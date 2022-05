Sovrygn Watches The Calendar Panda (Prototipo)

Siento bastante debilidad por los relojes que montan un calibre Miyota 9000. Me parece que ofrecen toda la información que uno pueda necesitar (salvo el cronógrafo), y que a su vez dan libertad al fabricante para diseñar esferas ya sean más deportivas o más formales.

En esas estaba cuando descubrí a Sovrygn Watches, una joven marca canadiense que me sorprendió con su último lanzamiento, el The Calendar. A continuación lo analizaré en detalle, centrándome en esta clásica versión «panda».

Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 39mm de diámetro sin contar la corona. 13mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Panda Bisel Fijo de acero Cristal Zafiro Lume Sí Trasera Acero inoxidable atornillada con ventana de exhibición Correa Acero inoxidable de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes, día de la semana, mes, indicador de 24h, indicador de reserva de marcha Resistencia al agua 10 ATM Peso N/D Movimiento Miyota 9100. 26 rubís. 28.800 vph Complicaciones Remonte manual, parada de segundero, carga automática unidireccional Prestaciones -10/+30 segundos/día. Al menos 40 horas de reserva de marcha Origen Canadá. Japan Movement Garantía 2 años PVP 651,95€ (Oferta 478,95€ + aduanas) Distribuidor SOVRYGN Watches

Introducción

Hamzat Balogun llevaba desde 2014 dándole vueltas a la idea de crear su propio reloj. En 2016 comenzó a realizar los primeros diseños y en 2018 se lanzó a buscar proveedores. Pero las cosas casi nunca son tan fáciles, y en 2020 anunció el SOVRYGN Successor Collection desde Kickstarter. A finales de 2021 anuncia su nuevo modelo el Sovrygn Watches The Calendar que actualmente está en fase de prototipo, y que será lanzado también desde la misma plataforma de micromecenazgo.

Con sede en Ottawa (Canadá), Hamzat nos dice que escogió el nombre de Sovrygn como una abreviatura de «Sovereign» (Soberano), una forma de demostrar lujo y exclusividad, que sin embargo bajo su punto de vista debe ser accesible.

La gama The Calendar cuenta hasta el momento de seis variantes. Todas ellas al mismo precio, y pudiéndose elegir con brazalete de acero o con correa de cuero:

Aqua Blue : Caja y brazalete de acero, esfera azul claro, subesferas azul oscuro y detalles en naranja.

: Caja y brazalete de acero, esfera azul claro, subesferas azul oscuro y detalles en naranja. Midnight Edition : Caja y brazalete de acero PVD negro, esfera y subesferas púrpura y detalles en dorado.

: Caja y brazalete de acero PVD negro, esfera y subesferas púrpura y detalles en dorado. Panda : Caja y brazalete de acero, esfera blanca, subesferas negras y detalles en rojo.

: Caja y brazalete de acero, esfera blanca, subesferas negras y detalles en rojo. Rose Wine : Caja y brazalete de acero PVD dorado, esfera púrpura, subesferas negras y detalles en dorado.

: Caja y brazalete de acero PVD dorado, esfera púrpura, subesferas negras y detalles en dorado. Rose White : Caja y brazalete de acero PVD dorado, esfera blanca, subesferas plateadas y detalles en dorado y rojo.

: Caja y brazalete de acero PVD dorado, esfera blanca, subesferas plateadas y detalles en dorado y rojo. Rose Aqua Blue: Caja y brazalete de acero PVD dorado, esfera azul claro, subesferas azul oscuro y detalles en naranja.

De entre todas las versiones, la Aqua Blue me pareció espectacular, muy diferente a la de otros relojes de ese estilo. De hecho tienen un video en su web que me dejó enamorado.

La Panda más clásica era mi siguiente favorita, y es la que protagoniza estas páginas. Se trata de un prototipo para prensa, por lo que la marca prevé lo siguientes cambios en la versión de producción:

El grosor de la caja se reducirá hasta los 13mm hasta los 12,6mm sin contar el cristal.

El diámetro de la corona aumentará de 5mm a 7mm.

La flexión del brazalete se mejorará para que se ajuste a su tamaño.

En los Aqua Blue, el color de la fecha será azul como en las subesferas en vez de blanco.

Presentación

Siempre me gusta fijarme en el empaquetado, y aquí tenemos una sorpresa. Comienza con una habitual caja de cartón en color negro que va firmada en plateado con Sovrygn y su característica «S».

Al retirarle la tapa nos encontramos con un estuche de color negro plagado de decoraciones en color amarillo que representan el logotipo de la marca. Tiene un estilo muy joven, tirando al pop. Personalmente me gusta mucho y es algo diferencial, pero creo que no encaja con el concepto de este reloj.

Su apertura es mediante botones automáticos de la tapa, lo mismo que en el interior. Es decir la almohadilla va anclada a los lados también por botones de ese estilo. No es muy práctico, pero sí que es original. El interior está completamente tapizado con un tejido tipo gamuza de color gris que tiene buen grosor y denota calidad.

Es de esperar que el modelo de producción contenga también una tarjeta de garantía válida por dos años y un manual de instrucciones.

Diseño y construcción

Tenemos una caja de relativamente compactas dimensiones, solamente 39mm que no obstante parece algo más grande. Quizás se deba a su bonita forma octogonal o a la longitud de las asas. En este prototipo tiene 13 milímetros de grosor sin contar el cristal (en la versión definitiva serán 12,6mm), que dado las características de reloj es un ancho ni grueso ni delgado, pero que por proporciones, aparenta tener un mayor espesor. Está fabricada completamente en acero inoxidable de grado quirúrgico (316L) con acabado cepillado.

Posiblemente la razón es que su perfil combina las líneas agresivas en base a aristas, dándole un carácter sólido y también moderno. Lleva grabado el nombre de la marca, un recurso que a mí me gusta, pero sé que a raíz de Invicta tiene también bastantes detractores.

El bisel externo es fijo, también de acero inoxidable, aunque esta vez va pulido. Es delgado, y como está muy inclinado resulta casi invisible cuando miramos el reloj en la muñeca, dándonos una sensación prominente a la esfera.

La corona es roscada, de acero inoxidable pulido y va firmada a láser con la «S» de la marca. A las 2 tenemos un pulsador del mismo material y acabado, que aunque tenga estética de crono sirve para corregir el día del mes.

El cristal es de zafiro abovedado, a diferencia de otros cristales similares, ofrece una transparencia excelente. Incluso mirándolo de perfil podemos apreciar todos los detalles de la esfera sin ninguna distorsión, muy en la tónica del Stowa Flieger, y eso que en el The Calendar, es bastante grueso. No se indica si han aplicado algún tratamiento antirreflejos o no, pero por lo que he visto, me da la impresión que sí.

La esfera resulta espectacular, aprovecha muy bien la simetría y se nota muy trabajada sin que ello implique dificultad en la lectura, más bien al contrario, porque la textura rugosa del fondo, como si fuera un material rocoso, absorbe la luz y evita reflejos y deslumbramientos. Con buena luz lo percibimos de un color blanco puro, pero a medida que disminuye la luminosidad, o en determinados ángulos se convierte en un plateado claro. Las subesferas tienen fondo negro. De nuevo a simple vista se perciben como lisas, pero unan una sutil trama de círculos concéntricos que ayuda a jugar con las diferentes profundidades de los distintos elementos. Todas las leyendas sobre fondo negro van impresas en blanco, y todas aquellas en superficies blancas impresas en negro. Es el máximo contraste en cuanto a lectura. Los índices están aplicados con contornos metálicos brillantes de color negro.

Las manecillas principales (horaria y minutera) son rectas, como si fueran de tipo lápiz, pero su extremo no es en punta sino recortado. Tienen contornos metálicos pulidos en negro, bien pavonados bien PVD. Son elegantes y estilizadas, pero se leen correctamente sobre el contraste del fondo. La salvedad es la horaria cuando está entorno a las 3 o las 9, que se ve parcialmente eclipsada por la subesfera negra. La segundera es de color rojo, igual que las manecillas que trabajan sobre superficie blanca (indicador de reserva de marcha a las 12 y horario de 24h a las 6). Las de las esferas pequeñas negras son convencionales, con acabado metálico pulido a espejo.

Tanto en los índices horarios como en las agujas hay lume o pintura luminiscente, se trata de Swiss Super-LumiNova BGW9 que es de color blanco y que refulge en azul. Teniendo en cuenta que la superficie disponible no es demasiado grande, considero que su brillo y duración son muy buenos.

Lleva una trasera de acero inoxidable cepillado que funciona roscada. En su perímetro muestra las especificaciones básicas del reloj, mientras que la parte central la ocupa una ventana de exhibición que nos deja ver la masa oscilante personalizada.

A diferencia de otras marcas que asumen que si no se especifica explícitamente que el cristal de exhibición es zafiro, entonces significará que es mineral, en el caso de Sovrygn lo exponen abiertamente, algo que confirma el Diamond Selector.

El reloj se podía escoger al mismo precio con un brazalete de acero inoxidable, o con una correa de cuero, en ambos casos de 20mm de ancho. El brazalete es muy grueso y sólido, se percibe gran calidad, y monta un sistema de pasadores de cambio rápido que nos permite ponerlo y quitarlo con mucha facilidad.

Tiene unos eslabones centrales muy amplios y pulidos a espejo, mientras que el resto va cepillado. El cierre es de dos piezas accionado por pulsadores. El detalle que me ha encantado es que la «S» es la que hace de puente entre ambos lados, quedando completamente integrada cuando está cerrado.

La correa de cuero negra tiene una calidad buena, pero no es comparable a la del armis. No deja de sorprenderme ambas opciones se vendan al mismo precio, puesto que el brazalete se siente muy superior. Incorpora un cierre desplegable de acero pulido firmado por Sovrygn, y opera también mediante pulsadores, sin embargo, incomprensiblemente carece de quick-release. Tras comentarlo con Sovereign Watches, decidieron que la versión final se suministrará con ambas, es decir, que vendrá con el armis y la correa de cuero.

En Sovrygn Watches no proporcionan cifras oficiales sobre su peso. Según mi balanza de precisión calibrada he obtenido 169 gramos. Es algo más de lo que esperaba, síntoma de la solidez de su brazalete y de la caja. Remarcar también que aunque el reloj no lo aparente, es resistente al agua 100 metros, más de lo que estamos acostumbrados en estas piezas, y que es un punto muy a su favor.

Movimiento

En el corazón del Sovrygn The Calendar late, concretamente a 28.800 vph un calibre Miyota 9100 suministrado por Citizen. Integrado en la familia 9000 (premium automatic), es la máquina fabricada en serie que más funciones proporciona (tras el ETA 7751). Horas, minutos, segundos, indicador de reserva de marcha, día del mes, mes, día de la semana e indicador de 24 horas. Tiene además un formato de presentación que me encanta, aunque yo habría agregado el día de la semana con un disco, y aprovechado esa subesfera para mostrar otra información. Cuenta con 26 rubís y ofrece parada de segundero, remonte manual, y carga automática unidireccional.

De fábrica acredita un desfase máximo diario en el rango de -10/+30 spd, y una reserva de marcha de al menos 40 horas. Sin embargo los Miyota Premium Automatic suelen venir muy bien ajustados, proporcionando una precisión que suele ser muy superior. Tenéis todos los detalles en sus especificaciones técnicas (633 KB. en formato PDF).

En la prueba del cronocomparador me ha dado 13,5 segundos por día. Es un valor bueno y dentro de las tolerancias de Miyota, pero no resulta brillante como en otros 9000/9015 o 9100 que he probado. Quizás al ser una unidad para prensa haya tenido más maltrato del merecido, algo que confirmaría los 0,4ms de error de beat que es elevado en un calibre así.

Los acabados del movimiento son más refinados de lo que he podido ver en otros relojes que usan la misma maquinaria, por ejemplo el Colomer&Sons Classic Power Reserve. En el Sovereign tiene puentes decorados y se ve mucho más apetecible a la vista. Quizás es que ahora Miyota haya mejorado sus procesos de producción, o que los ofrezca en diferentes grados/acabados, o puede ser que el trabajo de decoración lo hayan llevado a cabo desde Sovrygn Watches. Lo cierto es que unido a la masa oscilante personalizada, le da un empaque de reloj de mucha categoría.

Por último repetir que es un calibre agradable de utilizar, tanto para ajustar fecha y hora, como para darle cuerda manualmente. Pese a la carga en sólo un sólo sentido, es el Miyota 9100 más silencioso de todos los que he probado.

Sensaciones

El exterior del reloj resulta atractivo, pero suele pasar a un segundo plano, porque la esfera es la que termina reclamando toda nuestra atención y admiración. Es espectacular. Está muy bien diseñada, disponiendo todos los elementos en el lugar adecuado y con el tamaño correcto. Pero lo que destaca de ella son sus acabados, una base granulada tipo guilloche, que le da contraste de lectura y un juego visual en donde a veces nos parece blanca y otras gris. Todo ello recubierto con un cristal de zafiro de excelente rendimiento que nos permite apreciar todos esos matices desde cualquier ángulo. De hecho incluso nos incita a hacerlo, a jugar con distintas inclinaciones para poder percibir todos esos detalles desde diferentes panorámicas.

El tamaño de 39 milímetros no es de mis predilectos, y menos en un reloj que muestra en la esfera tanta información, aunque ciertamente, con una distancia entre asas de 47mm en la muñeca se siente algo mayor. No desentona, y le permite mantener ese equilibrio de reloj elegante o deportivo al mismo tiempo. Ob obstante, a medida que se analiza más en detalle es cuando se nota que no le habrían ido mal unos milímetros más, por ejemplo en la subesfera de las 9, el «SUN» y el «MON» necesitan algo más de espacio para que respiren.

El brazalete me gusta muchísimo. No sólo tiene un aspecto distinto a lo que estamos acostumbrados, sino que es muy sólido y la «S» en el cierre me parece que está muy conseguida.

Conclusiones

Su precio normal es de 652€, si bien ahora en la fase de prelanzamiento lo podemos conseguir por 479€, una rebaja sustancial sobre la que habrá que aplicar, al menos dentro de la Unión Europea la correspondiente tasa aduanera que supone unos 140€ más. Entre sus rivales, el Meia Lua Calisto Semi Ice de precio más elevado (569€) con el Miyota 9122 que no lleva indicador de reserva de marcha; o el Colomer & Sons Newton White más asequible (399€). Unos precios que han ido en aumento debido a las subidas de los calibres Miyota Automatic Premium, de hecho los Parnis Master 03 ahora no bajan de 230€.

No hay en el mercado muchos relojes que monten este calibre, y entiendo que quien escoja un reloj así será en gran medida por las funciones que proporciona este movimiento. El The Calendar es uno de ellos, pero lo hace con unos niveles de calidad, y sobre todo de diseño que están por encima de sus competidores.

▲ Más ▼ Menos Esfera muy trabajada

Diseño atractivo Precio de tarifa elevado

Dimensiones algo escasas

Valoración

Diseño 9 Materiales 8 Acabados 8 Rendimiento 9 Calibre 8 Prestaciones 7 Precio 6 MEDIA 7,8

