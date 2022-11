Svalbard Gauge FK21. Review

Para aquellos que os mováis un poco en el entorno de las micromarcas y que además os gusten los relojes diferentes, esta prueba os parecerá enormemente interesante. Pero para el resto, creo que lo será todavía más, ya que hablaremos de Svalbard Watches Limited, una marca originaria del Reino Unido, pero que es casi desconocida en el resto de Europa. Además este modelo llamado Gauge FK21 ofrece un concepto apenas explotado: acercarse a un monoaguja, pero agregando un notorio segundero central, todo ello con un calibre automático y a un precio más que interesante.

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 42mm de diámetro sin contar la corona. 13,5mm de alto Corona A presión de acero Esfera Plateada Bisel Fijo de acero Cristal Sapphlex Lume No Trasera Acero inoxidable roscada Correa Malla milanesa de acero inoxidable de 22mm de ancho y correa de cuero negra Funciones Hora y segundos Resistencia al agua 10 ATM Peso 80g Movimiento 22 rubís. 21.600 vph Complicaciones Remonte manual, parada de segundero Prestaciones N/D Origen Reino Unido. Made in Hong Kong Garantía 1 año PVP 349$ (Oferta 173,40$) + Aduanas Distribuidor Svalbard Watches Limited

Introducción

En el año 2012, Alex Mitten funda en Gran Bretaña la empresa No-Watch UK, una firma que empieza fabricando pequeñas series de relojes personalizados. Un año después, en 2013, aparece su propia marca No-Watch dedicada a la venta de relojes a mayor escala, tanto mecánicos como de cuarzo. En 2016 deciden abandonar ese enfoque y centrarse en la creación de relojes especiales, enfatizando también en los movimientos automáticos. Así es como surge la marca Svalbard, bautizada de esa manera en honor al archipiélago del mismo nombre (anteriormente conocido como Spitzberg por la isla mayor) que se sitúa en el mar Glacial Ártico.

Se han especializado en una estética nórdica, no en vano su responsable de diseño es Gustaf Bergström de origen sueco. Pero no sólo apuestan por la estética, sino que además sus relojes se caracterizan por escapar del tradicional formato de representación de la hora con dos manecillas sobre una esfera de 12 horas.

De entre todos variados y diferentes modelos en su catálogo, mi favorito era el Elementary FL20, un interesantísimo reloj en formato mono-aguja que además se combinaba con una esfera purista o «purist» de 24 horas. Sin embargo finalmente el elegido fue este Gauge FK21 que estaba rebajada y era algo más económico, rebajados 159$ contra 189$ respectivamente.

En cuanto a este Gauge FK 21 en concreto, creo que con la correa milanesa lleva el espíritu nórdico al extremo, con una claridad y una simplicidad de líneas que resulta magnífica.

No obstante eso no es lo principal, sino que su característica diferencial es que se trata de un reloj monoaguja y que a su vez está dotado de segundero. Hay que fijarse un poco más para descubrirla. La marca nos detalla cómo hacerlo, incluyendo una lámina en la sección de su web «how to read time» que nos lo muestra en detalle.

Presentación

El packaging es curioso también, porque empieza con tres cajitas diferentes. Puesto que encargué el reloj con dos correas, es fácil de adivinar que las que indican MS22B y LB22B son las correas. Yo diría que como acrónimo de Milainese Strap (MS) y de Leather Black (LB), ambas seguidas de 22 (22mm de ancho) y una B al final que no acierto a conjeturar. Son cajitas alargadas en material plástico transparente. La de mayor tamaño debe ser el reloj, con el interesante detalle de cuando superó el control de calidad o QC (agosto de 2020).

Al abrir cada uno de ellos se confirman las especulaciones. Los estuches alargados contienen sendas correas, que aunque vienen con sistema de pasadores rápido, incluyen un par de pasadores que siempre pueden ser útiles en el caso de que queramos montar una tercera correa.

La caja principal tiene el reloj, evidentemente sin correa. El conjunto de la caja va protegido por una gomaespuma negra densa y agradable, y se acompaña de un librito de instrucciones en idioma inglés.

Diseño y construcción

La caja tiene un diámetro de 42 milímetros sin contar la corona, es de acero inoxidable completamente espejado y una forma redondeada que se asemeja a la de un reloj de bolsillo. Tiene un grosor o espesor de 13,5 milímetros, algo más de lo esperado, pero que por sus proporciones no lo hace parecer cabezón.

La corona es de generosas dimensiones, manteniendo el acero inoxidable y el pulido de la caja. Va firmada con las siglas «SV». Tiene una forma inspirada en la tipo cebolla de los relojes de piloto, si bien en este FK-21 algo más recortada. Funciona a presión (push-pull) lo cual tiene mérito puesto que la marca garantiza una resistencia al agua de hasta 10 ATM o 100 metros de presión estática.

El cristal es tipo sapplex, es decir una mezcla laminada de vidrio mineral y zafiro que resulta superior a la capa de zafiro, y aunque es más resistente a los golpes que el zafiro puro, no es tan resistente a los arañazos. Tiene una forma doblemente abombada, lo que en parte explica el grosor del reloj. Ofrece una buena transparencia, salvo en ángulos muy inclinados donde se percibe el típico emborronado de los cristales de este tipo de precios.

La esfera es preciosa a la par que elegante. Aunque en las fotografías oficiales se muestra en color blanco, realmente es metálica, un plateado mate que le da un aspecto de plata Guilloché. Está trabajada a dos niveles de profundidad, la circunferencia más interna con el nombre de la marca y la escala segundera va más honda, y luego la parte externa que queda elevada sobra ella. Ésta es la que tiene los numerales horarios en formato arábigo. Son originales porque van justificados con un cero a la izquierda, y porque en pequeño y elevado contienen su equivalente en 24 horas. Una combinación ingeniosa y poco vista. Por lo demás, todos los elementos van pintados en negro, incluyendo también la escala minutera exterior y la leyenda «AUTOMATIC» de las 6. La excepción es el cero situado a las 12, el punto de inicio que viene representado con el otrora famoso Big Zero, y que en este caso es de metal tintado de azul y aplicado sobre la esfera.

Las agujas usan el mismo esquema de metal coloreado en azul, de gran tamaño la «single hand» y mucho más compacta la segundera central. Ambas son de forma Breguet, pero sin la característica manzana o pomme incrustada, de nuevo una variación curiosa y original, que ahora ha pasado a formar parte del contrapeso del segundero. No tenemos ningún tipo de pintura luminosa, lo cual es lógico con el concepto de reloj más bien elegante que promete.

La tapa trasera es sorprendentemente roscada, un detalle bueno en cuanto a la durabilidad del reloj. En su parte central lleva grabado a láser el oso polar característico de la marca, mientras que en el perfil, pulido a espejo aparecen las características básicas del reloj, incluyendo la leyenda «Limited Edition 036/250» que nos confirma que estamos ante un tiraje limitado y numerado.

La correa principal es una malla milanesa o cota de malla de acero inoxidable y 22 milímetros de ancho en las asas, es algo más ancha de lo esperado, pero no se ve desequilibrada. Pese a su contenido precio, el cierre va firmado y tiene una calidad y acabado comparable a la del Tissot Visodate, lo cual es mucho decir. En cuanto a la de cuero, cumple su cometido sin más. Hay que recordar que tanto la de piel (LB22C) como la milanesa de acero (MS22B) se venden a solamente 13,50$, que me parece un precio enormemente competitivo, sobre todo para la malla. En todos los casos van dotadas de pasadores de cambio rápido o quick-release.

En Svalbard declaran un peso total de 80 gramos, y que entiendo que será con correa de cuero puesto que con la malla milanesa a mí me ha dado 109g, una cifra que no es particularmente elevada.

Movimiento

La marca no declara el tipo de maquinaria que lleva el reloj, con la salvedad de tener una frecuencia de 21.600 vph y disponer de 22 rubís. Esos datos podrían incitarnos a pensar que pudiera tratarse de un S.Epson YN55A, es decir, la versión para terceros de los Orient F6 (F6922 y F6722), hay muchos calibres con 21 rubís, con 23 y con 24, no así con 22 como es el caso del mencionado Orient/Epson. Sin embargo, a falta de abrir el reloj y comprobarlo, que se trata de un PTS Resources 2813, diseño del DG-2813 fabricado por PTSResources. Es un calibre automático, pero además incorpora la posibilidad de darle cuerda manualmente. Es bastante agradable, aunque no a la altura de un Seiko NH por poner un ejemplo; y ofrece también parada de segundero.

Al no haberse proporcionado más detalles sobre el movimiento, tampoco tenemos a nuestra disposición ningún tipo de especificaciones técnicas al respecto. La prueba de la verdad será entonces el cronocomparador, en donde he verificado un desfase diario de solamente +3,75 segundos por día, una cifra que está muy bien. El error de beat es también bajo, solamente 0,1ms, sin embargo se ha comportado de manera muy heterogénea, arrojando lecturas de entre los +1 y +17 segundos al día, todo ello en una sola posición, con la marcha ya estabilizada y el movimiento a plena carga.

Esto me lleva a pensar en una lubricación deficiente, o tal vez algún tipo de impureza en el interior, confirmando que es casi imposible que tengamos un calibre de Epson en el interior, y que evidentemente es una forma de controlar el coste, y por tanto el precio final del reloj.

Sin embargo a ello hay que sumar también la posición de la corona fantasma, en donde podemos escuchar como el disco fechador corre al llegar a las 12, todo ello pese a que la esfera no disponga de una ventana para visualizarlo. Visto lo cual, no me habría parecido mala apuesta montar un calibre con mejores controles de calidad y sin fecha, por ejemplo un SII NH38.

Sensaciones

Las mallas milanesas, salvo en el caso que su cota metálica estire del bello, me resultan muy cómodas. Este SV Gauge no tiene ese problema, así que nada que objetar en cuanto a comodidad: un peso relativamente liviano y unas dimensiones que sin ser pequeñas no resultan exageradas en muñecas de tamaño medio o medio-pequeño. No creo que el criterio principal de escoger este reloj sea su funcionalidad o su comodidad, diríamos que lo básico se le presupone, y en ese sentido es cierto que lo cumple.

Lo que cuenta son sus sensaciones. Tiene una esfera muy amplia, y visualmente lo parece aún más debido a que su distancia entre asas o lug to lug es de 48,5mm. Eso nos permite por un lado apreciar el bonito efecto guilloché de su superficie, en ese elegante color plateado mate casi blanco. Por el otro está su concepción de monoaguja, y es que realmente lo de gauge nos hace pensar en que más que ante un guardatiempo estamos ante un indicador de medición. Justamente la acepción principal del sustantivo «gauge» en inglés es la de «indicación de un instrumento de medición». Dentro de los gauges tendríamos un velocímetro analógico, o el pie de rey o calibre analógico que os mostré hace un tiempo; pero por extensión, se suele denominar gauge al manómetro.

No es de extrañar que cuando vemos esa aguja sobre la esfera tengamos la impresión de un manómetro de gasolinera, algo que se refuerza con el bonito cero que reemplaza al tradicional doce. El segundero pequeño es realmente inútil, si es casi imposible de determinar si son y siete minutos o y ocho minutos, la contabilización de segundos carece de sentido práctico, pero es verdad que le aporta un movimiento y un dinamismo al que no estamos acostumbrados. Unos materiales que están a la altura, o quizás incluso superan el precio que pagamos por un reloj así.

Conclusiones

La gama de Svalbard es enormemente variada y creativa, con este Gauge FK21 siendo un exponente más. Es además una pieza con un buen grado de exclusividad, solamente 250 unidades para todo el mundo, y que afortunadamente, ni esa escasez, ni esa originalidad se trasladan a un precio sobreelevado o exagerado. Una forma de tener un reloj distinto y que será poco visto a un precio muy competitivo. Tomando como referencia el importe de 159$, estamos obteniendo un reloj mecánico con buenos materiales en esa gama al precio que otras marcas nos ofrecen un mucho más simple cuarzo. No debemos llevarnos a engaños, siendo necesario juzgar a este reloj en ese precio, no esperéis encontrar un Meistersinger.

Una vez que le sumamos las tasas aduaneras el reloj se pone sobrepasando ligeramente los 200€, y entonces compitiendo con gamas muy reñidas, al menos a precios oficiosos como sería el Orient Mako III, un reloj superior al Svalbard Gauge en todos los aspectos salvo en su originalidad y unicidad. Si estás buscando un reloj diferente y que no sea demasiado caro un Luch Monoaguja es una interesante opción, pero si además quieres una pieza que nadie más vaya a llevar, entonces este, o cualquier otro Svalbard Watch es lo que estás buscando.

▲ Más ▼ Menos Concepto original y nunca visto

Calibre con rendimiento escaso

Cristal sapphlex en vez de zafiro

Cristal sapphlex en vez de zafiro

