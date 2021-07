Salt Watches DayDive Automatic

Con el inciso del Ceccacci 1897 Feather seguimos con los relojes de origen francés que habíamos dejado con el Serica 4512. Al igual que ese, El Salt DayDive Automatic nos ofrece un reloj de dimensiones contenidas, con un precio razonable, y unas prestaciones que sobre el papel resultan muy competitivas.

Sin embargo lo que más llama la atención de Salt Watches son sus diseños, con unos trazos muy limpios, casi minimalistas y que les hace ser muy elegantes. ¿Quieres saber cuál es la razón de su diseño? Pues eso entre otras muchas cosas, te lo voy a explicar a continuación…







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 38mm de diámetro sin contar la corona. 10,9mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Negra Bisel Rotativo unidireccional de zafiro Cristal Zafiro Lume Sí Trasera Roscada de acero Correa Cuero negra y NATO azul de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 12 ATM (120M) Peso N/D Movimiento Miyota 9015. 24 rubís. 28.800 vph Complicaciones Carga automática unidireccional, parada de segundero, remonte manual Prestaciones -10/+30 segundos/día. 42 horas de reserva de marcha Origen Francia. Japan Mov’t Garantía 2 años PVP 345€ (oferta 295€) Distribuidor Salt-Watches / Montres Salt

Introducción

Siempre me gusta explicar los orígenes de la marca y la historia del modelo, y en este caso todavía más porque es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. En el año 2009 Juan Pablo Naranjo y Jean-Christophe Orthlieb fundan en Saint-Ouen NOCC Studio, una empresa dedicada al diseño industrial y especializada en interiores. Jean-Christophe, junto a sus hermanos Vincent y Emilie Orthlieb se dan cuenta que los relojes de estilo buceo son demasiado voluminosos para el uso diario, mientras que los habituales relojes urbanos resultan demasiado frágiles. Es a partir de ese pensamiento, el de crear un nuevo tipo de reloj robusto como un diver y práctico como uno de vestir, que los tres hermanos comienzan con Salt Watches (Montres Salt) en la Côte d’Azur francesa. Como ellos dicen, un reloj con el que justo al terminar una reunión en La Défense pudieras irte a hacer surf a Biarritz.







Me imagino que esa vocación acuática, es lo que da origen al nombre de la marca: Salt que en inglés significa sal, puede que en alusión al agua salada del mar.







Las sinergias estaban claras, y puesto que Jean-Christophe Orthlieb es co-fundador de NOCC que son expertos en diseño, es Orthlieb el que se encarga de la conceptualización de los relojes Salt. Seguramente por eso los relojes entran de forma tan agradable a la vista, y tal vez también que sea esa la razón por la que rápidamente se identifican sus rasgos comunes, el formar parte de un todo.

Siempre he sido de la opinión que los relojes los conforman las personas, tanto quienes los crean como quiénes los llevan, así que conocer su historia y los seres humanos que están detrás es algo que encuentro apasionante.







Los CityDive son los modelos más asequibles y más minimalistas, caracterizados por su maquinaria de cuarzo y su bisel de acero fijo. El siguiente modelo es el DayDive que cuenta con un bisel rotativo unidireccional con inserto de aluminio. Finalmente el DayDive Automatic, añade un movimiento automático Miyota Premium y un inserto en el bisel de zafiro.

En cuanto al resto, todos comparten una caja de 38mm de ancho, un cristal de zafiro y una resistencia al agua de 120m. Conociendo mis gustos, los CityDive Cabourg y DayDive Hossegor me encantaban por su esfera blanca, pero me obligaban a tener un calibre de cuarzo, un Miyota 1S13 que no me motivaban, así que me decanté por este DayDive Automatic que de momento solamente se ofrece en una versión toda en negro.

El DayDive sigue la filosofía de los Skin Diver, esa categoría de relojes un tanto abandonada hoy en día y que estaban construidos para ser aptos en el buceo recreativo, en vez de mazacotes con resistencia al agua de 200 metros en adelante. Ese es el motivo de sus 12 ATM de hermetismo, una cifra que recuerda los primeros Rolex Oyster (100 metros), o los Seiko Diver (150 metros). Además se da la circunstancia que 120 metros son 400 pies, una cifra redonda.







Me gusta la honestidad que desde Montres Salt irradian, no pretenden ofrecer un Fabriqué en France (Made in France), algo que como ocurre en España es imposible, y los relojes que lucen esa denominación sólo representan que se han ensamblado y revisado en Francia para así incrementar el coste. Ellos fabrican y ensamblan en Hong Kong, pero lo hacen en lotes para reducir la huella medioambiental. De hecho, otra filosofía que comparten con el estudio de diseño es que quieren ser lo más limpios posibles, tanto a nivel de carbono como de plásticos.

Presentación

El Salt DayDive viene en una caja de cartón reciclado muy acorde a las pretensiones de la marca. Está sin teñir mostrando el color natural del material y viene sin firmar.







Es de tipo deslizante albergando en su interior una caja del mismo material, pero tintada en color azul. Muy bonito y muy acuático. Un packaging que dentro de su sencillez resulta agradable pero del que echamos en falta que sea tan estéril, sin ni siquiera la mención de la marca.







El interior es de color negro con un esponjoso fieltro conteniendo el reloj, y la correa de cortesía. Un detalle que le agrega mucha flexibilidad al reloj y que compagina de maravilla con la doble función del Salt DayDive.







Sobre la dotación, se ha prescindido de cualquier elemento superfluo, incluyendo las etiquetas. No me parece mal. Se acompaña de un par de tarjetas en cartón reciclado de buena calidad, tamaño visita, una cara está en inglés y la otra en francés. La primera tarjeta es común a todos los Salt Watches, y nos dirige a sus manuales de instrucciones online, tanto con una URL como con un código QR. La segunda es exclusiva de este DayDive Automatic e intuyo que está creada para calmar a aquellos que no saben muy bien cómo funciona un reloj mecánico de carga automática.







Diseño y construcción

La caja tiene 38mm de diámetro (38,5mm si contamos el bisel). Es de acero inoxidable 316L y todas sus superficies están pulidas a brillo. Al verlo no puedo evitar pensar que con un recubrimiento PVD negro, también a brillo habría quedado aún mejor.







Es un reloj muy plano, tan sólo 10,9mm incluyendo el cristal, y solamente 9,8mm sin él. Uno de los relojes de buceo más planos que existen porque está pensado para convivir con el agua, pero también con los puños de camisa.







El bisel es de acero inoxidable y rota unidireccionalmente 120 clics. El inserto es de zafiro, lo que lo hace casi imposible de rallar. Es de color negro, pero como el zafiro no es opaco deja entrever su interior y normalmente lo vemos como un azul marino muy oscuro y bonito. Como es habitual en relojes de buceo tiene marcados los 15 primeros minutos de manera individual y posteriormente los indica cada 15. Su diseño es también interesante porque el bisel en sí mismo es de acero, pero con los laterales en PVD mate, dando la impresión que es una prolongación del zafiro.







La corona es roscada, perfecta para su resistencia al agua de 120 metros o 12 ATM. El frontal está pulido a espejo y va firmada.







La esfera es de color negro mate. El nombre de la marca así como las leyendas y los marcadores minuteros están impresos en blanco.







Los índices horarios están aplicados y tienen contornos metálicos espejados. Siguen un esquema inspirado en los «California», es decir mezclan numerales arábigos, romanos e índices en diferentes inclinaciones. Me imagino que todos estáis familiarizados con aquellos relojes de buceo de Panerai, Rolex o Glycine que a partir de 1930 empezaron a popularizar ese tipo de indicadores. Hay muchas interpretaciones acerca de su cometido, la generalmente más adoptada es que ayudaba a diferenciar la parte superior e inferior del reloj con más facilidad, algo que era muy importante cuando los buzos militares de la kampfschwimmer y la Marina Militare los usaban bajo el agua con pésimas condiciones de legibilidad. Los california son controvertidos, no a todos les gustan. Me parece que el DayDive ha acertado con su interpretación, sustituyendo el 4, 5, y 7; y los X y XI por índices, dando así un aspecto más de diseño, más civil.







Sorprenden las agujas, de tipo lapiz o pencil y bastante delgadas, lo opuesto a los relojes de buceo recientes. Sus contornos son también espejados, salvo por la segundera que me encanta en un color azul cielo, muy parecida a las del Neucarl The Sept Mai. Tienen la longitud perfecta, muy largas llegando la segundera hasta el borde de los índices de minutos, y la minutera hasta su comienzo. Un factor que no sólo es estético, sino contribuye a su buena legibilidad.







Tenemos lume, no nos informan de qué compuesto se trata salvo porque brilla en color verde. A la luz del día se percibe en color blanco, así que debería ser un RC Tritec Swiss Super-LumiNova C1. El brillo me ha parecido excelente, muy superior al que se podría esperar con una superficie relativamente reducida. La duración es también buena, aunque no a la par con su intensidad. El bisel también es luminiscente, pero solamente los numerales. Me habría gustado que lo fueran también las bolitas o puntos de cada 5 minutos.







El cristal es de zafiro con tratamiento antirreflejos, está ligeramente abombado, tanto por la cara interna como por la externa (doble bombé). Eso le permite aumentar la resistencia a la presión sin disminuir demasiado su legibilidad. No lo parece, pero es bastante grueso a tenor de las cifras que da la marca: 2,8mm.







Viene con dos correas de 20mm de ancho en las asas. La instalada es de cuero en color negro, el complemento a la elegancia del reloj. La opcional es una textil tipo NATO de dos piezas en color azul, la deportividad.







Ambas son 20mm de ancho en las asas y cuentan con el practiquísimo sistema de cambio rápido o quick-release. No me canso de remarcar el gran valor que aporta ese sistema, y que debería ser algo que viniera en cualquier correa de reloj actual. Aunque sustituirla es muy sencillo en su web nos explican cómo cambiarla. Por lo demás, comparten la hebilla espejada y también firmada.













La trasera es de acero inoxidable pulido y va roscada. En la parte central tiene grabada a láser la silueta de una medusa. Le da un toque de marino y de buceo pero sin recurrir a la silueta de un hombre rana o de un arrecife que ya están bastante vistas. En el exterior aparecen sus especificaciones principales, en tal cantidad que requieren de dos líneas.







La marca no indica cuánto pesa el conjunto, yo he contabilizado solamente 78 gramos con la correa NATO.







Movimiento

No sólo es un reloj que se diferencia por su exterior. En vez de equiparlo con el omnipresente TMI NH35, para el corazón han elegido una maquinaria automática de la gama Miyota Premium suministrada por los japoneses de Citizen, la conocida Serie 9000 creada para competir contra los calibres suizos de entrada (ETA 2824, y Sellita SW200 entre otros). En concreto es el 9015 la versión de tres agujas con fechador y que pudimos ver funcionando dentro del belga Gavox Avidiver.







Se trata de un calibre de carga automática unidireccional, tiene 24 rubís, late a alta frecuencia (28.800 vph) y ofrece para de segundero y remonte manual. Entre sus prestaciones, desde Miyota declaran un desfase máximo diario de entre -10/+30 spd y una reserva de marcha de 42 horas de reserva de marcha que es bastante inferior a las 48 horas que hay grabado en la trasera del Salt.







Ante la prueba del cronocomparador ha obtenido unas prestaciones realmente buenas, un desfase diario de solamente +2,25 segundos/día. Una desviación muy en la línea de los tan exactos Miyota 9000 y que como es su objetivo, lo hace apto para su uso diario casi como si fuera un reloj de cuarzo. Hablamos que podemos usarlo durante dos meses y nunca tendremos un adelanto o un atraso de más de un minuto.







Personalmente habría optado por un STP1-11, mucho más agradable a la hora de ajustar la hora o de darle cuerda, pero sobre todo con carga bidireccional y también con una precisión oficial y oficiosa muy buenas, pero a juzgar por los Miyota Premium Automatic que he probado, quizás sean una opción todavía mejor.







Como viene siendo habitual os dejo con sus especificaciones técnicas (599 KB. en formato PDF) para más detalles.







Sensaciones

Ya desde la primera vez que nos lo ponemos nos damos cuenta que es un reloj refinado, de diseño y aspecto cuidado. Su resistencia y su hermetismo es fácil que pasen desapercibidos, y eso es lo que pretende el Salt Day Dive, un reloj que al mismo tiempo sea versátil. No transmite sensaciones deportivas, de hecho es un reloj bastante discreto en ese sentido.







La correa negra me parece que es de muy buena calidad, y que le queda muy bien, aunque al menos para mí muñeca de 17,5 cm se siente algo corta. La de nailon o perlón no me parece tan buena, notándose que han primado la robustez y la durabilidad, porque se siente bastante rígida. Estéticamente me gusta también más con la correa en negro, más elegante y todavía menos notoria que la azul.







Cuando lo llevas te puedes olvidar perfectamente de que está en tu muñeca, es ligero, de dimensiones contenidas y el tacto del cuero tan suave que apenas ni hace presión en la muñeca. Como digo es una pieza que no llama la atención… Hasta que se lo muestras a alguien y de manera consciente le dices que por ejemplo se fije en los índices. Entonces le picará la curiosidad, verá que están inclinados en diferentes ángulos, que mezcla los romanos con los árabes y poco a poco irá percatándose del resto de detalles: la manecilla que es azul, o el aspecto medio translúcido del bisel.







Conclusiones

Hasta hace unas semanas el reloj tenía un PVP de 445€ que se ha visto reducido a 345€ en oferta a 295€. Solamente considerando su calibre y sus materiales es una excelente opción por su precio. Un casi equivalente aunque estéticamente muy distinto Circula 1955 Klassik Automatik cuesta 399€. Un Mitch Mason Watches Chronicle cuesta unos 450€.







Repasemos todo lo que nos dar por ese precio, y que nadie iguala: diseño francés, movimiento Miyota 9015, inserto de zafiro, cristal de zafiro bombé con AR y dos correas. Son atributos que ya de por sí hacen del DayDive Automatic ser una de las mejores opciones en su segmento. Pese a sus bondades, pienso que en lo que a filosofía respecta este Salt Automatic es una gran opción para aquellos que buscan su primer reloj automático, no tanto por la ingeniería, la técnica o la admiración horológica, sino por lo que en cuanto a sostenibilidad y pureza se refiere. Quizás por eso la trasera sea ciega, porque es un reloj que no está hecho para contemplarse, sino para usar en el día a día.

▲ Más ▼ Menos Diseño muy plano y atractivo

Excelente calidad-precio Trasera ciega

Valoración

Diseño 8 Materiales 8 Acabados 7 Rendimiento 8 Calibre 7 Prestaciones 8 Precio 8 MEDIA 7,7