Guanqin Lambda GJ16106M

Hace poco os traía la revisión del Rodina «Bauhaus» R005G, un homenaje chino al Nomos Tangente. Se repite la temática porque Nomos Glashütte vuelve a quedar homenajeada, hoy sobre el Lambda en el que se inspira este Guanqin GJ16106.

Un reloj nuevamente muy asequible, con un diseño atractivo, pero que nos depara desagradables sorpresas.

Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 42mm de diámetro sin contar la corona. 12mm de alto Corona A presión de acero Esfera Blanca Bisel Fijo de acero Cristal Zafiro Lume No Trasera Acero inoxidable roscada y exhibición de cristal Correa Cuero marrón de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día de la semana, indicador de reserva de marcha Resistencia al agua 5 ATM Peso N/D Movimiento Hangzhou 2B00. 22 rubís. 21.600 vph Complicaciones Segundero pequeño, remonte manual, parada de segundero Prestaciones +/- 45 segundos/día. 36h de reserva de marcha Origen China Garantía 1 año PVP 51€ Distribuidor Guanqin Watch

Introducción

El Nomos Glashütte Lambda es un reloj de la marca alemana que tradicionalmente sólo se ha producido con cajas fabricadas en materiales preciosos, ya sea éstos oro rosa u oro blanco (referencia 933) con un precio de partida de 12.800€ para los primeros y de 14.800€ para los segundos. Todo cambió con el lanzamiento de los Lambda 175 Years Watchmaking Glashütte (referencia 960), unas piezas conmemorativas del 175 aniversario de la marca y que se venden a solamente 5.800€. Sin embargo con los Lambda todo ha ido al revés, porque esta versión más asequible está restringida a solamente 175 unidades.

En cuanto a Guanqin, o mejor dicho Guangzhou Guanqin Watch Co., Ltd., es una empresa fundada en el año 1989 en Guangzhou (China), que se especializa en la producción de relojes mecánicos y relojes de cuarzo. Comenzaron fabricando para terceros, hasta que en 2011 decidieron hacerlo también bajo su propia marca. En la actualidad coexisten ambas líneas de negocio, la producción OEM o black label para otras marcas, y la fabricación de la enseña Guanqin.

A partir de 2020 decidieron expandirse internacionalmente, básicamente usando la distribución digital a través de diferentes plataformas. Así que podemos encontrar relojes Guanqin tanto vendidos al detalle, como al por mayor; y del mismo modo los podemos encontrar a la venta desde la propia marca directamente, así como procedentes de tiendas o distribuidores externos.

Como detalle curioso, a Guanqin se la apela cariñosamente «Joaquín», y es que si la marca es difícil de recordar, más aún lo es de escribir donde inevitablemente se nos escapa una «U» para dar lugar a «Guanquin«.

Es un diseño que está copiado en multitud de marcas asiáticas. El Cadisen C1030 Lambda con cristal mineral en vez de zafiro, pero la reserva de marcha correcta en el indicador. El posterior AM0269 (AM0269SS11) que además de ser más barato tiene cristal de zafiro como el Guanqin y monta el conocido movimiento de alta frecuencia (28.800 vph) Guangzhou Dixmond DG4813 / Starking 1813 pero con la corona a las 4 en vez de las 3 y sobre todo, con una subesfera de reserva de marcha que en realidad es la minutera.

Presentación

Lo primero que vemos es que el empaquetado tiene un diseño bastante original. Una cubierta deslizante en cartón negro, pero que va troquelada en el centro para dejar a la lista la marca y su logotipo.

Cuando la retiramos la sensación empeora un poco. Nos fijamos en la cajita de cartón que con superficie brillante imita una piel estilo cocodrilo. Se ve barata si bien el detalle del logotipo y el nombre con letras plateadas le da algo más de nivel. Tampoco vamos a ser críticos con esto, hablamos de un reloj low-cost y en ellos lo importante es gastar el bajo presupuesto en el propio guardatiempo, no en aditamentos.

En el interior nos encontramos un pequeño manual en inglés que es común para todos los modelos de la marca, pero que está bien impreso y se extiende durante 20 páginas. La última de ellas hace las veces de garantía en donde la marca nos dice que es un reloj «Grado A» que intuyo que todos lo serán, y admite el sello del vendedor o distribuidor. Sorprendentemente, tenemos una tarjeta de garantía plastificada con el mismo cometido y una pequeña gamuza de color salmón que sirve para proteger el reloj durante el transporte, y también para poderlo limpiar.

Sobre un armazón de gomaespuma gris oscura y muy aparente nos viene el reloj, así como un agradable detalle: una herramienta para sacar pasadores.

Diseño y construcción

La caja tiene 42 milímetros de diámetro sin contar la corona. Está fabricada en acero inoxidable y todas sus superficies se encuentra pulidas a espejo con una calidad más que correcta.

Tiene 12mm de grosor, lo cual es poco ya que una gran parte proviene del cristal es según las especificaciones un zafiro, que a simple vista se aprecia muy abombado. En cuanto pasamos la prueba con el Diamond Selector nos damos cuenta que es falso, es un cristal mineral sin más. Una mentira en toda regla para el vendedor y para Guanqin.

La corona funciona a presión, va firmada en su parte central y es también de acero inoxidable. Es suficiente para garantizar una resistencia al agua de hasta 50 metros o 5 ATM que permite que el reloj resista más el agua que la correa y ante algún accidente como que nos duchemos con él o nos tiren a una piscina no debería tener problemas.

La esfera con fondo en color blanco mate es la parte más atractiva del reloj. Todas las leyendas están pintadas en color negro, y con una calidad justa a los ojos de un objetivo macro, sin embargo, pasa desapercibida a nuestra vista. La gran subesfera a las 12 mostrando la reserva de marcha, junto a la inscripción a las 3 de «Energyreserve 35 stunden» (reserva de energía 35 horas) le da muchísima personalidad. Y aunque copia el estilo tipográfico de Nomos, hay que reconocerles que el texto es de su autoría. En el Nomos leemos «Grangreserve 84 stunden» (Máxima reserva 84 horas).

Todas las manecillas son metálicas con la silueta a brillo y de forma recta. La horaria y la minutera más gruesas que en el Lambda original, lo cual le quita elegancia pero le da un plus de legibilidad.

La trasera es de acero inoxidable también pulida y funciona a rosca, esto último característica poco habitual en relojes de vestir chinos. Tiene muy buen aspecto y gracias a su ventana de exhibición de cristal mineral nos deja ver una maquinaria que está mejor decorada de lo que el precio del reloj puede indicarnos y que tiene un tamaño suficientemente grande.

Finalmente La la correa., de serie con malla milanesa presumiblemente de calidad bastante justa o con correa de cuero negro de una calidad igual o peor, motivo por el cual fue cambiada por una marrón de mayor calidad y que realmente le queda muy bien.

No nos informan del peso del reloj, así que medido con mi balanza de precisión he obtenido una cifra de 77 gramos, un reloj mecánico relativamente ligero por tanto.

Movimiento

En el interior del reloj hay un calibre automático con rotor de carga bidireccional Hangzhou 2B00 de 22 rubís y una frecuencia de 21.600 vph. Según el fabricante tiene una reserva de marcha de 36 horas y una desviación máxima en el rango de +/- 45 segundos/día. De ahí lo de «Energyreserve 35 stunden», y que el indicador de reserva de carga estuviera graduado hasta 35 horas. Sin embargo resulta ser que su reserva de marcha real está entorno a las 42 horas, así que los de Cadisen corrigieron ese defecto en su C1030. Hay testimonios de gente que expone que en realidad son 45 o incluso 48 horas. Se desconoce cual es la razón por la que demuestra una autonomía tan superior, y muchos dicen que se trata de una mejora interna. Puesto que en la web de PTS Resources/Hangzhou siguen indicando 36 horas yo me inclino a pensar que es una forma de curarse en salud. Como sabéis, un reloj mecánico funciona mejor cuanta más carga tiene. Si a un calibre que da 46 horas se le declaran solamente 36 quiere decir que siempre trabajará con 10 horas más de margen, lo que mejorará su precisión efectiva.

La decoración del calibre es buena, mucho mejor que los industriales Miyota/Citizen 82xx o Seiko Instruments 4R35, similar a la de un Parnis/Geervo, lo que representa un buen punto de partida.

No sólo la reserva de marcha es muy buena, sino que además nos da remonte manual y parada de segundero. No obstante, tras el disgusto con el cristal, me da miedo enfrentarlo a la objetividad del cronocomparador. Una increíble media de desfase diario de 56,5 segundos que casi dobla las especificaciones de la marca. El error de beat a 0,1 ms no es malo en un reloj barato, sin embargo tal desviación me hizo pensar que el reloj podía estar magnetizado. Después de todo si me había ocurrido con marcas prestigiosas como Hanhart o Iron Annie, tenía números que en un reloj asiático low-cost ocurriera. Tome mi desmagnetizador, y me puse a desimantarlo. De nuevo repetí las mediciones con el cronocomparador y fueron idénticas. Era un problema de regulación, mejor dicho de desajuste, así que no me quedaba otra que abrirlo y regularlo.

La siguiente sorpresa llega cuando con una llave jaxa proceso a abrir la rosca de la tapa trasera. Está muy floja, casi tanto que si lo hubiera intentado tal vez la hubiera podido abrir con el dedo. El anterior propietario me aseguró que jamás lo había abierto, así que parece que los «Joanquín» lo cerraron deprisa y corriendo. a veces lo hacen así de mal. El caso es que proceso a desplazar el regulador hacia el (-) y entonces me doy cuenta que el movimiento se detiene. Lo acelero, y entonces tras unos golpecitos vuelve a funcionar. Es cómo si de algún modo el calibre fuera incapaz de latir a un ritmo más bajo de esos 21.700 vph y que cuando lo intentas frenar hasta los 21.600 no puede con ellos.

Tras varios golpecitos consigo que de nuevo el escape arranque, y como si fuera un motor de gasolina en frío, voy repitiendo los golpecitos hasta que pasa de correr durante uno o dos segundos, hasta varios segundos seguidos y finalmente varios minutos. Pero en cuanto lo muevo un poco, vuelve a pararse. Es como si no puediera funcionar a ese medio régimen de «revoluciones». Aunque cada vez le cuesta menos ponerse en marcha y aguanta más tiempo, no lo hace más allá de los 5 o 6 minutos. Naturalmente probé a soplarlo con un aspirador así que dudo que sea un problema de polvo o impurezas sino más bien de deficiente o nula lubrificación.

No creo que todos los Guanqin salgan tan malos, de hecho como en cualquier marca china barata hay usuarios que lo consideran una compra maestra por lo económicos que son. Pero claro, está el riesgo de la calidad, algo que no valoras cuando no te afecta, hasta que encuentras un reloj que te sale rana.

Sensaciones

Las sensaciones que me produce el reloj son pésimas. Puedo aventurarme a decir que es la peor pieza que he traído a este espacio. Por un lado un cristal de zafiro que no es tal, y en segundo lugar un movimiento que es incapaz de funcionar fino. Lo digo en modo literal, porque o te resignas a que adelante un minuto al día, o a que vaya preciso, pero se pare a los pocos segundos de marcha. El mérito del reloj viene del diseño, y claro, eso no es algo atribuible a Guanqin sino a Nomos. Ciertamente el precio es muy económico, pero es dinero tirado a tenor de que no sirve como reloj. Mejor les iría si controlaran un poco más la calidad a la hora de ensamblarlos. Estoy seguro que haciéndolo y con la sinceridad por delante, la marca podría ser competitiva al igual que lo es Cadisen.

Es una lástima porque de haber salido bueno, el guardatiempo prometía. Un reloj distinto que es un socorrido candidato cuando nos apetezca vestir algo diferente. Desgraciadamente, al ser incapaz de cumplir con el cometido de un reloj, es decir, dar la hora, nos tendremos que conformar con él como escuela de relojería.

Conclusiones

Un reloj barato, y con materiales de cierta calidad que al menos en esta unidad en concreto no ha salido redondo en absoluto. Por 50€ no podríamos catalogarlo de mala relación calidad-precio, pero sí que resulta muy poco honesto. Una regulación del calibre que incluso lo hace inútil para utilizarlo unos días seguidos, y un cristal que de zafiro no tiene nada. El asunto del ajuste tiene un arreglo fácil, al menos si dispones de la experiencia y los instrumentos necesarios para hacerlo tu mismo. En caso contrario ni siquiera te va a compensar llevarlo a un relojero. Sobre el cristal mineral, no hay problema, puede que incluso sea lo normal en este rango de precios, pero la mentira se paga en cuanto a lo decepcionante, y sólo por eso ya no puedo recomendar la compra de este Guanqin Lambda.

▲ Más ▼ Menos Diseño probado y a la vez poco visto

Precio bajo Mienten con el cristal de zafiro, es mineral

Desfase excesivo del calibre

Valoración

Diseño 8 Materiales 3 Acabados 6 Rendimiento 5 Calibre 6 Prestaciones 0 Precio 8 MEDIA 5

Vídeos

Galería