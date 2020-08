Aries Gold La Oro (G-9026)

Está demostrado que Singapur es una potencia en cuanto a fabricación relojera. Sólo aquí he tenido oportunidad de reseñar marcas como Venturo Watches, VARIOeveryday, Spectre Time y en breve también Mitch Mason Watches.

Hoy trataremos de Aries Gold, una marca poco conocida en Europa, al menos para mi lo era, pero que a diferencia del resto, cuenta con una larga trayectoria y experiencia en el mercado. Son 50 años de historia, ¿te preguntas cómo es posible que probablemente no te suene de nada? ¿quieres conocer más? ¿saber si su historia se refleja en la calidad del reloj?







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 42mm de diámetro sin contar la corona. 13,3mm de alto Corona A presión de acero inoxidable Esfera Plateada Bisel Fijo de acero inoxidable Cristal Zafiro Lumen No Trasera Roscada de acero con cristal de exhibición Correa Cuero marrón Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 5 ATM Peso N/D Movimiento Seiko SII NH35A. 21.600 vph, 24 rubís Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual. Parada de segundero Prestaciones 41h de reserva de marcha. -20/+40 segundos/día Origen Singapur Garantía 2 años PVP 252€ (Oferta 116,85€ en H2HUB con el código de descuento «GUTI» 5%). Aduanas: 29€. Distribuidor Aries Gold / HUB2HUB Watches

Presentación

El reloj llega con una cubierta de cartón deslizante de color gris oscuro o antracita. Va firmada en caracteres negros. Apenas da contraste, pero como son metalizados queda muy elegante.







Al retirarla tenemos el verdadero empaquetado. Sigue la linea gráfica de la cubierta con los mismos tonos. Es de un cartón grueso, liso y bastante aparente.







El interior está aterciopelado en negro incluyendo la almohadilla.







La dotación con la excepción de la etiqueta identificativa no tiene nada más. En ese sentido es demasiado pobre y austera. La garantía me imagino que deberá rellenarse online, algo que se puede hacer desde el formulario de registro de garantía, y que dicen es para evitar falsificaciones. El manual de instrucciones tampoco viene incluido, así que de nuevo me imagino que deberá conseguirse en su web. En la sección de manuales de instrucciones de su web, está disponible el de muchos otros modelos, pero no el de éste.







Introducción

Todo comenzó cuando vi en internet un precioso Aries Gold Odyssey G-9010. Me pareció muy diferente al resto de relojes que tenía, ofrecía eso que tanto me gusta, algo diferente. Además en vez de recurrir al socorrido Seiko NH35 montaba un Seiko-Epson YN55A, esencialmente un ebauche Orient F6722 que no era habitual ver. Por desgracia el Odyssey estaba ya descatalogado, pero yo ya me había encaprichado de la marca, quería un Aries Gold, así que el escogido fue el modelo La Oro G-9026, aunque también me gustaba el President G-9004.







El G 9026 (La Oro) es una gama de relojes mucho más convencional, pero que sin embargo mantiene las características en cuanto a calidad y materiales.

En el año 1959, CK Woo era un aprendiz de relojería. Había recibido el encargo de personalizar un reloj grabando el mensaje «Martha 1959» en la esfera de un antiguo reloj de buceo. El cliente quería recordar así a su mujer recientemente fallecida, tenerla presente cada vez que mirara su reloj. Tras algunas semanas CK Woo ejecutó el encargo. Poco a poco fue corriendo la voz y aquel aprendiz empezó a personalizar relojes de lujo para otros clientes.







Aprovechando el éxito obtenido logró ahorrar la cantidad suficiente de dinero como para iniciar su propia marca en 1970, ese es el motivo por el que el logotipo de la firma indica Ariesgold MCMLXX, es decir el año de su fundación en numeración romana. El objetivo inicial y que siguen manteniendo entre sus visión del negocio era el de crear relojes de calidad. En la actualidad Aries Gold tiene su propio equipo de relojeros, y maquinaría de alta tecnología en Singapur, lo que les permite crear relojes de calidad y personalizados en sólo unos pocos días. Tiene presencia en más de 35 países y a sus 75 años, el fundador sigue implicándose en el desarrollo de la empresa, si bien es su hijo James Woo el que lleva las riendas en el día a día. Como muestra de su potencial, afirmar crear al menos 12 modelos nuevos cada año, uno al mes.







La distribución de relojes sigue en manos de la familia, todo ello desde H2 Hub que además de ser distribuidores oficiales de Aries Gold, lo son de otras marcas como Seiko, Citizen o Tissot.

La serie La Oro está representada por las siguientes variaciones:

– G 9026 S S: Caja de acero inoxidable, esfera plateada y correa de cuero marrón.

– G 9026 CF CF: Caja de acero inoxidable PVD negro, esfera negra y correa de cuero negro.

– G 9026 RG BK: Caja de acero inoxidable IP dorado, esfera negra y correa de cuero negro.

– G 9026 RG BU: Caja de acero inoxidable IP dorado, esfera azul y correa de cuero negro.

– G 9026 RG SRG: Caja de acero inoxidable IP dorado, esfera plateada y correa de cuero negro.

– G 9026 RG SRG: Caja de acero inoxidable, esfera azul y correa de cuero negro.







Diseño y construcción

Debido a su herencia, todos los Aries Gold se pueden personalizar. El caso del La Oro, grabando un texto en la trasera de cristal con un sobreprecio de 20$. Yo reseñaré el La Oro (G-9026) sin ninguna personalización en su versión de acero inoxidable o SS. Sorprende que pese a su aspecto clásico y elegante los de Aries Gold hayan optado por una caja de tamaño actual. Son 42mm sin contar la corona. Es bastante delgado, solamente 13,3mm lo cual está muy bien en un reloj de carga automática, y que presumo que podría ser algo menos si no ofreciera una adecuada resistencia al agua de hasta 50M o 5 ATM. Es completamente pulida a espejo brillo de acero inoxidable 316L.







La corona es de acero inoxidable, va a presión y está firmada por la marca. Llaman la atención sus pequeñas dimensiones, no es que sea eso, sino más bien que es pequeña para el diámetro del reloj. Evita romper las lineas de la caja, aunque por contra es algo más difícil de manipular. No le veo problema puesto que en un reloj automático no necesitaremos darle cuerda a diario.







Como ejemplo de su carácter minimalista, la esfera es casi estéril. Solamente una impresión en negro con la marca «ARIESGOLD«. Personalmente hubiera agregado una mención a «La Oro» o a «Automatic», pero es algo subjetivo. El fondo es de color plateado, un acabado tipo perla que produce bonitos reflejos pero sin llegar a ser tan cansino como el tornasolado. No hay siquiera marcadores minuteros/segunderos en el perímetro, muy puro, muy bauhaus.







Los índices horarios están en cambio aplicados, son de metálicos y pulidos. Las manecillas son de corte clásico, con forma Alpha. Van facetadas y el metal es brillante pulido a espejo, similares a las del Vescari The Chestor o del Vintro Le Mans 1952. La minutera y la segundera no llegan hasta el extremo de los marcadores horarios, es algo que no suele gustarme aunque en el caso del La Oro, no hay ningún problema de visibilidad.







El cristal es de zafiro. Todos los Aries llevan ese tipo de cristal y tratamiento antirreflejos, algo que muy pocas marcas pueden decir. Está abombado, así que el antirreflejante es más que bienvenido.







La trasera es de exhibición, de acero inoxidable y va roscada. En su contorno nos encontramos con las especificaciones fundamentales del reloj. Se ve bonita aunque el rotor de carga de serie, es decir, sin personalizar, le da un aspecto un tanto tosco. También llama la atención no ver un Made in Singapur, tal vez porque pese a su origen, se produzcan realmente en Hong Kong o China.







En cuanto a su correa la marca no especifica el ancho en su web. Es fácil de averiguar puesto que va grabado en el dorso de la misma. Son 22mm, de cuero marrón y con las costuras en el mismo color. Tienen un precio de unos 30€. Tanto la correa como la hebilla están firmadas por la marca y ofrecen sistema de cambio rápido, algo que es realmente práctico. El pasador se encuentra en la parte interior, no desentona por tanto cuando lo llevamos puesto. El cuero marrón es suave y agradable desde la primera puesta.



















Tampoco encontramos datos acerca de su peso. Yo lo he cifrado en 78g, lo cual es ligero y lo hace muy cómodo.

Movimiento

En cuanto a maquinaria no hay nada nuevo bajo el capó, mejor dicho, bajo la trasera de este G9026 La Oro. Un sencillo, fiable y conocido Seiko Instruments Inc (SII) / Time Module Inc (TMI) NH35A, equivalente al Seiko 4R35. El mismo que ya viéramos en el Time Locker The Kouriles o en el Stoic World The Pilots Watch por ejemplo.







Una calibre de carga automática de carga bidireccional, con 24 rubís y a una frecuencia de 21.600 vph. Ofrece parada de segundero (hacking) y remonte manual. No es demasiado elitista, pero sí que es relativamente agradable de usar, muy silencioso, y ofrece una fiabilidad más que probada. Sus prestaciones son bastante discretas, una reserva de marcha de 41 horas, y una precisión de -20/+40 segundos/día. Tienes más detalles en sus especificaciones (1,1 MB. en formato PDF).







Como se posicionan como una alternativa asequible a los relojes suizos, creo que de cara a futuro estaría bien que dieran el salto a los STP1-11 en lo que a mecánicos se refiere, y a movimientos de Ronda para sus cuarzos.







Sensaciones

Cuando uno se encapricha de un reloj como fue mi caso con el G-9010 (Odyssey), es difícil que el sustituto nos transmita aquello que buscábamos. Los «La Oro» tienen unos materiales y acabados que parecen de un reloj más caro, con mucha prestancia. Su diseño es conservador, convirtiéndolo en un reloj apto para cualquier ocasión, pero con cierta falta de personalidad.







Es bonito, con esas lineas vintage que recuerdan al Tissot Visodate Automatic, es también cómodo, y con un tamaño que rara vez vemos en un reloj clásico. Muy legible, y muy funcional. No tiene fallos, pero le cuesta irradiar una sensación de reloj diferente.







Lo más intenso es su marca: Aries Gold. Una firma que vemos que hace las cosas bien, y que al resultar casi desconocida por estos lares nos hace sentir algo diferentes al resto. Exclusivos sin necesidad de desembolsar una elevada cantidad de dinero.







Conclusiones

Cuesta casi una tercera parte que un Meccaniche Veneziane Redentore, ofreciendo un diseño muy parecido y unas prestaciones similares a cambio de unos pocos detalles que le faltan. Comparado con el desaparecido, y bastante más caro Justina 11906B / Kronos Elegance Silver, creo que el español le supera en acabado y materiales, con la excepción de un cristal mineral en vez de zafiro. Si nos vamos a marcas establecidas, Orient sería su principal rival, el FAC00005W0 (Bambino segunda generación se puede conseguir incluso algo más barato que el Aries La Oro, su maquinaria me gusta más, aunque perdemos resistencia al agua y el cristal de zafiro.







Creo que este G-9026 es una buena alternativa para aquellos que aunque no sean expertos en relojería, son capaces de valorar un buen reloj. Que no les importe que sea una marca poco conocida en España, o más bien al contrario, que valoren ese hecho, y que al mismo tiempo no estén dispuestos a gastarse una gran cantidad de dinero.







Con el código promocional GUTI o haciendo la compra desde este enlace, obtendrás un 5% de descuento adicional, lo que reduce su precio de los 251€ originales, hasta los 170€, luego los 123€ y finalmente los magníficos 116€. Sale a precio de Rhythm Eternity, dando muchísimo por poco dinero, si bien hay que anticiparse al palo de aduanas, esta vez con DHL y cifrado en 29€.







La garantía es de 2 años, algo que no es habitual en relojes fuera de Europa puesto que la ley no les obliga, y que da mucha tranquilidad. Sin embargo, ofrecen también una garantía limita de por vida, que incluye cambios de pila gratuitos. No aplican a este modelo automático, y sólo es válido para Singapur.







