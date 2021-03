OTUMM Automatic Calendario (AUD001)

Continuamos con las pruebas de relojes de marcas españolas después de haber analizado el Duward Elegance Tyylikas y el Thermidor Automático Elegant, hoy con la marca OTUMM de OTUMM Watches.

Desde hace tiempo que conocía la marca de origen suizo pero con sede en nuestro país, por ello la incluí en listado de marcas de relojes españoles, sin embargo, se centraban puramente en los relojes de moda algo que no me atraía demasiado. Unos días atrás estaba visitando su web y me encontré en cómo habían evolucionado, relojes con resistencia al agua de hasta 10 ATM, cristales de zafiro (Colección Sapphire Glass), movimientos de cuarzo suizos (Colección Swiss Movement) y por supuesto automáticos (Colección Automatic Miyota).

Empecé a navegar por la página de modelos automáticos y me encontré el Automatic Silicona Azul que me llamó la atención, entonces seguí bajando hasta llegar al OTUMM Automatic Calendario. ¿Por qué lo elegí? Sigue leyendo y te lo cuento.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L negro. 45mm de diámetro sin contar la corona Corona A presión de acero Esfera Negra Bisel Rotativo unidireccional de acero inoxidable Cristal Mineral Lume Sí Trasera Cristal de exhibición roscada Correa Brazalete de acero inoxidable negro de 22mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 10 ATM (100M) Peso N/D Movimiento Miyota 8205. 21 rubís. 21.600 vph Complicaciones Carga automática con rotor unidireccional. Remonte manual Prestaciones 42h de reserva de marcha. -20/+40 segundos/día Origen Suiza. Made in Hong Kong Garantía 2 años PVP 149€ (119€ con el 20% de descuento) Distribuidor OTUMM Watches (More Labels Group S.L.)

Presentación

Recibimos una bolsa papel con asas textiles, en color negro con impresión tricolor del logo de la marca. Un packaging habitual en artículos de moda y que es como si lo hubiéramos adquirido en un comercio presencial.







En su interior una caja con cubierta deslizante que mantiene la misma impresión tricolor y que tiene buen aspecto.







Al correr la tapa la caja, también negra y de cartón repite los motivos vistos anteriormente. Es práctica aunque las tiras de tela que bloquean su apertura suelen quedarse por fuera.







El interior es agradable de un aterciopelado negro muy bonito y bastante grueso, así que el reloj queda protegido durante el transporte.







La dotación es más completa de lo que uno esperaría, y sin lugar a dudas por encima de la que ofrecen relojes en este segmento. Además de la etiqueta en el reloj, tenemos la tarjeta de garantía y un bastante completo manual de instrucciones. En la parte negativa, es común para todos los relojes y no incluye el idioma español.







Introducción

Apenas han transcendido detalles acerca de OTUMM, salvo que es una marca de origen holandés que pertenece a Otumm Watch Group de More Labels Group propiedad de Marcel Dierkes con sedes en Valencia y Ámsterdam. Esa es la razón por la que los primeros relojes de OTUMM Watches pertenecían a la colección Speed y se lanzaron en 2012 en colaboración con diseñadores holandeses y suizos.

Su línea argumental toma como base los antiguos cronómetros marinos, la herramienta usada por los navegantes para orientarse y así poder regresar a puerto; adaptándola a la metáfora de ser los relojes que sirven de guía para aquellos que saben dónde están y dónde quieren ir. Algo que ellos resumen con un «Estilo de vida a un alto nivel».

Sea como fuere, hablando de los Otumm Automatic Calendario los tenemos en tres variantes:

– Automatic Calendario Correa Metálica 45mm Blue (AUD003): Caja y correa en acero inoxidable con la esfera azul.

– Automatic Calendario Correa Metálica 45mm Black (AUD002): Caja y correa en acero inoxidable con la esfera negra.

– Automatic Calendario Correa Negra 45mm Black (AUD001): Caja y correa en acero inoxidable negro con la esfera negra.







Enlazando con el comienzo, cuando vi esa versión toda negra, tan táctica tipo Marathon o Luminox, pero construida en acero inoxidable rápidamente se despertó el interés por el reloj.

Diseño y construcción

El Otumm AUD001 tiene una caja de acero inoxidable grado 316L en color negro en lo que parece recubrimiento PVD (Physical Vapor Deposition). El efecto está muy conseguido porque el acabado no es espejado, pero tampoco completamente mate. Es una pieza voluminosa con 45mm de diámetro sin contar la corona y un grosor aproximado que he medido de 13mm.







La corona, también de acero en color negro es a presión y va firmada por la marca, lo cual es meritorio puesto que ofrece una resistencia al agua de 10 ATM o 100M, una cifra que salvo en contadas marcas suele conllevar una corona a rosca.







El bisel externo que es de acero con inserto de aluminio y rotativo unidireccional de 90 clics, es el mismo que en el AUD002 y AUD003, la mezcla bicolor de azul y negro que en este caso concreto, creo que hubiera quedado más deportivo si fuera completamente negro.

La esfera es homogénea en color negro mate con impresiones en color blanco, tanto para las marcas minuteras/segunderas como para la leyenda «AUTOMATIC». El resto de elementos van aplicados, incluyendo el nombre de la marca así como los índices horarios que tienen contornos plateados espejados.







Las manecillas son también metálicas con acabado pulido, si bien dada la generosa superficie de la horaria y la minutera el material luminiscente hace que suelan verse blancas, dando así mucho contraste. Son agujas en forma de lápiz muy gruesas y legibles.







En cuanto al lume, me ha sorprendido por su intensidad, mucho más de la que estamos acostumbrados en sus competidores, aunque la luminosidad no es demasiado duradera. Han usado dos compuestos o dos aplicaciones distintas, con más brillo en las saetas y menos en los índices. En la oscuridad el efecto combinado del numeral «12» junto a los índices me gusta mucho. Ningún elemento del bisel es luminescente, ni siquiera el habitual triángulo invertido.













Monta un cristal mineral endurecido plano que ofrece muy buena legibilidad en cualquier ángulo, pero que sobresale como medio milímetro de la altura del bisel protector.







La trasera es de acero inoxidable roscada, e incluso incorpora una ventana de exhibición de cristal. Es algo poco común en relojes de este precio, y que pese a la sencillez de su maquinaria, me gusta.







El brazalete es de acero inoxidable igualmente acabado en negro, la parte central de los eslabones es más brillante y queda armonioso. En apariencia se ve muy sólido, contando incluso con cierre por pulsadores, bloqueo de seguridad y dos microajustes. Salvo los end-links todo es macizo. Tiene 22mm de ancho en las asas que se va estrechando hasta los 18mm del cierre.













Según mis mediciones el peso del conjunto con todos los eslabones del brazalete es de 202g, lo cual nos da una aproximación de la solidez de su construcción.

Movimiento

Puesto que él Automatic Calendario pertenece a la colección Miyota Automatic, sabemos que el calibre en su interior es un Miyota automático suministrador por Citizen. La marca no declara el modelo exacto, pero a tenor de las inscripción de 21 rubís in la trasera y que cuenta con disco fechador, sólo puede tratarse del 8215 o el nuevo 8315, ambos de la gama de entrada de la empresa japonesa denominada Miyota Standard Automatic. Puesto que el reloj no cuenta con parada de segundero o hacking, sólo puede tratarse de 8215, puesto que el 8315 sí que integra esa complicación.







Es una maquinaria histórica y que tradicionalmente ha movido los relojes automáticos de las gamas de entrada, si bien ahora se ha visto sustituido por los Seiko NH35, más fáciles de conseguir y más baratos. Es muy fiable y enormemente robusta, entre otras cosas por su segundera de movimiento indirecto como en los Vostok. Hace que sea mucho más resistente a las aceleraciones, aunque a veces produce unos saltos irregulares que por otra parte no interfieren en la medición del tiempo. Además de los 21 rubís y su frecuencia de 21.600 vph, tiene rotor de carga automática unidireccional y ofrece remonte manual (handwinding). Sus prestaciones tampoco son asombrosas, una reserva de marcha de 42 horas y un desfase máximo diario de -20 a +40 segundos por día. Tenéis los detalles en sus especificaciones técnicas (795 KB. en formato PDF).

Puesta en el cronocomparador como es habitual, cumple sobradamente con las tolerancias de la marca. Ha dado un desfase diario de +17,5 segundos/día con una estabilidad que nos confirma que el Miyota 8215 sin ajustar no es el mayor ejemplo en cuanto a precisión.







Se agradece no tener otro Seiko NH35 más, aunque queda claro que por funciones y por prestaciones, considerando también que ambos tienen un precio similar, el de Seiko habría sido una mejor alternativa.

Sensaciones

Debo empezar declarando que mis expectativas con un reloj eminentemente de moda no eran elevadas, sin embargo me he llevado bastantes sorpresas agradables. Empezando por la estética que ya decía al principio que me encantó. Inspirada claramente en los relojes de buceo más conocidos prescinde sin embargo de algunos detalles que le hacen ganar personalidad. No tenemos el cyclops o lupa sobre el fechador, las manecillas rectas y simples resultan muy legibles y el tono monocromático en blanco sobre negro proporciona mucho contraste y además es muy táctico. En cierta forma me recuerda al panel de instrumentos o aviónica de un reactor. Quizás sustituir todo el blanco por amarillo, o al menos algunos elementos como la manecilla segundera le habría dado un aspecto menos sobrio y tal vez más moderno. Se ve sobrio y bien construido, pareciendo estar un peldaño por encima de su precio.







En la muñeca es cómodo, y al menos para mí no se lleva incómodo ni parece tan grande y tan pesado como es. De hecho es apto para muñecas femeninas a las que agraden los relojes grandes, sólo es cuestión de acostumbrarse. La visibilidad es muy buena, sin lugar a dudas su punto más destacable. El brazalete que en mi opinión, y sin llegar a ser malo, es lo peor del reloj, lo encuentro que supera en cuanto a calidad a los Steeldive.







La resistencia al agua de 100M es suficiente como para que podamos nadar con el reloj en la piscina, el máximo nivel de exigencia que sus compradores le darán. Por concepto, me quedaría más tranquilo siendo 200M, o incluso 300M como en el Otumm Scuba 300M de cuarzo.







En cuanto a lo que transmite el reloj, personalmente no lo identifico con los valores de la marca. Esa vida de alto nivel ni tampoco con los cronómetros marinos. Es sencillamente un buen reloj para su precio con un diseño propio que no se ve a menudo. En esa línea creo que no le beneficia que se llame Automatic Calendario AUD001, en vez de algo más nemotécnico o inspirador como Otumm Beach Automatic o algo similar.







Conclusiones

A uno PVP de 149€ que podemos rebajar hasta los 119€ con alguno de los códigos de descuento que encontraremos en diferentes webs de cupones, el Otumm Automatic Calendario se pone en un precio muy atractivo para todo lo que ofrece. Hablamos de menos de 120€ una cantidad por la que obtenemos un reloj con un diseño bonito y original, una calidad superior a su precio y el soporte de una marca bastante establecida. Prueba de ello es que en Amazon y otras webs por el estilo se vende más caro que eso.







El Invicta Pro Diver del entorno de 100, al igual que el Otumm AUD001 ofrecen cristal mineral y bisel con inserto metálico. Me parecen muy similares en cuanto a materiales, especificaciones y calidad, siendo la diferencia en favor del Otumm su tamaño más grande y actual y su diseño diferente.







Centrándonos en marcas españolas, si lo comparamos con una marca de relojes de tendencia ya establecida como Radiant, por casi lo mismo que nos costaría un cuarzo con cronógrafo tenemos todo un reloj automático. En comparación con un Thermidor Divers Automatic, el Otumm es algo más caro, sus acabados son comparables, pero sus materiales y sus controles de calidad, mejores. De modo que es una pieza muy recomendable para iniciarse con los relojes mecánicos. Todo ello contando con una garantía de 2 años, y el envío gratuito desde España en sólo dos días mediante Correos Express.

▲ Más ▼ Menos Estética muy atractiva

Relación calidad-precio Calibre Miyota en vez de Seiko

Sensaciones del armis