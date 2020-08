Regresamos a Europa tras el australiano Matthew and Son (MAS) Stinger Pink Irukandji. En esta ocasión con una joven marcan holandesa, y tras mucho tiempo, con un reloj de cuarzo, el The Chestor (el último fue el Figgën Manhattan hace casi un año).

El motivo es que el Vescari The Chestor tiene un diseño muy atractivo, esa linea vintage que nos llama la atención, pero sin caer en el aburrimiento de un reloj clásico de vestir. De hecho el Chestor es el único modelo que se ofrece en el catálogo actual de Vescari Watch Co, si bien para compensarlo está disponible en multitud de combinaciones o variantes. Siguiendo su ejemplo y para que podáis ver las diferencias, esta reseña será doble, ya que tendremos al The Chestor Rosegold/Silver y al The Chestor Steel/Black.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 40mm de diámetro sin contar la corona. 13,6mm de alto Corona A presión de acero Esfera Negro o Plateado Bisel Fijo de acero inoxidable Cristal Mineral Lumen No Trasera Acero inoxidable roscada Correa Acero inoxidable o cuero negra de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, cronógrafo Resistencia al agua 5 ATM Peso N/D Movimiento Miyota 6S21 Complicaciones Cronógrafo de 1/4 de segundo. Parada de segundero/PS Prestaciones 3 años de pila. +/-20 segundos/mes Origen Holanda Garantía 2 años PVP 219€ o 199€. Oferta a 175€ o 159€ Distribuidor Vescari Watch Co

Presentación

Vescari presenta sus Chestor en una caja de cartón de color negro con cubierta deslizante del mismo material. La cubierta va firmada en letras plateadas.







En su interior se encuentra una caja de materiales y diseños similares.







Su interior es mucho más elegante de lo que se ve desde fuera. Todo va guarnecido por terciopelo negro, incluyendo el soporte del reloj.







La dotación en papel es un tanto escasa, una tarjeta de garantía y un certificado de autenticidad. Nos falta el manual de instrucciones que está enlazado desde su web (329 KB. en formato PDF). Digo enlazado porque como podéis comprobar realmente es el manual que proporciona el fabricante del módulo: Miyota. Hubiera estado bien al menos personalizarlo con la identidad corporativa o branding de la marca.

No obstante en Vescari lo compensan con creces. Pese al contenido precio del reloj nos incluyen una correa adicional de cortesía. En el The Chestor Rosegold/Silver Black croco es una correa textil o canvas de color negro con la hebilla dorada como la que trae el The Chestor Rosegold/Silver Black canvas; y en el The Chestor Steel/Black Steel bracelet una correa textil verde con la hebilla plateada (la del The Chestor Steel/Black Green canvas). Estos detalles me parecen geniales, más aún tratándose de una correa de reemplazo, que no sólo nos permite sustituir la original cuando se dañe, sino también irla alternando y darle un aspecto diferente al reloj. Que la hebilla de la correa de cortesía sea del mismo tono (dorado o plateado) que el reloj es una muestra más de la atención a los detalles que han puesto en este The Chestor.







Introducción

Vescari Watch inicia su andadura en el año 2016 de la mano del holandés Jeroen Vrinzen. Mediante una campaña de micromecenazco arranca con éxito con su primer cronógrafo, el The Heritage Chronograph en 2017.







El The Chestor es un reloj completamente distinto si bien bebe de algunos elementos de su predecesor. Estuvo gestándose desde 2017 hasta que se lanzó también por Kickstarter en 2019. Como decía al principio, el Chestor son nada menos que 16 variantes diferentes que se alternan entre cajas de acero plateadas o doradas; esferas negras, azules o plateadas y correas de acero, piel o canvas. Es casi imposible que no encuentres uno que se adapte a tus gustos.







Diseño y construcción

Las lineas me recuerdan mucho al Vintro Le Mans 1952. Un tamaño contenido y un concepto que rinde tributo a los relojes de antaño, pero sin renunciar a la tecnología actual. La caja es de acero inoxidable y 40mm de diámetro sin contar la corona. Las superficies laterales están cepillados en mate y el resto pulido a brillo. Las versiones en dorado usan un recubrimiento PVD que parece duradero y de gran calidad. A diferencia de otras marcas, las versiones en color oro rosa no llevan ningún sobreprecio.







La corona es a presión, no hace falta más con una resistencia al agua de 50M o 5 ATM. Con la correa de cuero yo no lo recomendaría, pero con las otras podríamos bañarnos o ducharnos sin problemas. Va firmada con la «V» de Vescari.







En la versión negra la esfera es mate, pese a que en la web podemos leer que es sunburst o tornasolada. La prefiero de ese modo, mucho más deportiva y legible a su vez. La versión en dorado tiene una esfera en color plata, y ahí si que podemos apreciar un sutil efecto de rayos de sol que la hacen más vistosa y elegante.







Los números arábigos a las 6 y las 12, así como los índices horarios van aplicados son metálicos y van aplicados. El color es a juego con el de la caja, bien dorado o plateado. El resto de inscripciones son pintadas en blanco en las esferas oscuras y en negro en la plateada. Las manecillas son de tipo Alpha. No hay ningún tipo de material luminescente aplicado.







Monta un vidrio mineral abombado. Van endurecido mediante templado un tratamiento al que se denomina K1 y que conocemos por la denominación registrada de Hardlex®. Como aspecto interesante, han aplicado un tratamiento antireflejante, algo que sólo había visto en los cristales de zafiro. Su presencia se nota, porque un cristal convexo siempre produce más reflexiones que uno plano, y en este caso son siempre muy ligeras. El grosor total del reloj son 13,6mm, bastante para un reloj de cuarzo, pero que se debe a los aproximadamente 2mm que sobresalen de cristal.













La trasera es de acero inoxidable y va roscada. En la parte central está grabada la marca y en su perímetro las principales especificaciones. El acabado es el mismo que la caja, incluyendo el PVD dorado para la versión dorada. Y es que si os habéis fijado, muchos relojes en color oro tienen una trasera plateada. No es el caso de Vescari que incluso han cuidado los detalles que no se ven.













Tiene 20mm entre asas, por lo que las correas son de ese tamaño. La de piel negra es tipo croco, con sistema de cambio rápido. Brillando en los detalles la hebilla es del mismo color que la caja. El brazalete de acero es de buena calidad, tiene cierre a presión, pero éste va oculto. Es una solución que solemos ver en relojes mucho más caros (ver el Creux Automatiq Diamondback). Las textiles tipo canvas me parecen realmente buenas, por encima de las de cuero.

























No se dan cifras en cuanto a peso. Según mis mediciones han sido de 70g para la versión con correa de cuero y de 130g para la de brazalete de acero o armis.

Movimiento

Han equipado un módulo de cuarzo con cronógrafo suministrado por Citizen / Miyota. El Cal.6S21 que es de la misma familia que los 6S10, 6S20 6S30 y 6S11. Son la alternativa a los Meca-Quartz de Seiko. En ellos el totalizador de segundos se mueve 4 veces por segundo, marcando intervalos de 20 centésimas y dando la impresión de ser un movimiento casi continuo como en un reloj mecánico. Cuenta con parada de segundero que al igual que en muchos calibres de cuarzo sirve también para ahorrar energía (PS), y a la que se accede colocando la corona en la tercera posición. En ese mismo modo hay una funcionalidad no documentada que nos permite alinear la trotadora central usando el pulsador de inicio/parada del cronógrafo.













Entre sus prestaciones se especifica un precisión de +/-20 segundos/mes y una duración de pila de 3 años (monta una pila botón de óxido de plata SR927SW -tipo 395-). En ese sentido sería equivalente al Seiko/TMI/SII VK64 del AVI-8 Hawker Hurricane.













Su principal defecto es que el 6S21 es un movimiento con fechador. Como el The Chestor no tiene nos queda la posición fantasma de la corona. Es decir una vez extraída a su segundo punto, y tal y como indica el propio manual, se ajusta el disco fechador que sin embargo está oculto.













Tenéis más detalles en sus especificaciones técnicas (303 KB. en formato PDF).













Sensaciones

No me apasionan los relojes analógicos de cuarzo y además soy reticente a los dorados. Todos los ingredientes para que no me guste este reloj. Sin embargo reconozco que mi favorito es precisamente el modelo dorado con esfera plateada. El The Chestor Rosegold/Silver es simplemente precioso, muy vistoso y con un aspecto de ser mucho más caro de lo que es. Según la marca es un reloj destinado al público masculino si bien por sus razonables dimensiones yo lo consideraría unisex, o al menos apto para algunas mujeres. De hecho es una combinación que atrae mucho la atención de las mujeres. ¡Probablemente si te lo ven en la muñeca quieran probárselo!







Es compacto (48mm entre asas) y ligero, lo que ya de por si lo hace cómodo. Pero además como las asas están curvadas, se adapta mucho mejor a la muñeca y a nuestros movimientos.













Conclusiones

El Chestor costaba durante la campaña de financiación entre 119€-129€. Tras ella su precio se elevó hasta los 199€-219€ y ahora, en período promocional de verano cuestan entre 159€ y 175€ dependiendo de si se escoge con armis o con otro tipo de correa. Además el envío es gratuito y desde Europa, evitando problemas con aduanas. Es un precio magnífico y no se me ocurre ningún contendiente que lo mejore. Si pensamos en rivales como el Vintro Le Mans 1952 Quartz que parte de los 242€ con cristal de zafiro o el aún más caro Undone Urban a partir de 261€ también con cristal mineral (K1) nos daremos cuenta que el Vescari cuesta casi la mitad. De hecho un Duward Aquastar Hockenheim a partir de 180€ que no incorpora una maquinaria de movimiento continuo tiene un precio de tarifa ligeramente superior (180€). Este reloj está en Amazon incluso más caros que en la tienda oficial, lo que viene a reforzar lo competitivo que es su precio.













▲ Más ▼ Menos Diseño muy atractivo

Precio competitivo Cristal mineral en vez de zafiro

Posición fantasma de la corona