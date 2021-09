Steinhart Ocean One Premium Blue Ceramic

La última review del Roamer Popular trataba un modelo vintage, hoy continuamos con los modelos actuales después de la prueba del RSWC Heian Instant Date Snow White. La pregunta que pretende responder este análisis es muy sencilla: ¿Qué motivos hay para comprar un Steinhart clon del Rolex Submariner de 600€ si tenemos piezas como los Steeldive SD1953, Invicta Pro Diver o Invicta Grand Diver que cuestan una fracción del precio?

Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 42mm de diámetro sin contar la corona. 13mm de alto Corona Acero inoxidable roscada Esfera Azul Bisel Cerámico Cristal Zafiro Lume Sí Trasera Roscada de exhibición Correa Brazalete de acero de 22mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 30 ATM Peso 200g Movimiento ETA 2892 elaboré o Sellita SW300 spécial. 21 rubís. 28.800 vph Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual. Parada de segundero Prestaciones 50h de reserva de marcha. +/- 5 segundos/día Origen Alemania. Swiss Made Garantía 2 años PVP 585€ Distribuidor Steinhart Watches GmbH

Introducción

En 2001 el relojero Günter Steinhart fundaba Steinhart Watches en Augsburg, una de las primeras micromarcas que aparecieron en el panorama relojero. Como ejemplos, se me ocurren Christopher Ward se fundó en 2004, Marc&Sons en 2006, Deep Blue Watches en 2007, … Realmente sólo se me ocurren los pioneros de Aragon Watch, que iniciaron su andadura en 1996 todavía con el nombre de Android USA, antes de que Google lo adquiriera para usarlo en sistema operativo móvil.

Con la reputación que tiene la relojería alemana y debido al paulatino crecimiento, en Steinhart tuvieron que trasladar su sede hasta Stadtbergen. Como pioneros de la micromarca, sus relojes se caracterizan por un precio mucho más asequible que la competencia, todo ello gracias entre otras cosas a comercializar directamente por internet prescindiendo de intermediarios; pero también por reutilizar componentes y por no invertir demasiado en cuanto a diseños propios.

La Steinhart Ocean I es la gama más vendida de todas las que tienen, y uno de los modelos más popilares es este Steinhart Ocean One Ceramic, un reloj que no es nuevo en absoluto y que lo veíamos ya en 2014, aunque por aquella época montando el mucho más atractivo calibre Soprod A10 en grado top y que costaba por entonces 530€. Nunca se ha sabido el motivo de abandonar Soprod manufacture horlogèr que les proporcionaba mayor diferenciación y mejores prestaciones.

Integrado en la gama Premium Line y más concretamente dentro de los Premium Diver, nos ofrece los últimos materiales disponibles con un diseño reconocible y a la vez poco original. Curiosamente su hermano el Ocean One Double Green Ceramic (103-1063) con esfera en color verde y un calibre algo más asequible (Sellita SW200 Spécial) cuesta 605€ contra los 585€ de su versión en azul (). Puesto que Steinhart Watches no ofrece descuentos, esa diferencia de 20€ me pareció suficiente como para optar al modelo técnicamente superior en color azul ( ).

El concepto es muy sencillo, porque no deja de ser un homenaje al Rolex Submariner Date (referencia 126610), pero en una variante que al menos de momento no ofrece la marca ginebrina: Todo en acero con esfera y bisel de color azul.

En cuanto a variantes similares, en un tamaño inferior tienen el Ocean 39 Double-GREEN Ceramic premium (103-1065), y como más grande el Ocean 44 BLACK Ceramic (103-0663).

Presentación

El Steinhart Ocean 1 llega en una caja de cartón blanco firmada por «Steinhart Timepieces».

Cuando retiramos la cubierta nos encontramos con un elegante estuche de cuero negro, esta vez marcado solamente como «Steinhart». El cierre es por pivote metálico y da un aspecto de gran calidad.

En el interior pierde un poco en cuanto a lujo. Es de símil piel en color negro y no está a la altura del exterior. Si bien en cuanto a protección está muy almohadillado en la parte superior.

Si repasamos la dotación hay un detalle en particular que me ha encantado. Una sencilla tarjeta de agradecimiento, algo que siempre he defendido y que apenas tiene coste pero que casi ninguna marca utiliza, y esta vez, firmado a mano por «Simona», la encargada de empaquetar el reloj.El manual de instrucciones y garantía también está rellenado a mano, algo que hoy en día parece no estar de moda pero que para mí deja claro que ha habido una persona que ha invertido unos segundos en mi pedido, y que además lo habrá inspeccionado antes de enviar.

Finalmente el reloj con la acostumbrada etiqueta de plástico y cordel textil. A primera vista se ve sólido y con buenos acabado, pero no impresiona.

Diseño y construcción

La caja es de acero inoxidable quirúrgico, el grado 316L en vez del 904L que usan en Rolex. La diferencia es que el 904, bastante más caro, tiene mayor cantidad de cromo, níquel y molibdeno del acero, lo que hace que sea igual de resistente que el 316L pero más resistente a la corrosión, más inoxidable. Tiene 42mm de diámetro sin contar la corona, algo más de los casi 41mm que tiene el Submariner y que me parece mucho más adecuado en el Steinhart. Como este Ocean One Blue Ceramic Premium comparte caja con el Ocean One Double-Green Ceramic Premium mantiene el grosor de 13mm, que podrían haber sido 12mm menos puesto que el calibre SW300-1 es 1mm más delgado que el SW200-1 que lleva el modelo verde. Todos los acabados son cepillado, salvo los laterales que van espejados.

La corona es roscada y va firmada con la «S» de Steinhart, algo recomendable en un reloj de submarinismo que debe es hermético al agua hasta 30 ATM (300m).

El bisel es de acero inoxidable con un inserto de cerámica en color azul. Rota unidireccionalmente 120 clics, antes era de 60. No es full-lum como uno esperaría en un reloj actual, solamente la perla de las 12 se ilumina. Los numerales y los índices son de color gris oscuro en vez de blanco como en otros homenajes. A veces se ven casi negros y otras plateados. Quizás es que estoy acostumbrado a que sean blancos por lo que no me parece que la legibilidad sea buena. Puede que un efecto tridimensional como en el prototipo del Formex REEF Automatic Chronometer 300M le ayudase. En el modelo verde sí que son blancos, aunque tampoco full-lum.

La esfera es de color azul oscuro y efecto tornasolado, está trabajada para que no sea del todo brillante, aunque tampoco es completamente mate. El efecto me gusta, es bonito y no cansa. El problema es que normalmente se percibe demasiado oscuro lo que por contraste deja el color del bisel en un tono demasiado claro.

Nada nuevo en cuanto a las manecillas que son de tipo Mercedes para la horaria, lápiz o pencil la minutera y una segundera recta con piruleta o lollipop. Los contornos son metálicos y pulidos a espejo. Todas ellas tienen la longitud perfecta, llegando perfectamente alineadas hasta los índices.

Las leyendas y los marcadores minuteros van impresos en color blanco, incluyendo el logotipo, la marca y la inscripción «Swiss Made». Los índices horarios está aplicados con contornos en plateado espejado.

El cristal es de zafiro plano y lleva dos capas de tratamiento antirreflejos en la cara interna, perfecto en ese sentido. Como caracteriza a los Submariner Date, hay lupa de aumento en el cristal, el llamado cyclops que a algunos les encanta y otros detestan. Como fiel al modelo que toma de inspiración a mi me gusta, si bien ofrece solamente 2-2,5 aumentos cuando con el espacio que tiene podrían ser perfectamente 3x.

El lume que hay aplicado tanto en los índices como las manecillas y la perla del bisel es Swiss Super-LumiNova BGW9 que es de color blanco y brilla en azul, el equivalente al Rolex Chromalight que según dicen usa ese color debido a que es el último en perder visibilidad bajo el mar. No dicen que grado del pigmento han usado, pero por su duración no parece el básico, quizás sea A, o incluso X1.

La trasera es roscada con cristal de exhibición, con todo el respeto, un plus sobre Rolex y un detalle que me gusta. Se nota también que los grabados son profundos, de buena calidad, y podemos ver el calibre que está bien decorado.

La correa es un brazalete de acero inoxidable o armis con 22mm de ancho a la altura de las asas. Es muy sólido y no manifiesta ningún desajuste ni tipo de chirrido extraño. Los eslabones van atornillados en vez de con pasadores, repitiendo el acabado de la caja: todo cepillado salvo los laterales pulidos a brillo. Cuenta con 4 posibilidades de microajuste además de que los eslabones más cercanos al cierre son de menores dimensiones, lo que permite un ajuste perfecto en la muñeca.

El cierre es a presión con bloqueo de seguridad, no lleva pulsadores aunque si va firmado.

Según la marca el peso total es de 200 gramos, según mis mediciones domésticas es de 195g, me parece incluso relativamente ligero considerando la robustez del conjunto.

Movimiento

En Steinhart indican que el reloj puede venir indistintamente con un ETA 2892A2 elaboré o un Sellita SW300-1 spécial que salvo porque el Sellita tiene 25 rubís en vez de 21 son compatibles y equivalentes. A priori me extrañaba que siguieran incorporando movimientos de ETA SA, cada vez más difíciles de conseguir fuera de The Swatch Group así que en cuanto vi la trasera en seguida reconocí la firma SW300-1 que esperaba. Seguramente las primeras unidades sí montasen el 2892, pero aunque en la web siga diciendo lo contrario ahora llevan el SW300.

El SW300-1 de Sellita Watch Co SA tiene por tanto 25 rubís y late a alta frecuencia (28.800 vph), han optado por el acabado spécial, o sea exactamente la misma maquinaria y en el mismo grado que el Bell & Ross BR 03-92 Diver. Tiene carga automática bidireccional, parada de segundero o hacking y remonte manual.

El calibre está decorado con los tornillos en azul, Côtes de Genève y un rotor de carga personalizado en color dorado firmado por la marca. Es una sorpresa muy agradable en ese precio, y todo un lujo poderlo contemplar desde la trasera vista.

Según sus especificaciones técnicas (5,9 MB. en formato PDF) ofrece una reserva de marcha de al menos 50 horas (típico 56h) y viene ajustado en 4 posiciones a +/- 5 spd de media y máxima de +/- 15 segundos/día. Puesto en el cronocomparador me ha dado una desviación de +6,5 segundos/día, un buen valor para este calibre.

Sensaciones

La calidad de la pieza se nota en la muñeca. Los cepillados son suaves y todo está perfectamente alineado. Una sensación de máxima calidad típica de un reloj mucho más caro. El problema con los numerales del bisel es algo a lo que poco a poco uno se va acostumbrando, sigue siendo un defecto, pero se acaba asumiendo que es así y ya está. Se siente sólido y bien hecho, aunque el cierre del brazalete a presión es demasiado duro, casi tanto como en el Matthew and Son Irukandji.

El azul de la esfera me parece muy elegante y deportivo a la vez, está muy equilibrado sin saturar la vista pero permitiendo recrearse en su profundidad. La lupa de «sólo» dos aumentos que criticaba me parece en la práctica una buena decisión, con ese nivel de aumento aunque no miremos la fecha de manera cenital podremos verla sin distorsionar.

La aplicación del lume es muy buena en la perla y en las manecillas, pero menos en los índices, es mejor que la del RUF500 Diver Automatic, aunque es uno de los aspectos en donde se evidencia que no estamos ante un reloj de 1.000€.

No entraré a criticar su falta de originalidad, quien compra un reloj así lo hace porque le gusta esa estética. Siendo un diseño conocido, no sorprende ni proporciona nada diferente, un buen reloj nada más. El calibre me parece una maravilla, un movimiento digno de relojes de lujo, o incluso más. Es como conducir una réplica de un Porsche, pero que en vez de ponerle un motor Volkswagen le han puesto uno de Mercedes o BMW.

Conclusiones

En algunos sitios he leído que este Steinhart es como tener un Rolex, pero a una fracción del precio. Creo que es una afirmación exagerada, no me malinterpretéis, pienso que el Steinhart Ocean One es un buen reloj para su precio, pero por falta de atención a los detalles no es excelente. Tiene un calibre magnífico y unos acabados sobresalientes, aunque le flojee en pequeñas cosas (legibilidad de índices, bisel full-lum), … Características que hoy en día tiene hasta un Steeldive 1953 que cuesta 9 veces menos y que serían muy fáciles de solventar, porque de ese modo el Steinhart Ocean One podría ser un reloj perfecto.

Con calibres inferiores tenemos el Ceccacci 1897 Marine 500 a 413€ o el Kronos K-300 Automatic Blue que en oferta se encuentra incluso a menos de eso. No creo que haya que escoger un Steinhart por su precio, quizás eso era cuando salieron, sino por la calidad-precio que ofrecen, a mi modo de ver por encima de DAVOSA con el Ternos Ceramic Automatic también con diseño Submariner, pero un calibre y un hermetismo inferiores que venden por 798€.

Sin distribuidor para España y gran parte de Europa y vendiendo sólamente por internet llama la atención que en plataformas de venta como eBay sobrepasen los 700€, más de su precio de tarifa, un síntoma del gran valor que tiene el Steinhart Ocean One.

▲ Más ▼ Menos Calibre excelente en ese precio

Acabados magníficos y buenos materiales Legibilidad del bisel

Cierre del armis