hacía meses. Por lo visto cuando les interesa, responden rápidamente, y así lo fue como indicaron que al día siguiente vendría un repartidor de UPS a recogerlo. Sin embargo entre medio recibí un email de DHL para que gestionara yo el envío pagándolo de mi propio bolsillo. Una cara bien dura. El caso es que les indiqué que les confirmaría tan pronto hubiera sido recogido, y les pedía exactamente lo mismo, que me informaran cuando lo hubieran recibido para así olvidarme del tema.

Resultó que según el tracking el paquete fue entregado, de hecho el recibo lo firmó Isabella, la misma persona con la que estuve hablando todo este tiempo (por algún motivo

Christian desapareció del mapa). Por supuesto desde RUF no me informaron de nada, otra muestra de su pasotismo y que me confirmaba que yo había hecho lo correcto cumpliendo con mucho más de lo que debería haber hecho, mientras que ellos no.

Viendo esta desidia para recuperar un reloj que era de su propiedad, no me extraña que los clientes decidieran anular sus pedidos. Igual de impresentables que Relojesmania.com.

El problema con The Watch Point / The Biz Point S.L.

Continuamos retrocediendo en el tiempo, esta es la primera situación controvertida que viví. Conocí a TheWatchPoint, el distribuidor para España de Vostok-Europe y que operan la tienda tiendavostokeurope.com y estuve en contacto telefónico varias veces con su propietario durante 2017. Además de un hombre de negocios era un entusiasta de la relojería y en seguida me pareció que tuvimos un buen feeling. Yo conocía gente y el mercado y él estaba pensando distribuir también la marca Vostok, así que me pidió que le hiciera una lista de los modelos más vendidos, aquellos que eran más relevantes o que tenían mayor potencial. Obviamente algo que hice altruistamente.

Finalmente acordamos que probaría el Vostok-Europe GAZ14 Limousine Automatic Power Reserve que recibí a mediados de diciembre de ese año, y una semana después, les hacía llegar el borrador de la review. Aunque fui haciendo de secretario semanalmente, llegado el 5 de febrero de 2018 que fue la fecha de publicación que acordamos, y sin haber tenido más respuesta por su parte, la review se publicó, y así se lo hice saber a The Watch Point. Pese a que estuve dos meses tras ellos, esta vez me respondieron ese mismo día, que estaban de vacaciones y que retirase la review, cosa que hice inmediatamente aunque ya se hubiera publicado. Así seguimos insistiendo cada semana. Con la nueva web que compraron, Baselworld y otros eventos estamos ya en mayo.

Han pasado 4 meses desde que la fecha de publicación que habíamos acordado y 6 meses teniendo el reloj. Entonces me indican que ya que tienen nueva web estaría genial colocarle enlaces. Le recuerdo a TWP que en dos ocasiones lo habíamos comentado por escrito, y que si quiere links eso implica que entonces me quedo el reloj en propiedad. Ellos dicen que es un error, y que pese a estar escrito no lo entendieron así. Les digo que ningún problema, la calidad de la review es exactamente la misma sólo que no tendrá links, y a principios de mayo de 2018 les recuerdo la dirección de recogida para que pasen a buscar el reloj.

Pasan dos semanas y nadie viene a por el reloj, desde The Biz Point me piden de nuevo la dirección de recogida, ya estamos en junio. Se la vuelvo a dar, y me quedo sin que ningún mensajero acuda y sin que Vostok Europe España me diga nada al respecto. Para mi sorpresa en noviembre de 2018, tras un año con el reloj en mi poder me vuelven a contactar. ¿Os podéis imaginar qué quieren? ¡Exacto! Que les vuelva a recordar mi dirección para recogerlo, algo que les había enviado 4 o 5 veces.

Transcurre una semana más, y nadie ha venido, vuelven a escribirme pidiendo la dirección, es ya 20 de noviembre de 2018. Finalmente el 23 de noviembre un mensajero recoge el reloj. Daros cuenta el periplo, casi un año con un reloj cedido en mi poder, y ellos sin venirlo a buscar. Un desastre, ¿verdad? No tanto, porque esta es la web tan importante que tenían, en concreto el apartado de «Sobre nosotros». Textos incompletos, claro que sí. El pie de página dice Copyright 2019, así que no me extraña que ARIEsoft, la empresa argentina que les desarrolló la web, y que a día de hoy ya no existe, se quedara esperando a que los de Watch Point les hicieran llegar los textos para esa sección. Como no debieron hacer de secretarios insistiéndoles como yo hacía, así se quedaron.

Pero lo más alucinante no es eso, o que los «Términos y condiciones» tampoco estén rellenados. El problema es que ofrecen un Vostok Europe GAZ-14 Limousine World Timer 5604240 a 35€ envío incluido, que se quedan en 32€ si usas el código de descuento de su newsletter como menciona el banner. Es un reloj cuyo PVP es de 339€, así que entiendo que es un error tipográfico. ¿Pero no hay jurisprudencia acerca de mantener el precio anunciado? Más aún si este lleva meses así.

Conclusiones

Hablando de ello con un amigo, así fue como salió la idea de sacarlo a la luz, me sugirió una opción que no tiene ninguna duda. Una vez llega la fecha acordada, la marca debe recoger el reloj. Sino lo hace, le cobraré una penalización por retraso. Algo que compense el tiempo de custodia. Exactamente lo mismo que hace un aparcamiento si te pasas de tiempo, o igual que hace Correos si no vas a recoger tu paquete en la fecha acordada.