Heimdallr Sharkmaster 300 V2

Parece que estemos monopolizados con los clones de Marine Master 300, porque con el permiso del Soldat Promessa, después del HMSE11, Addies 1968 o Steeldive AE1968/SD1968 (Marine Master) con su correspondiente historia de Watchdives, Steeldive y Addies y el San Martin SN038-G, hoy le toca al Heimdallr Sharkey Sharkmaster 300 V2 que no deja de ser la versión actualizada del Heimdallr Kermit SBDX001 y en otro color. No soy a los que le importa tener relojes repetidos, si una pieza me gusta, tenerla disponible en diferentes colores lo encuentro un buen complemento.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 44mm de diámetro sin contar la corona. 14,95mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Azul Bisel Rotativo unidireccional de cerámica Cristal Zafiro Lumen Sí Trasera Acero inoxidable sólida Correa Acero inoxidable de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 30 ATM Peso 202g Movimiento Seagull ST2130. 28.800 vph, 25 rubís Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual. Parada de segundero Prestaciones 38h de reserva de marcha. Ajustado a +/- 10 segundos/día Origen China Garantía 2 años PVP 269$ (226€ al cambio). Oferta 139,49€ Distribuidor Heimdallr Watch Company / Aliexpress

Presentación

Heimdallr Sharkey Ocean Monster

Empezamos con una presentación que es diferente a la de la anterior versión. Una caja de embalar que ya viene externamente personalizada por Heimdallr.







Dentro una cajita de cartón de forma alargada y firmada por la marca. Mucho menos aparente que la del Heimdallr SBDX001, pero que cumple su cometido durante el transporte. Claro que a diferencia de aquella, a la hora de reutilizarla para otro propósito, su utilidad es nula.



















Sorprende que viene con un manual de instrucciones/tarjeta de garantía que resulta mucho más completo de lo que podríamos esperar.







En cuanto lo ojeé me entró el miedo. Mencionaban el calibre NH35A en sus especificaciones, precisamente la maquinaria de la que ya estaba cansado y que no quería para nada. Afortunadamente, y como podréis ver más adelante, fue un error, bien de confección del manual, o bien porque incluyeron las instrucciones equivocadas. En cualquier caso eso me puso suspicaz, si no habían revisado que el manual fuera correcto, ¿habrían revisado que el reloj estuviera bien? De nuevo, más adelante tendrás las respuestas.







Introducción

El Heimdallr Sharkmaster 300 V2 es una actualización del Heimdallr Kermit SBDX001, de ahí lo de Versión 2.0. Desconozco los cambios que han aplicado, si bien ahora lo ofrecen en diferentes colores:

– Bisel negro y esfera negra.

– Bisel verde y esfera verde sunburst: Muy parecido al SBDX001.

– Bisel azul y esfera azul sunburst.

Que se combinan con diferentes correas:

– Goma negra.

– Armis de acero con eslabones de 3 piezas (+20$).

– Armis de acero tipo jubilee con eslabones de 5 piezas (+30$).

Y con distintos calibres:

– Seagull ST2130.

– ETA 2824-2. (+110$)







Como se puede ver, unas configuraciones muy flexibles y en las que casi encontraremos la versión perfecta, si bien ya de entrada adelanto que en una esfera azul, prefiero la luminova C3 que me parece que destaca más, y eso debía ser lo único que no se podía escoger.

Actualmente está disponible la V3 al mismo precio que su predecesora, pero que viene sólo con ETA, un calibre superior. Como ya comenté en la anterior review, para mi pierde encanto. Un reloj chino siempre debería llevar un calibre chino.

Como era de esperar, está fabricado por Astar (Fuzhou Astar Import And Export Co., Ltd.). Su versión con calibre ETA 2824-2 la venden a un precio unitario de 285$ que se reduce a 238$ en lotes de a partir de 500 unidades.

Me interesaba conocer también si la calidad de Heimdallr, al igual que había visto en SteelDive/AddieDive era consistente, si había problemas con los controles de calidad como me ocurrió con el más caro San Martin SN038-G.

Para no repetirme con el V1, el Heimdallr Sharkey Kermit SBDX001, en adelante me centraré entonces en las diferencias entre ambos.













Diseño y construcción

Salvo en las variantes en color negro, ahora el perímetro de la esfera es plateado, dando la impresión de que queda unido al bisel interno del reloj. Una consideración estética que personalmente me gusta.







El tono de azul es algo más claro que en los San Martin, lo veo más bonito, aunque quizás también menos elegante. Para que os hagáis una idea es casi igual al del Steeldive SD1953 y Addies H3/MY-H3 «Submariner».







Desconozco si han mejorado la aplicación del lumen, o ha sido cuestión de suerte. Según la marca éste sigue siendo el mismo Swiss Super-LumiNova BGW9, pero ofrece mucho más brillo que en la V1. Diría que supera al del Davosa Argonautic BG que ya es mucho decir. La lástima es que con la actualización no hayan optado por el compuesto C3, más brillante y que estéticamente le daría un mayor contraste.







Se conserva la extraña trasera sólida de acero inoxidable cepillada totalmente estéril.







En cuanto al peso, la marca declara 202 gramos, lo mismo que en la V1. Según mi balanza, con todos los eslabones del brazalete lo he pesado en 222g, la marca dice que son 202g. Aunque el plomo es más pesado que el acero, esa cifra elevada de peso en general es un indicativo la calidad de sus materiales.







Movimiento

La marca decía ajustar estos calibres al entorno de +/- 10 segundos/día, y así fue con el Heimdallr SBDX001 que dio en el cronocomparador un desfase diario de -2 segundos. Podía haver sido casualidad, así que cuando he monitorizado éste, me he quedado sorprendido. Es todavía mejor: +1 segundo/día.







Dos unidades así, a priori descartan que haya sido cuestión de suerte, así que un excelente bien para Seagull que suministra los ST2130 bien ajustado, o bien para Heimdallr que los ha regulado antes de meterlos en el reloj. Es un rendimiento que mejora a los ETA/Sellita genuinos, admirable.







La duda será en el largo plazo. No deja de ser un calibre de alta frecuencia, así que si el engrasado en la fábrica no ha sido el correcto, rápidamente empezará a desfasarse… Habrá que verlo.







Sensaciones

No hay problemas de ajuste. La corona funciona perfectamente, tanto el enroscado/desenroscado como su operación. El bisel gira con suavidad y no manifiesta ninguna holgura. Del mismo modo, la maquinaria está bien ajustada proporcionando un rendimiento cercano a la perfección.







Siendo un diseño de reloj que me gusta me siento cómodo con él. Pese a su precio todo está bien ejecutado y uno siente que lleva un reloj mucho más caro de lo que es.







Conclusiones

He necesitado dos Heimdallr Sharkmaster 300 / Heimdallr Kermit SBDX001 para darme cuenta que lo realmente ideal es un San Martin SN038, con sus calidades, sus materiales y su potente lumen, pero con una maquinaria que vaya más allá de la humilde TMI NH35 y con unos controles de calidad a la altura del reloj. A nivel constructivo puedo confirmar que los Proxima y Heimdallr están muy cerca de los Steeldive y los Addies. El salto lo da San Martin, con mejores materiales, si bien en todos los casos los controles de calidad son pobres o inexistentes.







Algunos prefieren el Merkur Marine Master, bastante más caro que éste (unos 250€), pero que a cambio monta un Miyota 9015. No dudo que sea más fiable que el Tianjin/Seagull ST2130/TY213, pero como decía al principio pierde consistencia. Además de que cada vez me parece más obsoleto el rotor unidireccional de los Miyota, por muy Premium que los intenten englobar.







Por lo demás, muy contento con esta pieza que con paciencia en Aliexpress podemos encontrar a menos de 140€, y si no nos caen aduanas se convierte en una compra inmejorable. Inclusive con ellas, seguirá siendo una buena compra, porque contando los impuestos revolucionarios de la entidad responsable de la gestión serían menos de 200€. Prueba de ello es que no me arrepiento de tenerlo repetido.







▲ Más ▼ Menos Relación calidad/precio

Calibre ST21 regulado/ajustado Trasera estéril

Mejor con lumen C3