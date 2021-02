Acto seguido de la reseña del review del Fonderia Navale Vintage, un reloj de origen estadounidense, pero ensamblado por un peruano hoy traigo el NYI Watches Liberty Limited Edition Automatic, un reloj con clara inspiración norteamericana, pero de una firma originaria de Holanda.

NYI Watches crea relojes que entran por los ojos desde el primer momento, un hecho que queda claro cuando vemos su NYI Renwick elegante y enigmático. Si bien es cierto que al final me decanté por el NYI Liberty Limited Edition un reloj que mezcla el estilo con la deportividad, todo ello pese a que su precio no es elevado y cuenta con la exclusividad de una edición limitada que nos garantiza que no veremos muchos Liberty Automatic. ¿Qué aporta este reloj al mundo de la relojería? ¿Cuál es su inspiración? ¿Quiénes son NYI Watches? Y sobre todo… ¿Vale la pena?







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 41mm de diámetro sin contar la corona. 10mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Negra Bisel Rotativo unidireccional Cristal Zafiro Lumen Sí Trasera Acero inoxidable roscada Correa Brazalete de acero inoxidable de 22mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 20 ATM (200M) Peso N/D Movimiento Seiko NH35A. 21.600 vph. 24 rubís Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual y parada de segundero Prestaciones 41h de reserva de marcha. -20/+40 segundos/día Origen Holanda Garantía 2 años PVP 340€ (oferta 206€) Distribuidor NYI Watches

Presentación

Los relojes NYI Watches se entregan todos con la misma caja exterior. Un contenedor de cartón con el logotipo y el nombre de la marca en caracteres plateados.







Una vez que la abrimos encontramos la caja propiamente dicha. Es de PU o PUR, o sea poliuretano como las correas de resina. De esa manera es muy agradable al tacto, y el color negro lo hace elegante. Pero llega la sorpresa, y es algo que de todos los relojes que he reseñado ninguno incorporaba, ni siquiera en marcas muchísimo más caras. La cubierta de la caja luce la numeración limitada del modelo: 0090/1000, y es algo que realmente ¡me encanta! Demuestra un nivel de personalización para el cliente que todos deberían imitar.







Basculamos la tapa y entonces nos encontramos el reloj en una almohadilla de imitación piel. El interior de la caja también va firmado como la caja de cartón exterior.







Los detalles todavía no se han terminado. Al retirar el Liberty Limited Edition aparece un código QR que podemos escanear para acceder a las instrucciones del reloj. El enlace dirige a la sección de Manuales de instrucciones.







El inconveniente es que no tienen un manual específico para el Liberty, sino que son compartidas entre el Liberty y Skyline de manera que referencian la operación con día de la semana (NH36) que no es el caso que nos ocupa (NH35).

La dotación es moderna y simple, pero no es escasa. Una tarjeta de agradecimiento y un catálogo con los modelos más representativos de la marca que nos ayudarán a comprender y «vivir» su filosofía.







Introducción

NYI que significa New York Incredibles es una firma relojera ubicada en Amsterdam (Países Bajos). La empresa se inició su andadura en el año 2015 como consecuencia de un viaje a la ciudad de Nueva York en el año 2013. Todos sus modelos se inspiran en esa localidad, la ciudad que nunca duerme y la ciudad de los sueños. Se definen como una firma de relojes de moda para el público masculino, pero aptos para el uso diario y sin perder de vista la cualidad que tienen en cuanto a objetos duraderos y el precio moderado.







La denominación de este modelo como «Liberty«, me sugiere un homenaje a la Estatua de la Libertad (Statue of Liberty) la enorme escultura levantada en 1886 y que tiene por nombre completo Libertad iluminando el mundo (Liberty enlightening the world), algo que me parece muy descriptivo y que me agrada. De hecho el Liberty Limited Edition es el tope de gama en su catálogo de relojes, y por tanto cuenta con algunas diferencias respecto al resto de modelos.







En primer término se trata de una edición limitada a solamente 1.000 unidades, aunque va sin numerar eso le aporta un plus en cuanto a exclusividad. Quizás por ese mismo argumento, sólo está disponible en una variante, la protagonista de este artículo con caja de acero inoxidable y esfera negra.

En su canal de Youtube tenemos un vídeo de estudio para que veáis lo precioso que se ve el reloj.

Pero como novedad, el canal oficial proporciona también vídeos con calidad no profesional, algo importante a la hora de ver cómo es la pieza en la realidad.

Diseño y construcción

El NYI Liberty Automatic Limited Edition tiene una caja de acero inoxidable en grado quirúrgico (316L) de 41mm de diámetro sin contar la corona de una original forma hexagonal. Sus superficies tienen un acabado cepillado en mate, y tiene solamente 10mm de grosor, muy plano en un reloj automático.







La corona es de acero inoxidable, va firmada y roscada. Esto último algo imprescindible para garantizar su resistencia al agua de hasta 200M o 20 ATM. Queda protegida por prominente guardacorona, una solución con mucha utilidad práctica pero que además le da un aspecto varonil y agresivo, reforzado por el apéndice en el lado opuesto para mantener la simetría.







El bisel exterior es de acero inoxidable con un inserto que parece ser aluminio anodizado en color gris oscuro que se asemeja a la fibra de carbono. Rota unidireccionalmente, pero no en los tradicionales 120 clics, ni siquiera con 60, lo hace en 90 clics algo verdaderamente singular.







Cuenta con un grueso cristal de zafiro plano que ofrece una estupenda legibilidad y transparencia. No indican si lleva algún tratamiento antirreflejante o AR, pero yo diría que sí lo incorpora. Sobresale un poco del bisel, lo que lo expone a golpes accidentales siendo especialmente patente en la lupa del fechador o «cyclops» que está aún más elevada. El aumento es también de zafiro, y por tanto casi irrayable, lo que nos deja tranquilos en cuanto a arañazos, pero no en lo que a golpes se refiere. Para mi gusto donde considero que estéticamente han fallado es en el disco fechador con fondo de color blanco, al aumentarse adquiere mucha preponderancia y rompe con el negro de la esfera, con un disco negro habría quedado mucho mejor.







La esfera es homogénea en color negro, ni brillante ni mate, el equilibrio perfecto para resultar legible y a su vez elegante. El logotipo y los índices están aplicados, ambos con contornos plateados espejados. El resto de leyendas van impresas en color blanco.







El bisel interno también de color negro luce la palabra «LIBERTY» impresa en blanco, un detalle original que no obstante hubiera tenido más utilidad con los clásicos numerales minuteros/segunderos.







Las manecillas son de tipo bastón con la superficie plateada en acabado pulido. La segundera es de color rojo, una concesión estética muy bonita al precio de reducir el contraste. Realmente agujas e índices son comunes con los Renwick/Wheeler/Willis.







Han aplicado un buen lume, no especifican qué composición, pero me atrevería a conjeturar que por su intenso brillo y buena duración es Swiss Super-LumiNova. Si bien personalmente echo en falta que el triángulo invertido del bisel también tenga material luminiscente.







La trasera es estupenda, de acero inoxidable y roscada como debe ser en un buen reloj, pero además con un espectacular grabado de La Estatua de la Libertad. Con láser aparecen las especificaciones principales del reloj, así como la numeración de la unidad limitada 90/1000, que encaja con la del packaging.







El brazalete o armis es de acero inoxidable tiene un diseño propio con una anchura a la altura de las asas de 22mm, con los endlinks integrados al tamaño de 25mm. Visualmente le da mucha uniformidad, pero como los pasadores van en los eslabones centrales que tienen solamente 16mm de ancho aunque podamos montarle cualquier tipo de correa, lo ideal es pagar el sobreprecio de armis (45€), correa de cuero negra (39€), correa de silicona negra (39€) o malla milanesa (39€). Es de agradecer que tengan sistema de cambio rápido (quick-release), lo que permite pasar de una a otra sin herramientas y con facilidad.













Tiene apertura por pulsadores y la construcción del armis es muy elegante gracias a que es todo muy plano, haciéndolo que a su vez resulte cómodo de llevar. Como comparativa es muy similar a la de los mucho más caros Spectre Time Phantom II y Creux Automatiq Diamondback.







En NYI no declaran el peso del conjunto, que según mi balanza doméstica ha sido de aproximadamente 176 gramos.







Movimiento

Para el NYI Liberty Edition han recurrido al conocido SII NH35 suministrado por la filial de Seiko TMI (Time Module Inc) y que como bien sabéis es idéntico al calibre 4R35 que montan en sus propios relojes. Se trata de una fiable y económica maquinaria mecánica con carga automática y rotor bidireccional. Late a 21.600 vph y ofrece parada de segundero o hacking y remonte manual. El mismo calibre que hemos visto en el Invicta Grand Diver 3045 o el Fonderia Navale Vintage. Tenéis todos los detalles técnicos en sus especificaciones (1,1 MB. en formato PDF).







Sobre el papel ofrece unas prestaciones discretas: 41 horas de reserva de marcha y un desfase máximo diario en el rango de -20 a +40 segundos. Si bien el Duward Elegance Tyylikas supuso el récord con su calibre NH36 constatando un desfase de solamente 0,25 segundos/día el NH35A de este NYI Liberty Automatic lo supera, arrojando según el cronocomparador un valor de 0 segundos/día, en pocas palabras, la perfección imposible de mejorar.







Por supuesto no son unas cifras que siempre se vayan a cumplir, y a medida que la mecánica envejezca o que sufra cambios de posición o temperatura la precisión variará, pero es un buen indicativo del ajuste que hayan podido efectuar desde Seiko, NYI, o una cuestión de suerte.







Sensaciones

En la muñeca transmite algo muy parecido al Orient Kamasu (Mako III), tanto por materiales como por calidades, dimensiones y peso. Es cómodo y ni excesivamente pesado ni excesivamente voluminoso. Un reloj de estilo buceo o diver con líneas y formas inspiradas en el clásico Rolex Submariner, pero que a diferencia de puros clones como el Invicta Pro Diver o el Steeldive SD1953 añade algunos elementos que lo hacen diferente. El resultado es un reloj deportivo pero con un toque de cuidadosa elegancia, que me recuerda a la del Seiko SNE393 Solar. El brazalete es super-cómodo y muy agradable, sin ningún tipo de ruido como a veces ocurre.







Salvo cuando miramos su preciosa tapa trasera, la inspiración neoyorkina, a diferencia del VARIOeveryday Empire Automatic no es algo que se desprenda del reloj. Es un buen reloj y nada más. Intuyo que es lo que tienen en mente en NYI Watches, pero quedaría estupendo con mayor variedad cromática de esferas. Desde un más sobrio azul marino, hasta un elegante blanco o deportivos colores naranja, verde o amarillo.







Conclusiones

Es cierto que el precio de 306€ es elevado, consecuencia de su estilo y la tirada limitada. Si bien considerando que se encuentra rebajado a 229€ y que suscribiéndose a su newsletter nos aplican un 10% de descuento al final la tarifa a pagar queda en 206€, un precio mucho más razonable y que me parece competitivo. Se incluye envío gratuito desde Europa, y por tanto sin ningún riesgo de aduanas. El transporte lo realiza FedEx en mi caso llegando solamente 2 días después de hacer el pedido desde la tienda online de la marca.







Tomando como referencia esos 206€, no se me ocurre ningún reloj capaz de ofrecer un diseño con clase unido a una tirada limitada y exclusiva que se le acerque.







▲ Más ▼ Menos Perfecto rendimiento del calibre

Grabado de la trasera Cristal sobreelevado

Saeta segundera con poco contraste