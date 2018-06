Apostando por las marcas de relojes españolas, en estos últimos meses he tenido la oportunidad de disfrutar de dos de mis pasiones. La relojería, y las marcas de aquí.

Mi blog es pequeño, no me dedico profesionalmente a él, es sólo un hobby. Pero honestamente puedo deciros que he logrado dar una cobertura tan completa a esta industria, de la que nadie ha sido capaz hasta el momento (o bien no les ha interesado).

Una sucesión de entrevistas, visitas, y análisis que me han permitido conocer de primera mano a sus protagonistas, sus proyectos, sus marcas y sus ideas. Una experiencia memorable que os resumo a continuación:

– Entrevista a Gregorio López “Goyo” de Diloy.

– Entrevista a Angelo Cafazzo Maroto de Trigalux y Relumer.

– Entrevista a José María Martí de Nowley de Industrial Martí de Relojería (Fallida).

– Entrevista a Rubén Pérez Rubio de Unyber Watches.

– Entrevista a Gonzalo Gutiérrez Colomer de Colomer & Sons.

– Entrevista a Bianamaran de Zona Casio.

– Entrevista a Gilberto Salas Abad de WEC Design y EXTatico.

– Entrevista a Xavier Vendrell de Kronos (Unión Suiza).

– Exclusiva de Duward. Duward Diplomatic Galicia.

– Entrevista a Javier Junquera de Undertake.

– Entrevista a Rafael García Briz de Smith & Smoorcer.

– Comunicado de Juan Moragas Francés de Artauro.

– Entrevista a Eduardo Peres de Unity Watches.

– Entrevista a Álex Vendrell de DERSA Group (Duward).

– Entrevista a José Cascón Montero de Thermidor (Distribuciones Thermiwatch).

– Spaniard Watches.







Sin olvidar sus productos, relojes todos ellos diferentes pero con una característica común. Forman parte del sector relojero de nuestro país:

– Correas Diloy.

– Bobroff BF0015.

– Unyber UN-04.

– Justina Automatic 11906B.

– Colomer & Sons Classic Power Reserve.

– WEC Design Bronce Negro.

– Havet Marlin.

– Kronos Sport Q Racing Chronograph.

– Undertake Novelty Davis.

– Duward Hockenheim.

– Thermidor Vintage Automático.

– Smith & Smoorcer Fisherman.

– Bilyfer Multifunción.

– Thermidor Divers Automatic.

– Thermidor Automatic Edición Limitada.

– Aviador Watch SmarTTime.