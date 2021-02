Heimdallr Kermit SBDX001

Continuamos con homenajes al Seiko Marine Master, tras los Addies 1968 o Steeldive AE1968/SD1968 (Marine Master) y el San Martin SN038-G, hoy le toca el punto medio en cuanto a calidad. Una pieza que está a medio camino de los Steeldive/Addies y por debajo de los San Martin, aunque parece ser que muy cercano a ellos: Heimdallr Sharkey. Ante todo ese lío de marcas, recordad que ya escribí anteriormente sobre la Historia de Watchdives, Steeldive y Addies.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 44mm de diámetro sin contar la corona. 14,95mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Verde-Gris Bisel Rotativo unidireccional de cerámica Cristal Zafiro Lumen Sí Trasera Acero inoxidable sólida Correa Acero inoxidable de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 30 ATM Peso 202g Movimiento Seagull ST2130. 28.800 vph, 25 rubís Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual. Parada de segundero Prestaciones 38h de reserva de marcha. Ajustado a +/- 10 segundos/día Origen China Garantía 2 años PVP 269$ (226€ al cambio). Oferta 187€ Distribuidor Heimdallr Watch Company

Presentación

Cansado del estuche supuestamente hermético de San Martin, Steeldive y Addies me alegra comprobar que en Heimdallr, incluyen un cajita de símilpiel en color gris oscuro. Es más compacta y menos aparente, pero su calidad es mucho mejor. Tienes pespuntes de costuras blancos, pero lo que deja un poco frío es que viene sin firmar.







El interior de la caja es también sencillo pero bien desarrollado.







La dotación tiene lo justo, mucho menos aparente y espectacular que las de Steeldive, apenas una tarjeta de garantía y una hojita escrita en idioma chino que parece el registro del modelo. Extrañamente la garantía hace referencia al modelo HBMM021 que es algo que no consta en ningún sitio de internet.







Introducción

Como tengo el San Martin SN038-G, una pieza que me parece preciosa, y de la que me encanta su lumen, pero de la que en cuanto a controles de calidad ni el bisel ni la corona venían bien ensamblados; y también el Steeldive SD1968 (Marine Master) que vino impecable en cuanto a calidad, pero en lo que a brazalete y lumen se refería no estaba a la altura, decidí ir a por un punto medio. Así que me conseguí este Heimdallr Kermit SBDX001, es decir, el precursor de los Heimdallr Sharkey Sharkmaster V2 y V3 actuales. Las diferencias contra el V2 y el V3 son casi nulas: nuevos colores, pequeños cambios, y que el V3 sólo está disponible con calibres ETA.

En cuanto al Heimdallr Kermit SBDX001/HBMM021 su nivel de calidad es en principio equiparable al del Proxima SBDX001, aunque Heimdallr Watch Company tiene una particularidad: lo ofrecen en multitud de variaciones. Está en diferentes colores de esfera, tipos, materiales y colores de bisel, cajas de acero, bronce o titanio, y con diferentes calibres.

Siendo un reloj chino, me gustaba la idea de que montara un calibre chino. Por unos 40€ más se podía pedir con el ETA 2824, pero opté por su clon asiático, el Seagull ST-2130. Hubiera preferido el chino/hongkonés PT5000 de HKPT (H.K. Precision Technology), pero parece que sólo se encuentra en los San Martin de bronce.

Pasaré por alto los detalles acerca del Seiko Marine Master en el que se inspira puesto que ya hablé largo y tendido. En cuanto a la marca Heimdallr Watch Co., no hay mucha información sobre ella, aunque llama la atención que especifican textualmente: «Debido a los rumores queremos aclarar que Heimdallr Watch Company es una marca completamente independiente, sin crelación con otras que se denominan Sharkey: HIMA/HIMQ, San Martin, Merkur y otras. Tampoco tenemos relación con Fifty Four Watch, y lo que es más importante, no somos la marca de una fábrica china». Curiosa también la lista que tienen de vendedores prohibidos, incluyendo que no autorizan las ventas desde Aliexpress y que por tanto no se harán cargo de la garantía.







Como todos estos relojes, a fin de cuentas parece que son realmente ensamblados por Astar (Fuzhou Astar Import And Export Co., Ltd.).

Diseño y construcción

Tenemos una caja de formas conocidas con 44mm de diámetro sin contar la corona y 14,95mm de grosor. Es de acero 316L con los laterales pulidos a espejo y el resto de superficies cepilladas en mate.







La corona es roscada, imprescindible dada su resistencia al agua de hasta 300M. Eso sí, va sin firmar.







El color de la esfera no me gustaba al principio. Me parecía de un negro que no cuadraba para nada con el verde del bisel. Sin embargo era un problema de las fotografías oficiales y las que se ven en otras reviews. El dial es en realidad de un verde oscuro que tira a gris oscuro y me parece realmente bonito.







El logotipo del tiburón va aplicado al igual que los marcadores horarios. Todos tienen una silueta plateada brillante. El resto de elementos están impresos en color blanco.







En cuanto al tipo de manecillas son la conocida combinación de obelisco con las de bastón recto de puntas redondeadas.







cristal es de zafiro abombado y sus reflejos azules denotan que tiene tratamiento antirreflejante, pero no se sabe si es en la cara interna o la externa.







lumen es Swiss Super-LumiNova en color BGW9 como el Addies 1968, aunque tiene mayor luminosidad, sin acercarse no obstante al San Martin. En donde se pierde gran espectacularidad es al no contar con bisel full-lum puesto que en el Kermit SBDX001 es solamente la perla a las 12. En todo caso ofrece un rendimiento superior al de guardatiempos más prestigiosos como el Matthew and Son (MAS) Irukandji, así que no se le puede pedir más.













Lo que me sorprende es que la trasera sólida tipo monobloque va cepillada, pero sin ninguna inscripción grabada. No me desagrada, pero siendo un reloj más caro que el Steeldive o que el Proxima, uno esperaría algo más elaborado.







En cuanto al brazalete estamos en la situación contraria, es idéntico al de Addies/Steeldive sólo que en Heimdallr va firmado en el cierre. Un armis de acero inoxidable con 20mm de ancho en las asas, que lleva pulsadores y bloqueo de seguridad. Ofrece 3 orificios de microajuste. El de San Martin era francamente de mejor calidad, pese a que iba sin firmar.













Movimiento

Muchos preferirían el «cansino» Seiko NH35, si bien para mí, tal vez sea éste uno de los componentes favoritos del reloj, porque contamos con un calibre automático proporcionado por Tianjin / Sea-Gull, el ST-2130 que es un clon del archiconocido ETA 2824-2. Cuando sus componentes se ensamblan en Suiza lo comercializan como Valanvron VAL-24. En Asia hay buenos calibres que me resultan curiosos lo vimos con el Hangzhou HZ2189 del Neckmarine Automatic Sport. Pero tenemos también el PT5000 de HKPT; o el Peacock SL-3000 de Liaoning. Es decir, es un reloj de fabricación china en donde lo suyo sería equipar un calibre chino.

Ahora bien, muchos que apostaban por los TY2130, finalmente se han ido a los Seiko NH35 o a los Miyota 9015. Lo que confirma que sigue habiendo problemas de fiabilidad debidos a la ausencia de controles de calidad.







El ST2130/TY2130 es el mismo calibre que el Z Factory Pelagos 25600TB, y que fabrican varias empresas chinas denominándose en genérico Asian 2824. Con la trasera ciega es imposible confirmar si en efecto la fabricación ha corrido a cargo de Seagull (Tianjin Seagull Watch Co.,Ltd.), unos de los grupos relojeros más grandes a nivel mundial, o de algún desconocido.

Tiene rotor de carga bidireccional, parada de segundero y permite remonte manual. Late a una elevada frecuencia de 28.800 bph y dispone de 25 rubís. La reserva de marcha es de al menos 38 horas mientras que la desviación media está en el entorno de +/-12 segundos/día con un desfase máximo de -15/+20 segundos/día. Tenéis todos los detalles en sus especificaciones técnicas (371 KB. en formato PDF).







La marca dice ajustar estos calibres al rango de +/- 10 segundos/día, una práctica muy recomendable, pero poco habitual en la relojería media y menos aún en relojes chinos de ese precio. Puede que sea cierto porque según el cronocomparador ha arrojado un desfase de -4,5 segundos/día.







Sensaciones

Lo que menos me gustaba en las fotografías era ese bisel verde que se veía demasiado claro para su esfera en color negro, pareciendo un pegote. En la realidad ni el bisel es tan claro ni la esfera es tan oscura. Es cierto que no son del mismo tono, pero a mi modo de ver eso le da un aspecto diferente y original. Por lo demás se siente igual que el Addies 1968, aunque debido al incremento de calidad, tanto en acabados, como en calibre o lumen, al final se siente un poco como el RUF500 Automatic. Un reloj genérico que vemos en otras marcas, en donde no se ha invertido en diseño porque es copiado de Seiko, y se ha prescindido de detalles como la tapa trasera o la corona firmadas para así abaratar costes.







Conclusiones

He llegado a ver este Heimdallr SBDX001 sobre 140€, lo cual es un precio muy bajo para todo lo que ofrece, tanto en lo que respecta a prestaciones como a materiales. Como reloj, es indudable que estamos ante una compra maestra. Si lo comparamos con el Addies y sus 20€ de diferencia de precio, solamente el calibre del Heimdallr ya lo compensa.







No será el último reloj de esta marca que veamos por aquí. Dadme tiempo, porque seguiremos con ellos. El problema es más bien de índole moral. Como defensor del Made in Spain y de las condiciones de trabajo dignas, es complicado rastrear quién, y cómo vende esos relojes. Menos aún quién lo fabrica y cómo lo hacen. Por eso no puedo terminar sin recomendar relojes como el Duward Tyylikas Elegance. Marcas que sabes cómo funcionan, y que cuidan todos los aspectos del producto.







▲ Más ▼ Menos Buen calibre además de regulado/ajustado Sin lumen en el bisel

Trasera estéril