Ahora que lo leo me doy cuenta que el título de Relojes Especiales quizás no sea el más adecuado para lo que quiero explicar. En mi opinión cualquier reloj puede ser especial, lo que lo hace salirse de la norma son por un lado sus características intrínsecas (diseño, especificaciones, …), pero más aún lo que nos hace sentir (emociones, recuerdos, sensaciones, …).

En este artículo lo que quiero recopilar son aquellos relojes que he probado y que son diferentes, que tienen algo que el resto de relojes no ofrecen. Con tantos guardatiempos distintos que han pasado (y pasan) por estas páginas, hace unos meses me di cuenta de la tendencia a reducir el tamaño de los relojes. Pero hoy me he dado cuenta también que cada vez más marcas apuestan por relojes especiales, por piezas muy creativas.

Dejadme entonces que lo actualice a Relojes diferentes u originales.

Un reloj con la esfera rosa no parece que sea un alarde de creatividad, pero antes de que Matthew and Son lo hiciera con su Irukandji Pink ¡nadie se había atrevido!

De nuevo la creatividad de Relio Watches con su Solstice se expresa en el color de esfera, disponible en teal, pero también en este color rojo agranatado que es la primera vez que veo en una esfera.

En relojería mecánica cada vez abundan más los lanzamientos con esfera tipo openheart o incluso totalmente esqueletizada. WQT Watches con el Eclipse se han atrevido a «hacerlo a medias». Es decir, mitad esqueleto y mitad convencional.

El Aegaon Peacemaker no deja de ser un reloj con esfera completamente esqueletizada. En esta versión de tamaño «pequeño», la 53M, su diámetro es de nada menos que 53 milímetros, unas cotas que incluso se alejan de los mastodónticos Invicta y que en el modelo Peacemaker 65 aumenta hasta los 65mm sin contar la corona.

La histórica marca Luch soviética se hizo famosa fuera de sus fronteras gracias a los relojes monoaguja asequible. Su 77471760, al igual que otras variantes pusieron en la muñeca de muchos un reloj de remonte manual, asequible y con una sola aguja. Lo hiceron mucho antes de que Pole Watches llegara al mercado, y también con anterioridad a que firmas como MeisterSinger lo propusieran como un reloj de lujo.

Mr Jones Watches o MJW, no tienen solamente un modelo de reloj creativo. Todos su catálogo es así. Mis favoritos son los que aprovechan la complicación de horas saltantes, coincidentalmente todos surgidos del lápiz de D’Epiro.

Como muestra el MJW Number Cruncher.

Y aquí el MJW Robotto Shi

En Humism todos sus relojes son diferentes, en esta ocasión apostando por el arte cinético, el movimiento. Nada mejor que ver el modelo Kato en acción para poderlo comprender.

Muchos de los aficionados a los relojes somos también entusiastas de la luminiscencia o lume. Eso lleva a que algunas marcas también lo sean. Entre otras cosas Wicked Watch me sorprendió porque hay lume en los índices, el bisel, la corona, e incluso en el estuche. Y no sólo eso, sino que apostando pro algo tan novedoso como es el Lumicast.

El Lilienthal Berlin Zeitgeist Automatik es un reloj que destaca por su diseño, llamando la atención por una corona que queda oculta a la vista y le da una simetría casi completa. En esta versión All Blue, todos los elementos son de color azul metalizado (caja, esfera, disco fechador, malla milanesa)… Una homonegenidad que resulta atractiva y curiosa.