Serica 4512 WMB

Que me gusta la relojería francesa es algo que quedó claro con los Neucarl The Sept Mai, René Mouris Cygnus o Briston Clubmaster Iconic. Culturalmente siempre han sido una nación muy avanzada, de manera que todavía quedan muchos vestigios de aquel «savoir-faire».

Hay muchas cosas que hacen especial a la joven marca de relojes Serica Watches, fundada a raíz de la experiencia adquirida en el desarrollo de productos para otras empresas. En cuanto al 4512 tiene unos atributos que lo hacen muy atractivo. ¿Has oído hablar de la especificación militar Watch. Wrist. Waterproof (W.W.W.) también conocida como Dirty Dozen?







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 37,7mm de diámetro sin contar la corona. 11,3mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Negra Bisel Fijo de acero Cristal Zafiro Lume Sí Trasera Acero inoxidable roscada Correa Acero inoxidable 304L de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos Resistencia al agua 20 ATM Peso N/D Movimiento Swiss Technology Production STP1-11M. 18 rubís. 28.800 vph Complicaciones Remonte manual Prestaciones 0/12 segundos/día. 45h de reserva de marcha Origen Suiza Garantía 2 años PVP 690€ Distribuidor Compagnie des montres Serica

Introducción

Durante la II Guerra Mundial (1939-1945), el Ministerio de Defensa Británico necesitaba relojes de dotación para las tropas. Los relojes para civiles no eran suficientemente robustos. En base a normativas militares anteriores, desarrollaron unas especificaciones de reloj militar, y citaron a diferentes fabricantes suizos, lo que hoy sería un concurso público, para que desarrollaran un reloj en base a ellas. Irónicamente las piezas se entregaron en 1945, justo al final de la contienda con el resultado de que la mayoría de fabricantes superaron la prueba. El listado de las 12 marcas elegidas fueron las siguientes: Buren, Cyma, Eterna, Grana, Jaeger Le-Coultre, Lemania, Longines, IWC, Omega, Record, Timor y Vertex.







A aquella especificación se la denominó formalmente como W.W.W., un acrónimo de Watch, Wrist y Waterproof, es decir: reloj, pulsera, resistente al agua. Llegaron a producirse casi 150.000 unidades, sin embargo a partir de 1970 y debido a su contenido en Radio, la mayoría fueron destruidos y el concepto pasó al olvido.

Serica, o mejor dicho, Compagnie des montres Serica con sede en París inició su andadura presentando su modelo W.W.W en bajo pre-order en 2019, y que con ligeros cambios, sería la base de este 4512: Aumentaron la resistencia al agua hasta los 200 metros, lo equiparon con un cristal de zafiro, añadieron la esfera tipo Cali o California, incorporaron un calibre STP1-11 y limitaron la esfera solamente al color negro.







A raíz de una visita al Salon International de la Haute Horlogerie SIHH) se dieron cuenta de algo que muchos hemos ido viendo también. Las marcas establecidas cada vez aportaban menos, y querían cobrar cada vez más. Fue así como esos cuatro amigos: Jérôme Burgert (co-fundador del blog Les Rhabilleurs), Gabriel Vachette (co-fundador del blog Les Rhabilleurs), David Gagnebin (fundador de G. Gagnebin & Ciey Matt Hranek (fundador de WM Brown Project y autor de libro «A man and his watch«) decidieron rescatar el concepto del W.W.W. y lanzarlo a precio razonable. Naturalmente se trataba de una puesta al día de aquella idea de manera que prescindieron del segundero pequeño a las 6 en favor de uno central y actualizaron los materiales disponibles. El nombre de Serica le vino a la mente a Jérôme, una lejana, y ahora olvidada provincia que se encontraba al final de la Ruta de la Seda.

Y dado que los relojes fueron entregados a los británicos en diciembre de 1945, de ahí la denominación: 4512, es decir año 1945 y mes 12. El Serica referencia 4512 no es a día de hoy su último lanzamiento, privilegio que está en manos del nuevo 5303 presentado hace unas pocas semanas. Aunque me parece precioso, y está disponible también con una esfera de color blanco, su precio dobla al del 4512, alejándose un poco de ese concepto de relojes asequibles que promueven en Serica Watches. Así las cosas, y centrados en el 4512 lo tenemos disponible en 3 versiones entre las cuales sólo cambia la esfera:

– 4512 WMB: La interpretación más fiel de los W.W.W., incluyendo los marcadores minuteros tomados de los relojes ferroviarios, y con lume en cada hora.

– 4512 Commando: Una reinterpretación más minimalista de los W.W.W.

– 4512 California: Con la esfera tipo «California» combinando números arábigos con romanos de forma que la posibilidad de error en la lectura fuera mínima.







El motivo por el que escogí la versión WMB es dentro de que todas ellas son muy legibles, ésta lo es aún más, tanto de día como de noche, algo que se ve claro si lo vemos en una secuencia de imágenes. W.M.B. vuelve a ser un acrónimo, esta vez de William M. Brown,







Presentación

Montres Serica nos explica que el empaquetado no es más que un medio para proteger el reloj, tanto durante la entrega como si en algún momento queremos guardarlo. Así que lo han simplificado al máximo haciendo que no robe protagonismo al reloj. Es una postura poco habitual en relojería, pero que no me parece mala en absoluto. Lo comprobamos en cuanto lo tenemos en la mano, una caja con una cobertura deslizante en color blanco con el nombre de Serica impreso en negro.







En su interior nos encontramos otra caja de cartón con diseño similar, pero ahora sí que nos muestra la referencia o número de modelo, el 4512. En un primer nivel encontramos una solapa negra en donde se presenta la tarjeta de garantía del reloj, los 2 años que establece la directiva europea.







Debajo de ella en un almohadillado agradable y también protector se encuentra alojado el reloj. Desde ese prisma, el packaging blanco y negro conjunta muy bien con la simplicidad monocromática del Serica 4512.







Como pioneros del mundo digital, no hay manual de instrucciones como tal, pero sí que tienen un conjunto de videos explicando el funcionamiento en la sección de The how tos de la web, incluyendo el packaging, cómo darle cuerda al reloj, como ponerlo en hora, como ajustar el brazalete y como cambiar la correa. Me parece algo muy coherente, aunque no estaría de más que estuviera también en formato PDF listo para descargar.







También he subido a Youtube un breve vídeo con el «unboxing».

Diseño y construcción

La caja apenas tiene 38mm de diámetro (37,7mm para ser exactos). Su acero inoxidable 316L está completamente cepillado, dando un aspecto muy táctico, muy de reloj instrumento. Tras su elegancia se esconde una resistencia al agua de 200M o 20 ATM.







El bisel fijo del mismo material, está también satinado, salvo por su pequeño reborde lateral que va pulido con la finalidad de hacerlo menos monótono. Como ese perfil está bien protegido por la caja, el riesgo de que se arañe es mínimo.







La corona es roscada y está sobredimensionada, tiene nada menos que 7,5mm de diámetro, lo cual la hace muy conveniente para manipularla incluso con guantes. En comparación con las pequeñas dimensiones del reloj hace que destaque notablemente, algo que a unos les gustará y a otros no. Va pulida y sin firmar.







La esfera es de color negro, ligeramente brillante. Todos los elementos van impresos en un contrastado color blanco, incluyendo los índices minuteros de la escala exterior, inspirada en los relojes del ferrocarril, y la escala interior de 24 horas.







La aguja horaria es de tipo broad arrow o flecha ancha, muy gruesa y con el carácter militar del reloj. La minutera es de estilo alpha, también gruesa y legible. Los contornos son metálicos y están satinado, sin brillo.







El lume utilizado es Swiss-SuperLumiNova Old Radium, es de color amarronado a la luz del día, así que queda muy vintage, mientras que en la oscuridad brilla en amarillo verdoso, casi como si fuera C3, el rendimiento es muy bueno considerando que tampoco hay demasiada superficie disponible.







Va recubierto por un cristal de zafiro abombado. Lleva tratamiento antirreflejante y tiene 2mm de altura, lo que reproduce muy acertadamente el plexiglás de los Dirty Dozen.







La trasera es de acero inoxidable y va roscada. Además de las especificaciones principales del reloj cada unidad tiene un número de serie único que permite identificarlo, no es una tirada limitada, pero hace que cada reloj sea distinto. Está dividido en dos partes, en este en concreto pudiéndose leer el 05202.054. Puesto que también se menciona el 4512 del modelo, el 054 debe corresponder a la unidad y la primera parte al modelo de caja o código de modelo. Los Dirty Dozen también lo grababan en dos partes, la primera correspondiéndose al modelo civil según el fabricante, y el segundo el código militar que iba precedido por una letra.







La correa es de tipo que trae de serie es un brazalete de acero, pero muy especial. A simple vista puede parecer que es un extensible, pero en realidad no. La primera particularidad es que es de acero 304L y no 316L, el primero no contiene molibdeno, así que aunque es más oxidable, también es más moldeable. Pero el segundo y más importante motivo, es que es un armis de tipo bonklip; una opción de brazalete creada a finales de 1920 y que se entregaba con ciertos relojes de dotación del ejército británico a partir de 1940. Lo que le hace especial, es que no necesita ser ajustado y que es muy ligero. Por algún motivo a partir de 1960 fue cayendo en desuso. Además del bonklip (99€), lo podemos adquirir con una correa de caucho tipo tropic (69€) o de piel estilo 1953 (109€).



















No se dan cifras de su peso que según mediciones, con la bonklip de acero se ha quedado en sólo 88 gramos.







Movimiento

He probado unos cuantos relojes equipados con el calibre Swiss Technology Production STP1-11, podéis echarle un vistazo a las pruebas de los Circula AquaSport, Ceccacci 1897 Elegance o Spectre-Time Phantom II. Sin embargo el Serica reference 4512 monta la variante de cuerda o manual, es decir, la más reciente STP1-11M en la que se prescinde del sistema de carga automática, y por ello es más delgado (3,7mm contra 4,6mm) y reduce la cantidad de rubís (26 contra 18). Sin embargo conserva todas las bondades de los STP 1-11, su frecuencia de 28.800 vph, su ajuste a +0/+12 spd en 5 posiciones y la parada de segundero. Declaran una reserva de marcha de 45 horas, que en este caso coincide con el al menos 44 horas que dicen los de Swiss Technology Production. Tenéis todos los detalles en sus especificaciones técnicas (6 MB. en formato PDF).







El remonte es un tanto peculiar, no es tan imperceptible como en un automático de carga manual, pero no tiene esa sensación de retroceso de un movimiento de cuerda. Tampoco tiene un tope al llegar al máximo de carga, porque para ello entra en juego el embrague derivado de la versión automática. Funciona muy bien, aunque pierde algo de personalidad. La marca recomienda cargarlo completamente dando de 30 a 40 giros a la corona.







El mecanismo ha sido modificado para eliminar la complicación de fechador, así que no tenemos el problema de la posición de corona fantasma.







Si nos vamos al timegrapher o cronocomparador, se confirma el buen trabajo que hacen los de STP, un desfase diario de 7,5 segundos/día que me parece muy bueno.







La explicación es que las maquinarias son ajustadas en Serica al rango de 0-12 segundos/día, lo que hace que el rendimiento sea aún mejor que el declarado por STP.







Sensaciones

El reloj es estéticamente precioso. Me lo pareció cuando lo vi en fotos, y puedo atestiguar que en la realidad es igual o todavía más bonito. Ciertamente está muy bien construido, y eso lo nota la vista, pero también lo nota nuestra piel. El diseño retro-actual, sabiendo que llevamos algo inspirado en los «Dirty Dozen», pero que no es exactamente un «D.Z.» resulta muy atractivo. Aún siendo robusto y podríamos decir que un reloj instrumento, sus líneas vintage y su tamaño comedido lo hacen parecer elegante y sencillo.







Pero lo que más destaca sobre el conjunto es el brazalete bonklip. No hace falta ajustarlo, ni quitarle pasadores (pins). Es tremendamente ligero, y además es muy cómodo. Se lleva casi como si no fuera metálico, es asombroso. En el pasado había visto relojes con ese tipo de armis, pero nunca había experimentado lo que era llevarlos. Como por su diseño los eslabones articulan muy bien, la sensación es casi como si fuera una correa de cuero, lo poco que pesa y lo suave que es hace que no se sienta como si fuera metal. No me explico el motivo por el cuál este tipo de brazaletes fueron abandonados, representan el paradigma de la ingeniería militar: cosas sencillas, que funcionan bien y que son duraderas. Combinando ese brazalete con unas asas que son ligeramente curvadas hace que el reloj quede asentado en nuestra muñeca, aunque estemos haciendo actividades exigentes.







El efecto al darle cuerda es extraño. Al estar derivado de un calibre automático, el hecho de no tener máximo lo hace extraño. El sonido y el movimiento al remontarlo es peculiar, en esto creo que es sólo cuestión de acostumbrarse, quizás porque he tratado con varios ETA/Unitas y ningún STP manual. Personalmente lo que menos me agrada es su corona roscada, algo incómodo en un reloj de carga manual que hay que remontar a diario. Le ocurre lo mismo que al AEGAON Peacemaker 53. Serica ha sido fiel a los Dirty Dozen con una maquinaria de remonte manual, pero ha decido aumentar su resistencia al agua original. Es un balance de cosas que yo habría hecho diferente: O bien reduciendo la resistencia al agua hasta 100 metros para así permitir corona a presión; o más probablemente montando el STP1-11 automático.







Conclusiones

A 690€ no es un reloj económico. Si nos vamos a los Dirty Dozen de entonces, el Timor Heritage Field WWW cuesta casi el doble (910£). Interpretaciones más recientes como el Vaer A12 a 899$ o incluso la interpretación más libre del Hamilton Khaki Field Murph Auto a 925€. De precio comparable tenemos el CWC Mellor-72 Mechanical a 449£ y una alternativa que me gusta mucho y que sería mi favorita, sino fuera por el brazalete bonklip de Serica: El Smiths Military PRS-29A a 405£.







En cuanto a materiales y acabados el 4512 está a la altura de su precio. Es cuestión de cuánto valoremos la fidelidad al concepto original, porque el 4512 me parece un punto intermedio muy bueno, manteniendo la inspiración de los 40, con la apariencia moderna de hoy en día. Un reloj que se ve distinto a la mayoría, que es cómodo en el día a día, y que ofrece funciones nunca vistas como el mencionado brazalete. Para los que gusten de las interpretaciones menos fieles, el Mitch Mason Watches Chronicle me parece una muy buena opción.







El envío es de tipo europeo, proveniente de Francia por FedEx, por tanto sin tasas de aduanas. En mi caso siendo rapidísimo y recibiéndolo en solamente 2 días.







▲ Más ▼ Menos Brazalete bonklip muy cómodo y poco visto

Diseño histórico Corona roscada con un calibre de cuerda

Funcionamiento del calibre manual







Valoración

Diseño 9 Materiales 8 Acabados 8 Rendimiento 7 Calibre 5 Prestaciones 7 Precio 6 MEDIA 7,1