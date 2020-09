Orient Flight II Sporty Automatic (RA-AC0H04Y)

Tras las últimas reseñas de prometedores relojes chinos como el Boderry Urban Series Titanium BDA002T y el Geervo Classic GR09-20, retomamos los relojes japoneses que habíamos dejado de lado desde el Citizen Promaster NH-6050-02E.

En la review Addies 1940 (Steeldive SD1940/MD1940) ya os adelantaba mi intención de tener un Orient Flight, el miembro de la colección Sporty Automatic que tras unos años desaparecido del catálogo de Orient, finalmente se ha actualizado y ha vuelto a las tiendas.

A sabiendas que el Flight II pertenece a una gama ligeramente por debajo del Mako III (Kamasu), espero poder repetir sus buenas sensaciones.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 42,4mm de diámetro sin contar la corona (45mm contándola). 11,6mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Crema Bisel Fijo de acero inoxidable Cristal Mineral Lumen Sí Trasera Acero inoxidable roscada Correa Cuero marrón de 22mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 10 ATM (100M) Peso 77g Movimiento Orient F6722. 21.600 vph. 22 rubís Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual y parada de segundero Prestaciones >40h de reserva de marcha. -15/+25 segundos/día Origen Japan Movement. Made in Hong Kong Garantía 2 años PVP 335€ (oferta 159€ en Watches111) Distribuidor Orient Watch / Platisur

Presentación

Nada nuevo en cuanto al packaging. Es el mismo que como ya habéis visto, utiliza la marca en otros modelos: Kamasu, Bambino, Curator o FEZ09005W0.

Cumple adecuadamente, incluye tarjeta de garantía y manual de instrucciones, y sigue el enfoque tradicional nipón, siendo sobrio. Siempre que pruebo un reloj de Orient Watch Company pienso que les daría mucho juego tener diferentes estuches que reforzaran la personalidad de cada reloj. Algo tipo submarinismo para los divers, uno más elegante para los clásicos, y en ese caso, una caja con motivos de cuero tipo aviador de los años 50.

























Introducción







Este RA-AC0H de Orient conocido como Flight, Aviator o también Pilot y lanzado al mercado a finales de 2019, es en realidad el Flight Versión 2 o Flight II. En 2018 apareció la versión de cuarzo (FUNG200) que aún se vende, y antes de él el ER2A de 2012.







El antiguo ER2A debió estar en producción hasta 2015 aproximadamente, y como montaba cristal mineral en vez de cristal de zafiro lo dejé pasar. Además luego me hice con un Seiko 5 Desert Military (SNZG07) bastante similar en estética y prestaciones aunque no en concepto, así que me quedé con las ganas de un Orient Flight.







El nuevo modelo RA-AC0H04Y es por tanto casi igual al ER2A005Y (WV0781ER según la denominación japonesa), mantiene sus dimensiones (42,4mm contra 42mm) y sus materiales, y sólo cambian pequeños detalles cosméticos (numerales algo más grandes, menos inscripciones en la esfera) y probablemente mejor calidad del lumen. La renovación más destacable es que se ha pasado del viejo calibre 48743 al reciente F6722







Diseño y construcción

Las lineas de este Orient RA-AC0H04Y se inspiran claramente en los relojes Flieger tipo B de la Segunda Guerra Mundial: B-Uhren o relojes de observación (Beobachtungs-Uhren). Como es un tema que nunca he desarrollado, esencialmente estar eran sus especificaciones:

Tamaño de caja 55mm.

Corona tipo cebolla sobredimensionada para poder ser operada con guantes gruesos.

Calibre de remonte manual protegido de los campos magnéticos medianterevestimiento de hierro

Caja de color gris, habitualmente de latón plateado cerrada a presión.

Tapa trasera grabada con el tipo, número de producción, movimiento, número de pedido y fabricante del mismo.

Lateral de la caja opuesto a la corona grabado con FL23883, donde FL significa vuelo, 23 navegación y 883 código asignado por la Oficina de Evaluación Alemana para la Aeronáutica ( Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt .

. Triángulo con 2 puntos en la indicación de las 12h para diferenciarlo rápidamente.

Pintura de radio (actualmente prohibido su uso) aplicada a sus grandes números arábigos, en las marcas de segundos y en todas las agujas. Esta pintura era aplicada a mano en las fabricas donde se detecto la radiación por la denominada enfermedad de la mandíbula que mostraron las personas utilizadas para tal fin. Las primeras enfermas las llamaron «The Radium Girls» de la empresa Radium Corporation, las cuales mojaban los pinceles en su lengua o labios, desarrollando grandes malformaciones.

Sistema de paro de segundos para su sincronización antes de las misiones.

Prueba de cronometría por el observatorio naval alemán, con ajuste fino en 6 posiciones y 3 temperaturas.

Certificado de cronometría en Gersundbrunnen, localidad cercana a Glashütte.

Espiral Breguet.

Correa extra larga y remachada para usar encima de sus cazadoras y de los gruesos guantes que les protegían de la congelación.

Cómo podéis observar eran muy exigentes en su época de manera que Hermann Göring sólo autorizó a 5 fabricantes: A.Lange & Sohne, Laco (Lacher & Co), Stowa (Walter Storz), Wempe Glashütte (Chronometerwerke Hamburg), e IWC. De hecho solían montar movimientos importados de Suiza, solamente Laco y Lange eran 100% relojes alemanes.

En Orient han sido conservadores con este Flight II, algo muy característico de la marca, así que prescinden de gran parte de sus elementos, manteniendo sin embargo un aspecto bastante semejante al de los B-Uhr. Por ejemplo la corona, que es de tipo convencional en vez de cebolla.







La caja es de acero inoxidable 316L, está cepillada/arenada dándole un aspecto más rústico y evitando reflejos, salvo los laterales internos, apenas visibles que están pulidos a espejo. Tiene 42,4mm de diámetro, siendo generoso en tamaño para ser un reloj de 3 agujas con un bisel externo fijo delgado, así que aparentemente parece más grande y nos recuerda los relojes de la WWII.







Como decía antes, la corona es recta, de corte habitual, yendo firmada con el logotipo de Orient y operando roscada para ser hermético hasta 100M o 10 ATM.







Tiene una esfera en color crema, es un color crema real, como si fueran natillas o flan, en vez del beige que es más claro y vemos en el Bambino. Los numerales minuteros son el único elemento que va aplicado en color negro, aunque sin mucho relieve. El resto de elementos, incluyendo el logitpo en plateado y el resto de marcas e indicaciones van pintados en negro. El triángulo de las 12 le da un aspecto muy bonito, elegante sin las dos bolitas que lo acompañan, algo que sólo suelen llevar los Flieger tipo A.







Las manecillas son de tipo piloto, con bastante superficie para ser legibles, e inteligentemente con el contorno en color negro. La característica de estos relojes es que la aguja horaria sea corta para apuntar a la esfera interior de las horas, y la minutera que lo haga sobre las marcas de minutos. Sin embargo como se aprovechan las saetas del anterior modelo, la segundera y la minutera resulta aproximadamente un par de milímetros más cortas de lo que debería.







Los índices así como las manecillas llevan lumen aplicado, es Nemoto Luminova que me parece idéntico al Super-LumiNova C3. Tienen una buena intensidad y duración, pero no llega a ser tan poderoso como el Lumibrite de Seiko. El resto de variantes de los Flight II, al igual que ocurría en el Flight I y que tenían dígitos en blanco llevaban también material luminescente en los numerales, quedando muy atractivos. Supongo que se debe a que en Seiko-Epson-Orient no disponen aún de lumen en color negro que sí tienen otras marcas como Hamilton. Para compensarlo, esta versión podría haber optado por una esfera totalmente luminosa o radiactiva como hace el Vostok Amfibia Reef o el UNDONE Aqua.













Se ha montado un cristal mineral plano y que lleva un tratamiento de endurecido que debe ser igual al Hardlex. Es lo habitual, y lo que uno podría esperar por el precio oficioso del reloj. Claro que vemos que los chinos se están poniendo las pilas, y si ellos son capaces de montar zafiros en relojes de menos de 40€ como el Starking AM0184, debe ser que el coste de fabricación se ha reducido, así que los japoneses deberían dar el salto también.







La trasera es de acero inoxidable roscada ciega. A diferencia de otros modelos de la marca es mate, lo que combinado con los grabados a láser le dan un aspecto bastante espartano. Como dato interesante indica «Japan Movement«, pero no donde es el «Made in», signo de al igual que la mayoría de Orients con precio oficioso menor de 300€ no están manufacturados en Japón sino en Hong King, Singapur o China.







La correa es muy bonita. Un cuero de color marrón con 22mm de ancho en las asas. Las costuras de color blanco refuerzan su carácter vintage. Al principio es demasiado rígida e incómoda. Va mejorando con el paso de los días, pero no termina de adaptarse bien. La hebilla es de acero inoxidable mate y firmada.







Solamente del reloj permaneciendo en el cojín de su caja durante el almacenamiento aprecio dobleces extraños. Es como si la capa de piel interior fuera despegándose. No sé si es un comportamiento normal, pero no da una buena primera impresión, pareciendo que vaya a durar poco. Me tranquiliza que al menos externamente se ve robusta y parece duradera. Aunque fuera así, no es un problema grave. Afortunadamente tenemos correas de buena calidad a buen precio.







Movimiento

El F6722 es la versión sin día de la semana del F6922. El primero lo hemos visto en el Orient Bambino (FAC00009N), el segundo en el Orient Kamasu (Mako III).







Tiene 22 rubís, late a una frecuencia de 21.600 vph, y ofrece tanto parada de segundero como posibilidad de remonte manual. El rotor de carga bidireccional de Orient sigue siendo de los más eficientes que conozco, y sus prestaciones, de las mejores para ese precio. Prueba de ello es que acredita una reserva de marcha de al menos 40 horas, y un desfase máximo diario de -15/+25 segundos/día. Tenéis más detalles en las especificaciones técnicas (9,8 MB. en formato PDF).







Aún no me acostumbro a ver EPSON en la trasera de la marca. Sigo asociando Epson con impresoras de inyección y no con relojes mecánicos.







Sensaciones

Podría empezar diciendo que salvo porque el Hamilton Khaki Field es un reloj de tierra y el Orient Flight 2 es un reloj de aviador tipo B con sus numerales arábigos indicando los minutos/segundos en vez de las horas, pasaría por ser el Khaki de los pobres.







Tiene un tamaño generoso, como a mi me gusta, algo que se nota también en su distancia entre asas (49,4mm), pero como en combinación con la correa de cuero es ligero, y además bastante plano, se lleva con comodidad y sin problemas.







Un reloj sencillo en cuanto a concepto, sin demasiado refinamiento, pero que me parece muy bonito, legible, y con personalidad, estando además bien construido. Es cierto que los materiales no son los más punteros del mundo, pero casi que eso lo acerca más a aquella época de 1940.







En un alarde de atrevimiento he optado por hacer un pedido en Diloy, y he escogido la referencia 370 (Tela de camuflaje y cuero) que le debe dar un aspecto genial.







Conclusiones

Ya sabemos que en Orient tienen un problema con la distribución en España que lleva Platisur. Los precios de venta al público recomendados (PVP) son increíblemente elevados. Incluso optando a un generoso descuento en una tienda del 20%, son caros comparados con los un PVP de 335€ que incluso con los precios que ofrece el mercado gris. En este caso, y recurriendo a Watches111, una tienda española, ha sido de sólo 159€. Ya lo he comentado varias veces, pero esa política les causa un grave problema de competitividad. O deciden homogeneizarlo como ha hecho Citizen, o bien se decantan por controlar las importaciones como ha hecho Seiko.







Al igual que Sergi y su Orient Ray II parece que DVDBarato/Watches111 se está convirtiendo en la referencia de precio para comprar Orients, no sólo a nivel español, sino también a nivel europeo. Gran trabajo el que hacen por todos los aficionados de la marca.







Mencionaba el Hamilton Khaki Field, pero si podría compararse con el Laco Aachen. Cuesta 340€, tiene manufactura alemana y cristal de zafiro. El inconveniente es que su calibre Laco 21 (Miyota 821A) se queda corto comparado con el Orient. La conclusión es fácil, si comparamos este Sporty Automatic Flight II comprado a 335€, me quedaría el Laco. Por contra, a 159€ es un estupendo reloj. Disponible además en diferentes combinaciones de esfera y correa que no tienen otras marcas, lo que amplía las posibilidades a cada uno.







▲ Más ▼ Menos Diseño atractivo

Buen precio oficioso Cristal mineral

Correa incómoda y potencialmente poco duradera