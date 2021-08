Rolex Oystersteel, Rolesor, Rolesium y otros términos

Tras el rápido inciso con precios de relojes Rolex hoy continuaré con esta marca que despierta tanta curiosidad, al menos entre los no aficionados. No me malinterpretéis, me gustan los relojes Rolex, pero tampoco me apasionan. Puestos a gastar el dinero me iría a por un Tudor, más baratos y con un diseño más fresco. Es evidente que en Rolex son unos maestros del marketing. No suelen proporcionar cifras de ventas anuales, de esa manera sugieren escasez, exclusividad. Lo cierto es que cada año salen de su fábrica de Ginebra aproximadamente 1 millón de relojes. Tanta cantidad no es algo que sea lo que yo llamaría precisamente exclusivo.

Nos quieren hacer creer que son guardatiempos fabricados artesanalmente, algo que es completamente falso. El tiempo de trabajo humano que requiere un Rolex es solamente ligeramente superior al de un Tissot por poner un ejemplo. Al igual que ocurre con Porsche esas diferencias en la cadena de montaje automatizada radican en controles de calidad, que ahí si que son muy superiores a los de marcas más asequibles.

Ciertamente son manufactura, ellos producen todos los componentes del reloj. Incluso tienen su propia forja de metales. Ello les permite controlar el proceso de principio a fin, y de ese modo, ofrecer mayor calidad y homogeneidad. Sin embargo, eso mismo hacen grandes grupos como Swatch Group o Seiko, si bien es normal que lo hagan repartidos en diferentes ubicaciones, algunas un tanto devaluadas como China, Hong Kong o Singapur, y que definitivamente tiene mucho menos caché que Geneva/Ginebra. Sin ir más lejos, Vostok también es manufactura, y que se sepa no externaliza nada a Asia, todo lo hacen desde Chistopol, y con precios de entrada que parten de los 30€ nada más. Para ponerlo en contexto el Rolex más económico es un modelo para mujer, el Rolex Oyster Perpetual 28mm ref. 276200en acero y cuesta 4.800€. Su superventas, el Rolex Submariner Date ref. 126610LN de acero sube hasta los 8.700€; mientras que el modelo estándar, es decir aquellos que no se se consideran especiales es el Rolex Lady‑Datejust ref. 279138RBR en oro amarillo y esfera pavé con diamantes se va a los 45.000€.

Por supuesto son sólo tarifas, como juegan con la oferta y la demanda, algunos modelos son tan escasos que aunque tengamos el dinero difícilmente los podremos adquirir en un concesionario oficial, a menos que estemos dispuestos a esperar 1 o 2 años.

Oystersteel

Hoy en día lo más habitual en relojería de cierta calidad, lo cual no implica siempre un precio elevado, es usar acero 316L o quirúrgico para la construcción de las cajas y los armis. Por ejemplo el Steinhart Ocean One Premium Blue Ceramic. Pero hay excepciones como el acero inoxidable 304L del brazalete bonklip en el Serica 4512 WMB, ya expliqué que el motivo era por ser ligeramente más blando y sencillo de trabajar.

En Rolex tradicionalmente han apostado por el acero 904L (AISI 904L) que aunque muy similar al 316L contiene una mayor proporción de níquel, cromo, cobre y molibdeno, y una inferior de carbono. Ello hace que el 904 en condiciones extremas, sea mucho más resistente a la corrosión y a las altas temperaturas. Por contra, es mucho más complicado y caro de trabajar, al menos actualmente que no existe demasiada demanda. Desde 1985, cuando otras marcas consideraron que el beneficio añadido no compensaba el coste extra, en Rolex empezaron a usar esta aleación hasta llegar a 2003 en donde la aplicaron a todos sus modelos de acero. No es hasta 2018 que adoptan el nombre de Oystersteel, a veces escrito como Oyster Steel. Un acero 904L que bien podría ser idéntico al anterior, y que en caso de diferencias son ínfimas con el anterior.

Es decir que Oystersteel y acero inoxidable 904L son esencialmente lo mismo.

Rolesor

El Rolesor es otro término específico de Rolex, parece que les gusta inventarse denominaciones. En este caso su uso se remonta a 1933 para referirse a aquellos relojes que tienen partes de acero (Oystersteel) y de oro. Habitualmente se fabrica en oro la mitad de la caja, la parte exterior de los eslabones del brazalete y la corona. Hay diferentes variantes: Yellow Rolesor o Rolesor amarillo que usa oro amarillo (oro, cobre y plata); White Rolesor (oro, paladio y plata) o Rolesor blanco que usa oro blanco y Everose Rolesor o Rolesor Everose que a su vez es una denominación propia para el oro rosa (oro, cobre y plata).

Rolesium

De forma similar al Rolesor el Rolesium se aplica a aquellos relojes de la marca ginebrina que están construidos con acero y platino. En Rolex usan platino 950 o Pt950, es decir una aleación con el 95% de platino y el resto formado por otros metales de su grupo, típicamente paladio, rutenio, rodio, iridio, osmio.

Cerachrom

Desde que empezaron a usarlo en 2005 el Cerachrom en el nombre que le dan a los insertos de biseles fabricados con cerámica. Algo que era muy exclusivo en esa época, pero que hoy podemos ver en relojes chinos asequibles como el Steeldive SD1996 «SKX007».

Chromalight

El Chromalight es la forma en que en Rolex denominan al lume. Fue registrado como marca en 2009, pero no hay ninguna patente en cuanto a su fórmula, así que se cree que en realidad es una mezcla Super-LumiNova C9 y C3 remarcada.

A las que podríamos añadir:

Oyster es la forma en que llaman a sus relojes resistentes al agua, mientras que Perpetual es la denominación general para aquellos relojes dotados de un calibre automático. Combinando ambas dan Oyster Perpetual que son relojes resistentes al agua y automáticos.

es la forma en que llaman a sus relojes resistentes al agua, mientras que es la denominación general para aquellos relojes dotados de un calibre automático. Combinando ambas dan que son relojes resistentes al agua y automáticos. Chronergy que desde 2015 es cómo llaman al escape optimizado de sus calibres.

que desde 2015 es cómo llaman al escape optimizado de sus calibres. Parachrom es como llaman al material del muelle real que es resistente a campos magnéticos.

es como llaman al material del muelle real que es resistente a campos magnéticos. Cosmograph que es la denominación de sus cronógrafos. En contraposición a Superlative Chronometer que es la forma en que llaman a sus cronómetros con criterios más exigentes que COSC.

que es la denominación de sus cronógrafos. En contraposición a que es la forma en que llaman a sus cronómetros con criterios más exigentes que COSC. Datejust como llaman a los relojes que disponen de ventana de fechador.

como llaman a los relojes que disponen de ventana de fechador. Easylink es el microajuste del brazalete sin necesidad de herramientas parecido al del Formex REEF Automatic 300M.

es el microajuste del brazalete sin necesidad de herramientas parecido al del Formex REEF Automatic 300M. Fliplock Extension o Glidelock Clasp es como denominan a los diferentes sistemas de extensión para buceo que montan algunos de sus relojes.

o es como denominan a los diferentes sistemas de extensión para buceo que montan algunos de sus relojes. Oyster Bracelet es la denominación, ahora generalizada para los armis que tienen los eslabones divididos en tres partes y que usan desde los años 30.

es la denominación, ahora generalizada para los armis que tienen los eslabones divididos en tres partes y que usan desde los años 30. Jubilee Bracelet la forma en que llaman a los brazaletes que tienen los eslabones divididos en cinco partes.

la forma en que llaman a los brazaletes que tienen los eslabones divididos en cinco partes. President Bracelet es desde 1956 el nombre del brazalete que llevan los Day-Date caracterizado por eslabones redondeados.

es desde 1956 el nombre del brazalete que llevan los caracterizado por eslabones redondeados. Pearlmaster Bracelet es desde 1992 el nombre que tiene el armis femenino con eslabones de 5 piezas que combina oro y piedras preciosas.

En todo caso es una lista incompleta, y que con el paso del tiempo va creciendo. Mencionar también Ring Command Bezel, Ringlock System, Triplock y Twinlock.

